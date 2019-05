Un cuento Disney para VOXtantes

Se me vino a la cabeza, oyendo a Abascal arengando a las tropas, un cuento de Disney muy antiguo. O no tanto, no sé. Data de 1938. Recordemos que por aquel entonces aquí los nacionales avanzaban, imparables, hasta Barcelona

Con sus altibajos, estábamos gozando de demasiadas libertades y de una tendencia inclusiva, de una eliminación de barreras físicas a todos los niveles: personal, nacional, internacional. Tenía que venir Abascal montado a caballo, o al toro, a devolver el orden a España