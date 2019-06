Llamar a algo 'Teoría' lo unta de un estatus especial, como si cual adjetivo le propiciase un marco nuevo más científico y académico al asunto.

La Teoría (sí, sí, así con mayúscula) ha sido considerada tradicionalmente un corpus de conocimientos articulado de forma sistemática en torno a un objeto de estudios. Fuera de esa definición quedan pues muchas teorías postmodernas que en primer lugar no son enunciadas de forma ordenada y/o sistemática, que no nacen con una pretensión teórica o al menos académica y que además por su nivel de entropía no pueden ser definidas por una terminología concreta, lo que muchas veces las descalifica por poco claras.

Una de esas teorías, es la teoría queer. Lo realmente queer no puede teorizarse y ahí reside su originalidad y resistencia. Lo queer (rarito, torcido…) nació como oposición a lo gay (feliz) (1) en EEUU, cuando un grupo de lesbianas poco pudientes, chicanas y negras se hartaron de ser englobadas en el lobby rosa gayer incipiente.

La palabra Queer a día de hoy, a diferencia de Gay, tiene una connotación peyorativa; las personas que lucharon por reapropiase del concepto no pensaban en ser normalizadas y convertidas en 'Teoría', salieron a la calle a revindicar que ellas estaban allí: que habían otras realidades sociales que distaban mucho de la que se había formulado (clase alta, hombre y blanco).

Lo queer es algo que parece haberse puesto de moda en los últimos años por lo que no es de extrañar que muchos teóricos se muestren reticentes a tomarla en serio. Sin embargo no creo que merezca ser minusvalorada. Personalmente a mi me da igual que se considere 'Teoría' o no. Es como discutir si Nietzche entra en la definición de filósofo o no, (sistemático o no) sus aportaciones son muy importantes. Pasa de igual forma con la Teoría Queer, quizás no sea una teoría pero todo ese corpus de estudios sobre el sexo no heterocentrado y el trans-género no puede ser ignorado por complejo o vanguardista.

A menudo se argumenta que esto de la Teoría Queer es un invento de modernos para modernos. Que las teorías feministas tendrían que centrarse más en llevar la igualdad entre mujeres y hombres al Tercer Mundo y no en argumentar que esas diferencias son plásticas; centrarse en la igualdad salarial y no en la prostitución, en la maternidad y no en la biopolítica … y yo me pregunto ¿donde está el conflicto? ¿acaso no pueden coexistir ambas teorías? ¿no colocamos cada día un montón de parches a nuestro alrededor aún siendo conscientes de ello? Está claro que si no existen unos mínimos hay que luchar por ellos pero eso no quiere decir que no se pueda abrir batalla en diferentes frentes. Al menos yo lo entiendo así.

(1) Gay apareció como oposición a la criminalización que había supuesto la palabra homosexual desde el siglo XIX.