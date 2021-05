Juanjo Pérez, cantautor: "Todo está unido a la cultura, que es manifestación de nuestro mundo interior"

'Lo que tu mapa no señala', el nuevo disco de Juanjo Pérez, ha tenido que lidiar con una pandemia, un confinamiento, un estado de alarma y el hecho de haber sido grabado de forma independiente para nacer. Sin embargo, el cantautor ha vivido esta circunstancia como una ventaja que les ha permitido a él y al arreglista Diamantino madurar y enriquecer el sonido del álbum, quinto de su carrera. El resultado es un disco melódico y roquero, de ritmos variados y ante todo de un vitalismo sano y contagioso. Por otra parte, Juanjo Pérez, después de un año de video conciertos, ha vuelto por fin a su escenario favorito: los hospitales, donde actúa para animar a los pacientes dentro de una iniciativa de Músicos por la Salud: "Cada día allí es un regalo, en forma de sensaciones, emociones… Es una experiencia que te cambia los valores. Aprendes a darle importancia a las cosas que la tienen y quitársela a las que no la tienen".

¿Qué es 'Lo que tu mapa no señala'?

Todo aquello que suponga ir más allá de lo que en teoría debes hacer: estudiar, encontrar un empleo, encaminar tu vida según ciertas normas, todo lo que te dicen que puedes o no puedes. Es buscar la verdad acerca de qué te llena realmente, tus auténticas inquietudes.

Es un disco optimista, lleno de vitalismo, lo que se agradece.

No ha sido intencionado. La mayor parte de las canciones fueron escritas en 2018. Tenía más de cuarenta temas, de los que seleccioné doce para el disco. Fue un momento de cambios en mi vida: Cambié de piso, de pareja… Todo eso influyó en mi escritura. Escribo según lo que siento, lo que vivo en el momento, no pensando en un futuro producto. Simplemente las canciones fueron viniendo y elegí las que más me gustaban. Sí me di cuenta después, cuando estábamos trabajando en ellas, de que son muy variadas y tienen un punto de optimismo.

Abundan las canciones de amor, el tema del amor en general.

Aunque suene cursi, creo que el amor es lo que mueve el mundo. Me refiero al amor en todas sus facetas: el amor propio, el de familia, el de pareja, a los amigos, a la naturaleza, a lo que haces… a todo.

En 'Perdiendo el miedo' citas a Sabina, Serrat, Labordeta, Homero… Un mundo artístico y sentimental que reivindicas.

Quería hacer hincapié en mis referentes, en los artistas que me han marcado, cuyos vinilos tengo en casa y que, con sus canciones, me han traído a este punto. Cuando compuse este tema no sabía que terminaría abriendo el disco.

También haces una defensa del papel de la música y del arte en general en el mundo.

Sin cultura no somos nada. Todos tenemos una canción que refleja un momento de nuestra vida. O un cuadro, o un libro… Todo está unido a la cultura. Es manifestación de nuestro mundo interior. Y nos da la oportunidad de ponerlo en contacto con la gente.

¿Cómo es la aventura de crear un disco en estos tiempos de confinamiento, estado de alarma, pandemia…?

La pandemia cambió todos los planes… pero para bien. La idea era sacar el disco en mayo, terminó saliendo en diciembre. Sin embargo, eso nos dio tiempo para trabajar arreglos y voces. Incluimos coros, metales… Vino bien ese tiempo de reposo, me di cuenta de que no tenía por qué tener prisa por sacar el disco. Como mis anteriores álbumes, ha sido autoeditado, lo que supone pelear mucho para conseguir que los medios hablen de él, que se compartan los videoclips. A cambio tienes la ventaja de la libertad creativa.

Una cosa que sorprende es que se trata de un disco muy roquero, con guitarras eléctricas, metales, un reggae…

Escucho toda clase de música: reggae, rock, jazz… Cantantes y grupos de todo tipo me influyen. Con los años te vas conociendo, vas probando cosas nuevas mientras grabas… En 2016 conocí a Diamantino, el bajista y arreglista de 'Lo que tu mapa no señala'. Es un hombre que lleva toda la vida en la música. Tiene el estudio 'Albatros' en Valencia. Él me ayudó a darle ese toque al disco, a ver las canciones desde otro punto de vista. Nos lanzamos a hacer arreglos nuevos, que nunca había hecho en ningún disco, y el resultado me encanta.

'La revolución de Lila' cuenta una historia de cambio de género, cómo el concepto de identidad sexual se está transformando.

Funciono por estímulos, cosas que me activan. Esa canción cuenta una historia de cambio de género, sí, pero también es un cambio global, que nos implica a todos. El tema se me ocurrió a partir de un caso real del que supe por un artículo. Al leerlo, se me erizó la piel y vi que ahí había una canción. Estuve cinco días peleando con la música, hasta dar con lo que buscaba y la incluí en el disco.