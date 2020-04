Vecinos de un bloque de Cartagena, a una empleada de supermercado: "Por el bien de todos, búscate otra vivienda"

Miriam Armero no se lo puede creer todavía. Sus vecinos, de un bloque de Cartagena, le han enviado un anónimo en el que le piden "por el bien de todos" que se busque otra vivienda mientras dure la pandemia porque Miriam trabaja en un supermercado. "Aquí vivimos muchas personas y no queremos más riesgos". La carta la encontró su hijo de diez años. Algún vecino tuvo la cobardía de colarla por debajo de su puerta.

Lo explica Miriam en su página de Facebook, en la que ha recibido multitud de mensajes de apoyo y solidaridad. "No soy partidaria de hacer vídeos y subirlos a las redes sociales; estoy todavía que no me lo creo", explica la joven al tiempo que cuenta que ha tenido que llamar al propietario de la casa en la que vive alquilada y deja claro que interpondrán una denuncia a la comunidad de vecinos al completo si no se descubre antes quién o quiénes son los autores del anónimo.

"Trabajo en un supermercado y estoy muy orgullosa, porque estamos ayudando a muchas personas a pesar de ponernos a nosotros mismos en riesgo". Según Miriam, se encontraba haciendo cosas en casa este domingo cuando su hijo, al pasar por el pasillo que da con la puerta de entrada, se encontró la carta; la leyó en voz alta "y se puso a llorar" al temer que pudieran echarles de la casa por el trabajo de su madre. "Me parece un poco cobarde" que lo hayan hecho de esta manera.

La mujer reconoce que tuvo que contar hasta diez para contestar a sus vecinos. "Les he dejado otra nota abajo, aclarando que soy la vecina del tercero izquierda y estaré encantada de contestar a quien quiera".

Miriam reflexiona en el vídeo que ha subido a sus redes sociales: "Parece que las personas que trabajamos en supermercados no tenemos familia y no podemos ponerles en riesgo". Y explica que sabe perfectamente cómo tiene que actuar para protegerse y proteger a los demás. "No hay derecho a tener que soportar esto", concluye.