El PSOE denuncia que López Miras ha dejado tirado a más del 50% del alumnado de la Región en el inicio del curso escolar

Las diputadas del Grupo Parlamentario Socialista María Dolores Martínez y Toñi Abenza han denunciado en Mula este jueves la falta de previsión y gestión del Gobierno regional ante el inicio del curso escolar y han asegurado que el presidente Fernando López Miras ha dejado tirado a más del 50 por ciento del alumnado de la Región, incluidos alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales.

María Dolores Martínez ha señalado que el transporte va vinculado directamente con el derecho a la educación y ha lamentado que López Miras haya estado durante 100 días pensando solamente en su asiento, en lugar de atender las necesidades del alumnado de la Región de Murcia.

Las diputadas socialistas han hecho estas declaraciones en Mula, donde aseguran que López Miras ha dejado tirados a más de 120 alumnos y alumnas en cuanto a transporte escolar, lo que está provocando un caos a nivel familiar.

“López Miras no da respuesta a las necesidades del sistema educativo para garantizar la calidad de la educación. Esa improvisación ha provocado que la Región de Murcia lidere las tasas de fracaso y abandono escolar, ahora sumamos esa falta de transporte y el tema de los barracones, porque no tienen infraestructuras suficientes para atender al alumnado y lo suplantan con esas instalaciones que no reúnen las condiciones adecuadas”, ha indicado Martínez.

“Desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a seguir defendiendo los derechos de los alumnos y alumnas, por ello, hemos presentado una pregunta oral en la Asamblea para que el consejero responda por qué no se han adjudicado a tiempo los contratos del transporte escolar”, ha concluido.

Por su parte, la diputada socialista Toñi Abenza ha criticado que en los últimos tres meses López Miras solo ha pensado en mantener su sillón y ha abandonado a su suerte a las familias de la Región.

“Un año más, nos encontramos con un problema grave en el transporte escolar justo en el inicio del nuevo curso. El PP no entiende que el transporte es la primera vía que sirve de soporte a otros derechos fundamentales, como ir a trabajar, ir al médico o un servicio básico como es la educación pública de calidad, universal y gratuita”, ha indicado.

En este sentido, ha explicado que, al privar del transporte escolar a los niños y niñas de la Región, López Miras está limitando el derecho a la educación y privando a las familias de la conciliación.

“Con hechos como este, se vuelve a demostrar que estamos ante un Gobierno regional que no cree en la educación como pilar básico de nuestro estado de derecho, no cree en la conciliación y no ampara la sostenibilidad”, ha concluido.