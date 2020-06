El Ayuntamiento de Madrid no realiza PCR a todos sus trabajadores antes de incorporarse como prometió

El Ayuntamiento de Madrid se comprometió a testar a todos los empleados municipales antes de que volvieran al trabajo presencial para identificar a posibles contagiados sin síntomas. Sin embargo, una parte de los trabajadores de los polideportivos municipales se están reincorporando a sus centros sin tener la prueba PCR hecha y al menos una persona volvió a su puesto infectada porque, pese a haberse realizado el test previamente, no le comunicaron correctamente el positivo. Todo su turno ha sido enviado a la cuarentena.

Al menos los polideportivos de San Blas, Usera (uno en San Fermín y otro en Orcasitas), Moratalaz y Puente de Vallecas están recibiendo empleados sin test previo, según datos recabados por Más Madrid. El protocolo que rige el funcionamiento de los centros deportivos tras la epidemia marca que las pruebas deben ser previas a la incorporación y esta solo puede producirse después de tener el resultado, explican fuentes del Área Delegada de Deportes (Ciudadanos), que señalan a los distritos como los responsables de aplicarlo.

"Es una recomendación. Damos nuestras líneas de coordinación pero no tenemos competencias para obligarlos", justifican las mismas fuentes. Los distritos que han demorado estas pruebas están, excepto San Blas, presididos por el PP. El decreto firmado por el alcalde de Madrid, y publicado en el BOAM el 7 de mayo, establece que las pruebas de detección se realizarán "preferentemente con antelación" al regreso. La "metodología y los criterios" dependen de Madrid Salud, según este texto.

Más Madrid pide al Gobierno municipal "conocer qué protocolo de verdad se está siguiendo". "Por los datos que conocemos la gestión en los centros deportivos municipales en materia de salud y seguridad es un desastre y peligrosa tanto para los empleados como para la ciudadanía que los ha comenzado a usar", señala la portavoz, Rita Maestre. El Área de Deportes confirma, por otra parte, que los test están restringidos al personal propio del Ayuntamiento quedando excluidos los empleados de servicios municipales gestionados por contratas.

Positivos en mitad de la jornada

Que cada distrito vaya por libre provoca que en mitad de la jornada puedan informarte de que estás contagiado. Ha pasado en Aluche y en Moratalaz. En el primer caso, el Ayuntamiento no trasladó en tiempo y forma a una empleada que su test era positivo, así que regresó con normalidad. Enfermó en el puesto de trabajo y todo el turno de tarde ha tenido que ser aislado, explican desde CCOO y UGT. El Ayuntamiento remite a un "error humano" en el proceso: los resultados salen de Madrid Salud, pasan por el Área Delegada de Deportes y después llegan a los distritos.

En La Elipa, el otro centro con empleados en cuarentena, un operario fue informado de su resultado también durante la jornada y dos compañeros se han ido de baja a casa con orden de quedarse en aislamiento. En esta ocasión al trabajador se le practicó la PCR cuando ya estaba en activo.

"Según el protocolo, si eres positivo te llaman directamente de Madrid Salud para evitar que vuelvas. Si no, los resultados se pasan directamente a cada centro y la dirección convoca a los trabajadores para el regreso. En el caso de Aluche fallaron diferentes responsables de mirar esos resultados", explica Rubén Triviño, secretario general de CCOO en instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Madrid.

La principal queja de los sindicatos es que el "compromiso público" de hacer a todos PCR no se haya cumplido. "Begoña Villacís y Sofía Miranda, responsable del Área de Deportes, lo dijeron, pero no ha sido así. Sabemos que es una medida preventiva que no aporta total seguridad al trabajador, porque mide solo que no lo tienes en ese momento y puedes contagiarte después, pero permite hacer una pequeña criba de asintomáticos", argumenta Arantxa Saiz, de UGT. "Sabemos que la normativa no obliga pero lo habían dicho públicamente. Algunos distritos están haciendo las cosas bien pero otros van por libre", añade Triviño.

Fuentes municipales defienden que Ayuntamiento hace "más de 500 test al día" y que, gracias a su realización, se han "actuado con rapidez" ante casos positivos. Aseguran las mismas fuentes que las PCR llegan a los trabajadores de "todos los centros deportivos".

El primer centro de deporte del Ayuntamiento que reabrió sus puertas tras pasar lo más duro de la epidemia fue el estadio de Vallehermoso. En la nota de prensa del acto, celebrado el 1 de junio, se destaca que todos los empleados han sido sometidos a una PCR previa como medida de seguridad. Hasta hoy, se han ido poniendo en marcha otros polideportivos con espacios al aire libre disponibles para practicar deporte individual o de equipo (pádel, tenis...) con políticas de prevención desiguales: Aluche, Las Cruces, Daoiz y Velarde, La Chopera, Adelfas, Faustino Valladolid, Margot Molés, Cerro Almodóvar, San Blas, Plata y Castañar, El Espinillo II, Barajas, La Elipa...

Los operarios están haciendo, sobre todo, labores de desinfección mientras se incorpora poco a poco el personal de verano, 680 trabajadores, entre los que hay médicos, sanitarios, taquilleros... Las piscinas reabren el 1 de julio. En algunos polideportivos se han hecho PCR previas a los trabajadores estivales mientras la plantilla fija ha vuelto sin testarse, según CCOO. Los profesores no volverán al menos hasta septiembre, cuando podrían retomarse las clases grupales.