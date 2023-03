Estrenamos el corto sobre la alcaldesa del PP que se enfrentó a Aguirre y destapó sus cloacas: 'Esperanza contra Esperanza'

El 23 de abril del año 2015, elDiario.es publicaba una exclusiva que dejaba entrever cómo funcionaban entonces la fontanería y los procesos electorales en el PP de Madrid presidido por Esperanza Aguirre. “En tu lista vamos a meter a tres”, rezaba el titular de una información firmada por Gonzalo Cortizo en la que se relataba cómo un enviado de la dirigente popular intentaba colocar en las listas del partido en Mejorada del Campo a varias personas ajenas a su política local.

Una película para la alcaldesa del PP que se rebeló contra el 'dedazo' de Esperanza Aguirre

La noticia iba acompañada de un audio en el que se escuchaba a los protagonistas de la discusión: la alcaldesa de Mejorada, Cristina Carrascosa, su equipo y el enviado de Aguirre, Bartolomé González, por entonces alcalde de Alcalá de Henares y, según sus propias palabras, “correa de transmisión” de la dirección del PP de Madrid. La conversación fue tensa, las palabras utilizadas, gruesas y acabaron con la primera edil fuera de las listas para esos comicios, que terminó perdiendo el PP en la localidad.

Este documento sonoro impactó a un director de cine, Alejandro Zumaquero. No solo por las palabras sino por la determinación que demostró Carrascosa, defendiendo a su equipo y oponiéndose a los designios de la entonces todopoderosa Esperanza Aguirre. Tanto le impresionó a Zumaquero el audio que decidió reproducirlo en una película, Esperanza contra Esperanza. De su estreno hablamos en su momento y ahora mostramos en este periódico y en abierto el resultado completo sobre estas líneas.

La filmación, en formato de cortometraje (dura algo más de un cuarto de hora), presenta a Carrascosa en el despacho de González, a lo largo de una conversación transcrita palabra por palabra y con un arranque del diálogo que resume bien lo que vendrá después:

—Yo lo que os digo es que tiene que entrar gente en vuestra lista, igual que tiene que entrar en todos los sitios.

—¿Por qué?

—Porque hay gente que se ha quedado descolgada que hay que colocar.

—¿Por qué hay que? ¿Esto es una agencia de colocación o un partido?

En el cortometraje la expresidenta Aguirre no aparece ni una sola vez en pantalla. Apenas se cita su nombre en la conversación. Sin embargo, la presencia de la dirigente del PP, que dimitió como concejala en 2017 por los casos de corrupción que le rodeaban, salpica toda la trama de la película. “Yo os vengo a decir lo que Esperanza Aguirre me dice que os tengo que decir (...) en todas partes se ha hecho y esto es lo que hay”, les reconoce Bartolomé González durante la discusión. “Nosotros no estamos aquí por dinero, estamos por un proyecto y por un objetivo”, le responden.

El cortometraje arranca con cinco minutos de introducción en la que, a modo de informativo periodístico, una presentadora y varios analistas contextualizan el diálogo que va a presenciar el espectador, explican quiénes son los protagonistas de la historia y resaltan lo que quería destacar el director en este trabajo.

Uno de los invitados al programa comenta que la película retrata “el universo de Esperanza Aguirre, sin filtros. Es lo real, tal cual sucedió”. Tan real que lo de la “agencia de colocación” de la que se habla se extendió incluso después de que se hiciera pública la conversación. Uno de los aludidos, Ángel Romero de Lara, acabó al frente de un consorcio urbanístico de la Comunidad de Madrid, nombrado por Cifuentes un año después de este escándalo. “¿Y ese quién coño es?”, dice de él Carrascosa cuando le proponen su nombre para el número 3 de la lista de Mejorada.

