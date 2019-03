Conxa Borrell, secretaria general de OTRAS: "Convocamos la huelga de 24 horas porque las trabajadoras del sexo no tienen ningún derecho laboral"

"Me han colado un gol", dijo la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. Y el "gol" era la inscripción del sindicato de trabajadoras sexuales OTRAS en el registro del Ministerio. El propio Gobierno puso los estatutos de la organización en manos de la Abogacía del Estado y el pasado noviembre la Audiencia Nacional los tumbó, aunque posteriormente fueron recurridos al Tribunal Supremo. Conxa Borrell, su secretaria general, dice que no pararán hasta llegar "a Europa". Borrell, junto con Ariadna Riley, participó la semana pasada en Murcia en la charla 'Ni víctimas ni traidoras al feminismo: hablan las trabajadoras sexuaes' en el edificio Moneo.

He visto en vuestra página web que el sindicato OTRAS convoca la huelga del 8 de marzo de 24 horas, ¿por qué os sumáis a la convocatoria?

Convocamos la huelga de 24 horas porque, evidentemente, las mujeres trabajadoras del sexo no tienen ningún derecho laboral, de modo que es una manera de visibilizar esa falta de derechos en este sector.

Hay mujeres que sí tienen contratos, como las trabajadoras de centros de masajes que en algunos casos están haciendo sexo explícito o quienes trabajan en el sector del cine porno. Nos parece ridículo hacer un paro de dos horas por cómo está el sector, no solamente el de sexo de pago, sino en todos donde las mujeres estamos tan discriminadas, tan mal pagadas y con el techo de cristal.

La sentencia de la Audiencia Nacional, por su parte, ha anulado sus estatutos.

Eso no significa que no existamos. Hemos hecho un recurso al Tribunal Supremo y esta sentencia no es firme. Si no se aprueban en el Tribunal Supremo, esto lo llevaremos a Europa. Este sindicato no va a parar porque es una demanda de las propias trabajadoras del sector. Abusos laborales existen en todos los sectores y en el sector del sexo de pago, también.

¿Cuales son los mayores abusos a los que os enfrentáis?

El hecho de que el trabajo sexual no haya sido considerado un trabajo hace que las mujeres tengan que trabajar sin un contrato y tienen que convertirse en falsas autónomas.

Nosotras lo que queremos es que si las mujeres están trabajando para un empresario y para una patronal que sí existe con el beneplácito de la justicia y del Gobierno que les dio luz verde más de diez años, como los empresarios de clubes de alterne Anela y Mesalina, es por lo menos los mismos derechos que la patronal. Lo que no puede ser es que la patronal esté reconocida y los derechos de las trabajadoras, no y que les obliguen a convertirse en falsas autónomas.

Conxa Borrell, secretaria general del sindicato OTRAS / Carlos Trenor

¿Te consideras feminista?

Claro, estoy trabajando para un colectivo desfavorecido y precario de la sociedad. El feminismo no es trabajar para las mujeres burguesas blancas que están en el Gobierno sentaditas, cómodas, esperando su nómina todos los meses y haciendo las políticas que a ellas les parecen bien.

No se acuerdan nunca de las gitanas, de las mujeres racializadas, no hacen políticas migratorias correctas. La Ley de Extranjería ahí está, a pesar de que el PSOE dijo que la iba a echar para atrás cuando estaba en la oposición; la reforma laboral ni se la han mirado. Que nos dejen a nosotras decidir si el Gobierno de Pedro Sánchez es feminista o es antifeminista.

Desde la postura abolicionista dentro del feminismo se ve el ejercicio de la prostitución como algo indigno para la mujer.

Qué harta estoy de la palabra dignidad, ya no significa nada. Cuando se hacen políticas desde el privilegio, se equivocan. Y eso es lo que han hecho las políticas del PSOE, que se les ha olvidado que son socialistas y que vienen del movimiento obrero.

¿Cómo ve la regulación de la prostitución que se ha llevado a cabo en países como Alemania u Holanda?

No nos interesan nada los modelos alemán ni holandés, miramos más un modelo neozelandés que es más aperturista. Aunque también tiene el problema de que no se preocupa para nada de las mujeres en situación de migración.

Es que en esta Europa fascista, lo siento, pero se están haciendo políticas muy conservadoras y las personas precarias no necesitamos políticas conservadoras. Necesitan políticas innovadoras e ilusionantes, que realmente hagan cosas para que ellas puedan vivir, ahí sí, con dignidad. Dignidad no significa no tener que chupar una polla por dinero porque eso lo elijo yo; dignidad significa poder pagar mis facturas a final de mes, que pueda tener mi tarjeta sanitaria, que nadie me mire por encima del hombro porque tengo un color de piel diferente.

Alemania y Holanda lo que han hecho ha sido proteger al empresario, que es lo que se está haciendo en España, en realidad. Es verdad que los hombres trabajan más en la calle o por internet, pero las mujeres son básicamente las que están trabajando para terceros. Son ellas las que están trabajando mucho más para la patronal.

`Ni víctimas ni traidoras al feminismo: Hablan las trabajadoras sexuales´ en el edificio Moneo / Carlos Trenor

¿Qué diría ante el argumento de que la prostitución es un trabajo machista porque la mayor parte de las personas que lo ejercen son mujeres?

A mí que alguien me cuente algún trabajo que no sea machista. ¿Por qué las trabajadoras domésticas no pueden luchar para que les haga un contrato? Solo puede hacerse en régimen de interna.

Creo que las políticas en general están muy alejadas de la calle y es hora de que la calle entre en las instituciones políticas y les pongamos la realidad encima de la mesa. Este no es un trabajo más machista que cualquier otro y que las personas que lo ejercen, dentro de las posibilidades que tienen, han considerado que esta es la mejor opción en ese momento. Punto. Y eso hay que respetarlo y hay que proteger con todos los derechos laborales, sociales y civiles a esas personas, básicamente mujeres. Eso es feminismo.

Tanto en la asociación Aprosex como en OTRAS dais clases sobre el trabajo sexual. Eso ha sido muy polémico, ¿por qué crees que ha sido así?

Está mal que las trabajadoras sexuales aprendan su trabajo. Vamos a ver, yo estudié para ejercer contabilidad, he hecho estudios de marketing porque he trabajado diez años ahí y la formación es básica. No solamente porque aprendes cosas que te son útiles para tu trabajo, sino porque además tejes una red con otras compañeras. Todas nosotras somos trabajadoras sexuales en activo, tanto en Aprosex como en el sindicato OTRAS, y podemos resolver una duda en el momento.

Pensar que el trabajo sexual es algo tan simple como abrirse de piernas me parece que es colocarnos en un espacio inhumano. Somos personas, somos mujeres y hacemos un trabajo y, para poder ejercerlo en las mejores condiciones posibles, hace falta una formación.