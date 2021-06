Ahoyo: "Para final de año tenemos previsto sacar nuevo disco y no dejará indiferente a nadie"

Ayoho, uno de los grupos murcianos con gran proyección en el momento, actuará el próximo sábado 5 de junio en el Nuevo Teatro Circo de Cartagena. Su propuesta de pop urbano alcanzó su máxima expresión con la salida de 'Lárguense', un tema que ya apunta hacia un nuevo camino de la banda en castellano, buscando combinaciones de elementos del rock, del pop, con otros clásicos españoles, últimas tendencias y electrónica, para conseguir un nuevo género urbano en castellano. 'Lo que Arde', 'Déjame Escapar' o 'El Espejo' en colaboración con María de Juany producida por Lalo Gv, guitarrista del grupo, muestran mezclas de pop suave, sonidos electrónicos y letra potente que nos arrastra hacia un saxofón épico, envolviéndonos en una atmósfera sofisticada y nostálgica. Hablamos con Fran, vocalista del grupo.

¿Quién es Fran de Ayoho según uno mismo?

Diría que soy una persona empeñada en hacer crecer su proyecto musical que, además, se considera más un compositor que cualquier otra cosa.

¿Cuánto ha cambiado Ayoho desde sus inicios con respecto a nuestros días?

El Ayoho de entonces, como grupo, tenía muy poca idea de cómo funcionaba la industria musical. Éramos un grupo con un gran potencial, al cual le hacía falta madurar de algún modo para conseguir las bases sólidas en las que ahora nos asentamos. No es fácil hacer que un proyecto musical como el nuestro crezca, pero es cierto que estamos trabajando mucho para el desarrollo del mismo. Sin duda, lo mejor de Ayoho no se ha visto todavía.

Hablando de cambios, uno de los más significativos ha sido, sin duda, el paso del inglés al castellano en vuestra música ¿no?

Sí, es cierto. Era esta una cuestión que llevábamos hablando y debatiendo durante bastante tiempo. En un primer momento no nos atrevíamos a dar el paso, sin embargo, estamos convencidos de que es una elección acertada, un cambio imprescindible.Como grupo sentimos la facilidad con la que ahora somos capaces de generar ideas. Ojalá hubiéramos propiciado este cambio antes.

¿Ha cambiado pues el estilo musical de Ayoho?

Sí, creo que ahora es más moderno, más elegante y sofisticado. Siento como Ayoho es lo que tiene que ser después de buscarse a sí mismo durante mucho tiempo. No obstante, me reafirmo: lo mejor de Ayoho está por venir y será después del verano… Para final de año tenemos previsto sacar nuevo disco y no dejará indiferente a nadie.

Ayúdame a entenderlo. Esto que se hace ahora de ir sacando canciones nuevas 'por fascículos' ¿Es una norma no escrita? ¿Una moda? ¿Un capricho?

Es una demanda del mercado al 100%. La forma de consumir música hace algunas décadas pasaba sí o sí por la radiofórmula, dependía de ella y de las plataformas físicas existentes por entonces para el consumo de música. En nuestros días, internet lo ha cambiado todo. La tecnología ha conseguido que el acceso a la producción de una canción sea tan sencillo que, hasta incluso, lo puedas hacer de forma casera en el salón de casa y al día siguiente contactar con algún sello y encontrártela en Spotify en cuestión de horas. La inmediatez de las cosas no le ha sido ajena a la industria musical tampoco.

Aunque soy consciente del hastío que sigue suponiendo para todos y toda la situación vivida durante estos años, ¿cómo le ha venido a Ayoho la pandemia?

Bueno… podemos hablar de luces y sombras. Teníamos un festival en Chile, teníamos también una gira a nivel nacional 'Girando por Salas'… en fin, no nos centramos en las pérdidas sino en las ganancias, por así decirlo. Nos hemos podido dedicar en cuerpo y alma a darle forma a ese disco que saldrá para final de año y el balance lo debemos considerar como positivo, ha sido una época fructífera en términos de pensar y de perfilar nuestro camino.

Con tantas opciones musicales por doquier, ¿se puede vivir de la música?

Se puede vivir de la música, por supuesto. Pero desde luego, no todos los estamentos de la música pueden vivir de ella, ni igual de bien. Es algo que todavía no hemos conseguido, pero estamos convencidos de que no queda tanto, sería señal de que nuestro trabajo y nuestra música están sonando, lo que en definitiva es lo más importante.

Hablemos de 'El Espejo', esa colaboración de María de Juan que habéis lanzado hace muy poquito, ¿qué tal ha sido la experiencia? ¿Cómo valoras el tema?

Era uno de los temas más especiales que teníamos por sacar. María es un talento arrollador, una chica que va a llegar muy lejos, estamos convencidos de que hay un sitio para ella en la industria. En este tipo de colaboraciones juegan un papel importantísimo las afinidades personales a la hora de decidir con quien trabajar, ella es una gran amiga nuestra con la que todo fluye, esto nos ha permitido sacar adelante un trabajo maravilloso.

El sábado 5 de junio tenéis concierto en el Nuevo Teatro Circo de Cartagena, ¿qué nos tenéis preparado?

Os vais a encontrar un directo completamente nuevo, con canciones inéditas y una energía totalmente renovada. Creo que nuestros seguidores lo van a disfrutar y que van a salir con la sensación de que la propuesta de Ayoho merece un escenario grande.