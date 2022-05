CCOO reclama la reducción de la jornada lectiva del profesorado

CCOO Enseñanza ha presentado en rueda de prensa la campaña “Repartir es mejorar” junto con los resultados de la recogida de firmas que ha realizado en los centros educativos de la Región. El objetivo de dicha campaña es reducir el horario lectivo del profesorado a 23 horas en centros de infantil y primaria y a 18 en el resto de centros que imparten enseñanzas regladas no universitarias.

CCOO ha puesto de manifiesto la importancia de la reversión de este recorte para la mejora de la calidad en la atención educativa al alumnado. “No se trata de trabajar menos, sino de trabajar mejor”, subrayan desde el sindicato. En su recogida de firmas, con la que el sindicato ha llegado al 63,7% del profesorado, se ha constatado que el colectivo docente reclama menos horas lectivas para poder dedicar más tiempo a la atención personalizada del alumnado, la coordinación entre el profesorado, la participación en proyectos de innovación educativa, etc. El sindicato estima que establecer la jornada lectiva en un máximo de 18 y 23 horas implicaría un incremento de plantilla de 2046 docentes (831 en el Cuerpo de Maestros y 1215 en el resto de cuerpos).

CCOO lamenta que tras años de lucha en todos los ámbitos y foros a los que el sindicato tiene acceso, la administración regional siga en una “posición de inmovilismo” a la hora de abordar la reversión de este y otros recortes educativos. La Región de Murcia es una de las cuatro comunidades que aún no ha avanzado nada en la recuperación de la jornada lectiva previa a los recortes. El sindicato ha denunciado que el mantra del “no hay dinero” repetido por las tres últimas titulares de Educación no se sostiene. No se trata de una cuestión de dinero, sino de una cuestión de prioridades. La agenda privatizadora del Gobierno Regional, junto con su concepción elitista y segregadora de la Educación, impiden que la mejora de la calidad en la atención al alumnado esté entre sus prioridades.