La conversación se basa en el audio original que publicó elDiario.es junto a la información sobre este caso. El cortometraje cita el enlace de Youtube en el que se puede comparar cómo se asemeja el diálogo de los protagonistas de esta reunión con los del cortometraje. Sorprende cómo se ha calcado cada frase e incluso se reflejan algunas inflexiones de voz:

“Aquella conversación salió en la época en la que una noticia de corrupción tapaba a otra que había salido el día anterior”, recuerda ahora el director, Alejando Zumaquero, en conversación con Somos Madrid. “Me llamó mucho la atención porque entre todos los mamoneos que salían allí había una mujer que estaba peleando por una causa que ella creía justa, con argumentos razonables y honestos”. Así que se guardó la idea, empezó a pensar en cómo darle forma, el proyecto fue creciendo y acabó tomando forma en el resultado que aquí puede contemplar el espectador.

Aunque al principio valoró grabar solo la conversación en sí, el director decidió optar por el formato de dramatización para presentar los hechos. Reconoce que se basó en la película Frost contra Nixon y que su trabajo guarda concomitancias con algunos largometrajes recientes del cine español, como B de Bárcelas, Mientras dure la guerra o El Reino.

Pese a estos ejemplos, Zumaquero echa de menos más cine político en España, algo para lo que hace falta una mayor apuesta de las productoras. “Hay necesidad de este tipo de películas, la gente quiere entender lo que está pasando y el cine es un vehículo para ello, la memoria se construye sobre todo con imágenes”, asegura. “Todavía no hay una película que haya retratado bien los atentados del 11M, no hay una gran ficción sobre el movimiento 15M, sobre los últimos presidentes del Gobierno”, apunta como ejemplo. “Necesitamos estas películas porque dentro de varias décadas vendrá gente que intentará falsear la historia, y si no tenemos trabajos con rigor, no podremos desmontarlo”, asegura.

El estreno en abierto del corto llega en un momento en el que los partidos están elaborando sus listas para las próximas elecciones de finales de mayo. En el PP la responsabilidad de hacerlas recae en Isabel Díaz Ayuso, por ser la presidenta del partido a nivel regional después de su pugna con Casado hace dos años. “No tiene pinta de que la cosa haya cambiado desde que lo dejó Esperanza Aguirre”, aventura Zumaquero.

Cristina Carrascosa ha preferido no volver a hablar de este episodio de su carrera antes del estreno en abierto del cortometraje. Hace poco más de un año concedió una entrevista a este periódico en la que contó todo lo que tenía que decir sobre aquella reunión: “Cuando echas un órdago te imaginas lo que puede pasar, pero no pensé que nos iban a quitar a 19 personas de las 21 de la lista sin avisar”, explicaba.

La entonces alcaldesa de Mejorada se enteró por el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de que se quedó fuera de la candidatura electoral de 2015. Intentó reunirse con Cristina Cifuentes, que por entonces presidía el Comité de Garantías, y no la recibió. “Después de ese día, nadie me volvió a llamar para decirme nada”, recordaba. Así que esta psicóloga de formación volvió a su puesto de funcionaria, que había dejado por una excedencia, y se olvidó de la política.

Durante el último año, el cortometraje ha recorrido una docena de festivales a lo largo de toda la geografía nacional. Su director esperaba haber llegado a alguno más, aunque teme que la temática política pueda haber lastrado su presencia en algunos lugares, especialmente en la Comunidad de Madrid. “No me parecía que fuera polémico el corto, porque yo estoy representando lo que pasó. Pero creo que hay festivales que se han podido cortar al programarlo”, lamenta ante la frialdad que generó su trabajo. También ha echado de menos algún reconocimiento a las interpretaciones de actores como Laura Fuentes (Cristina Carrascosa en el corto) y el ejercicio de estilo que protagonizan ante la cámara.

Esperanza contra Esperanza es el primero de los tres cortometrajes que formarán parte de El Triángulo, una serie que intenta sacar adelante Zumaquero. Para ello, y como cuenta al final de la película que proyectamos, se encuentra en busca de una productora que pueda financiar el siguiente paso del proyecto, Sus mentiras y las nuestras, un corto sobre una periodista que intenta desmontar las mentiras de un político en un programa de televisión en directo y con una máquina de la verdad de por medio.