Nuria García, secretaria de Organización del PSRM: “He perdido la capacidad de sorprenderme con esta legislatura”

Nuria García (Alhama de Murcia, 1986) cumple un año al frente de la secretaría de Organización del PSOE de la Región de Murcia. Se afilió en 2009 al Partido Socialista cuando empezó a trabajar en una peluquería de Alhama y su jefa la animó a ello. También le impulsó el ejemplo de su tía abuela Luciana que fue concejala de este municipio murciano durante los años noventa. Más adelante se haría cargo de las labores organizativas del PSOE en Alhama hasta dar el salto en Princesa como secretaria de Coordinación Territorial. “Trabajo 24/7. Hago lo que me gusta”, afirma.

La 'fontanera' del PSOE en la Región se muestra tranquila ante los resultados de las encuestas publicadas en los últimos meses, como el barómetro de otoño del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP) que les otorga dos escaños menos -15- de los que cuentan actualmente en la Asamblea Regional -17-. También afirma que “no hay nada nuevo” en la investigación por presunta prevaricación y malversación en la adjudicación de la plaza de toros de Calasparra al líder del PSRM y delegado de Gobierno en Murcia, José Vélez, “ya archivada de oficio por la Fiscalía”.

Según el último barómetro del CEMOP, una encuesta realizada entre el 3 y el 17 de octubre, unos 6000 votos del PSRM se transferirían al PP: ¿cómo leen estos datos en el partido?

Hay muchas más encuestas que las que elabora el CEMOP. Las encuestas, además, reflejan momentos puntuales. Todavía queda tiempo de aquí a las elecciones: nosotros seguimos trabajando y haciendo propuestas a la ciudadanía.

En esa misma encuesta, el único líder regional que aprueba es el presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, con un 5,3 mientras que el líder socialista, José Vélez, obtiene un 4,2. ¿Considera que es suficiente la proyección que ha tenido el delegado de Gobierno durante estos meses?

Pepe Vélez está muy centrado en buscar soluciones y ha salido en los medios cuando ha tenido algo que anunciar.

José Vélez ha sido recientemente investigado -anteriormente imputado- por presunta prevaricación y malversación en la adjudicación de la plaza de toros de Calasparra, municipio del que fue alcalde. ¿Cómo lo valoran en el partido?

Una vez más, este caso será archivado, como ya hizo de oficio la Fiscalía, porque no hay nada nuevo, lo único que buscan es manchar la imagen de Pepe Vélez, que es una persona honrada y trabajadora, que cumple sus promesas y dedica cada minuto a luchar por la Región.

Patxi López es desde el pasado julio portavoz del PSOE en el Congreso, María González Veracruz ha sido recientemente nombrada secretaria de Estado y Telecomunicaciones Digitales en el ministerio de Asuntos Económicos y Emilio Ivars recuperó su condición de militante el pasado mes de marzo, ¿se ha producido en la Región la reconciliación entre familias que se produjo a nivel nacional en el PSOE?

Sinceramente, creo que nunca ha habido una pelea. En su momento Emilio Ivars cometió un error, se hizo un expediente y la comisión de ética federal decidió devolverle la militancia tras una sanción. Ahora es un militante más con sus derechos y deberes. Respecto a María, estamos encantados de que sea secretaria de Estado: ojalá tengamos tres Marías. La sensación que tengo desde dentro es que ahora estamos unidos y no tenemos fisuras.

¿Pero no hubo un distanciamiento en el PSOE de la Región tras la victoria por escaso margen de Diego Conesa sobre María González Veracruz en las primarias del partido en 2017?

No hubo ese distanciamiento: María estaba con sus oposiciones y el año para consolidar su plaza y al final cada uno tomó su camino y se pudo ver un distanciamiento, pero en este partido somos una familia y cada familia tiene sus momentos mejores y no tanto, pero aquí hay unidad.

23 de los 45 ayuntamientos de la Región de Murcia cuentan con alcaldes socialistas: ¿considera que los socialistas serán capaces de retener esa cifra de consistorios?

Estamos convencidos de que todos los alcaldes y alcaldesas van a seguir siéndolo y de que podemos conseguir más ayuntamientos y la ciudadanía va a reconocer el trabajo que están haciendo otros candidatos y candidatas en sus municipios.

Otra encuesta de Sigma Dos publicada por La Verdad el pasado 9 de octubre le daba al PP en el Ayuntamiento de Murcia entre 13 y 14 concejales, mientras que el PSOE pasaba a 9-10. En Cartagena la situación sería aún peor para el PSRM, la encuesta pronosticaba que PP se haría con 8-9 escaños, mientras que Movimiento Ciudadano obtendría 7-8 y el PSOE, 6. ¿Cómo las valoran?

Contando con que no tenemos representación en el Ayuntamiento el resultado no es malo. En Cartagena el PSOE parte de cero y sacaríamos seis. Manolo Torres está haciendo un grandísimo trabajo. Hay que recordar que el PSOE es mucho más que Ana Belén Castejón. El PSOE es mucho más que una persona.

En la capital, los planes de movilidad planteados por el alcalde socialista, José Antonio Serrano, se están encontrando algunos escollos por parte de plataformas vecinales y también con la oposición de PP y Vox.

Han sido, sobre todo, los partidos políticos quienes probablemente estén alentando esas movilizaciones. En esas manifestaciones ha habido también ciudadanos de esos barrios, pero no han sido masivas. Está claro que cuando uno pretende hacer cambios como los que está llevando a cabo el alcalde Serrano todo el mundo no está de acuerdo, pero la gran parte de las personas que viven en esos barrios no estaban en la manifestación, no fueron miles de personas.

Hemos leído una y otra vez a lo largo de la legislatura informaciones sobre que el PP ha querido llevar a cabo un cambio de la Ley Electoral con el objetivo de subir del 3 al 5% la barrera para obtener representación parlamentaria en las elecciones autonómicas o volver a las cinco circunscripciones electorales frente al distrito único que rige desde 2015. ¿Lo ve factible?

Eso es algo que se oyó y dejó de oírse. Al final es quitarle la voz a la ciudadanía y dejar sin participación en la vida política a ciertos partidos que la gente vota. No nos parece bien.

La décima legislatura ha sido muy tumultuosa en la Asamblea Regional. ¿Cómo cree que se solventará la aprobación de los presupuestos regionales?

Nosotros hicimos una propuesta de acuerdo para los presupuestos regionales que al final se centra en reforzar la sanidad y la educación y en dar respuestas a cuestiones tan importantes como las infraestructuras, la movilidad o la energía. Nuestra intención es precisamente que la Región de Murcia no dependa de diputados tránsfugas y de Vox. El hecho de que López Miras rechace esa propuesta permite ver lo que hay: ha dejado la Región en sus manos.

Nuestra propuesta ha sido, además, muy realista y completamente asumible teniendo en cuenta que el Gobierno de España va a mandar para el año próximo 926 millones más que en 2022.

López Miras, por su parte, subraya una y otra vez el maltrato del Gobierno central a la Región.

Siempre habla de eso y de que Pedro Sánchez no manda agua a la Comunidad de Murcia. Nunca ha llegado tanta agua como cuando ha habido gobiernos socialistas, pero es su mantra y lo repite, creo que para autoconvencerse porque ni él mismo se lo cree. A lo mejor no tiene mucho más que decir: está pensando en él, en sus amigos y en contentar a sus nuevos compañeros de gobierno.

¿Cree que algunos de los consejeros y diputados tránsfugas del Gobierno regional se pueden incorporar al PP?

No me sorprendería. He perdido la capacidad de sorprenderme con esta legislatura.