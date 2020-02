Javier Gázquez, fundador de Interamplify: "La experiencia me ha hecho cauteloso"

Durante décadas fue una discoteca. Luego un bar. Ahora, un antiguo edificio localizado a la entrada de Alhama de Murcia, con 450 metros cuadrados y décadas de historia, es una oficina que acoge a 26 personas que trabajan bajo la marca de Interamplify, un proyecto especializado en ayudar a otras empresas a tener presencia en internet. Su fundador y administrador único, Javier Gázquez, lleva tres años moldeando y ampliando las bases de su idea, con la que ha facturado más de dos millones de euros en 2019. Alhameño de toda la vida, sentó la sede de la empresa en la localidad que lo vio nacer, hace 40 años, porque no "cambiaría por nada" seguir viviendo allí.

'Interamplify', en palabras de su creador, es una plataforma internacional que conecta a editores de medios de comunicación o blogs con empresas. Una parte importante de su actividad, aunque no toda, se centra en el posicionamiento orgánico (SEO) de las páginas web y en cómo potenciarlo. Se trata, a grandes rasgos, de que personas interesadas en tu producto o servicio lo encuentren con mayor rapidez y facilidad en internet.

"Somos la única plataforma en todo el mundo que trabaja en todos los idiomas y en todo lo que tenga que ver con el SEO internacional" destaca Gázquez. El fundador señala que a día de hoy tienen conexiones con editores de todo el globo y colaboraciones especiales con empresas que tienen más de 1.000.000 de editores dentro de su propia base de datos. "Nuestro objetivo es que las empresas tengan mayor visibilidad".

La sede de Interamplify en Alhama

Javier llegó al mundo digital por casualidad. Sus primeros pasos en el mundo del emprendedor fueron de la mano del ocio nocturno. "Tuve dos discotecas y me arruiné con ellas; no supe ver que esos negocios tenían fecha de caducidad". Fue trabajar durante dos años de comercial para un medio de comunicación y conocer a gente del mundo del SEO lo que desencadenó que finalmente abriera su propia empresa dentro de este campo.

"Soy una persona muy autodidacta que ha trabajado muchos fines de semana y que ha encontrado su vocación cuando ya tenía treinta años". Gázquez asegura que nunca eligió ser empresario y considera a sus empleados, compañeros de trabajo. "Quiero dejar un legado y saber que mi vida tiene un sentido. Que si mañana me pasa cualquier cosa, ser consciente de que he sido plenamente feliz las máximas horas del día que pueda".

Hace un año y medio, y con la idea de ampliar los servicios que ofrecía, puso sus ojos en la antigua discoteca alhameña: varios metros cuadrados de historia, con grandes espacios en donde instalar a sus trabajadores. Gázquez fue remodelando poco a poco la nueva oficina, siempre conservando elementos de su concepción original. "Guardamos una parte de la estética del bar y luego hemos reformado al rollo que nosotros llevamos".

En su despacho tiene una cinta de correr que en ocasiones usa mientras trabaja o habla con clientes internacionales, que son mayoritarios. Interamplify tiene clientes en países como Japón, Singapur o Estados Unidos y, de hecho, hace unas semanas acudieron a un evento en Las Vegas a presentar sus servicios: "Ahora vamos a hacernos más fuertes en el mercado americano".

Javier asegura que Interamplify está en constante crecimiento. Alguna vez se ha planteado recibir capital externo, "pero no por tener dinero sino para ser más fuerte en los puntos en donde aún no he crecido". La experiencia, dice, lo ha hecho "cauteloso". "Todo lo hago yo solo por miedo a que, si algo no funciona, yo sea el único responsable". Con todo siempre se muestra optimista y señala que este año instalará un nuevo sistema de salarios basado en primas: "Quiero que las personas que estén conmigo nos arropemos los unos a los otros y no sea solo la empresa la que salga beneficiada".

El fundador de 'Interamplify' defiende los núcleos urbanos como el de Alhama por la calidad de vida que representan. "Viajo mucho a Madrid pero me compensa tener el trabajo en mi ciudad, a dos minutos del colegio de mis hijas". Sostiene que internet le ha permitido cumplir con el sueño de poder trabajar con marcas de impacto como Ebay o Amazon, "siempre a un paso de mi casa". "El trato entre las personas aquí es diferente, y tiene un gran valor".