Huelga en el campo murciano: las razones

Da igual si se llaman Mari Carmen, Antonio, Fátima, Mohamed, Wilson o Leti Elisabeth. No cambia mucho si están trabajando en un campo o en un almacén de Cartagena, Lorca, Mar Menor, Murcia o de las otras comarcas agrícolas murcianas. Estas personas tienen algo en común: trabajan en el sector agroalimentario de la Región de Murcia, sus condiciones laborales son lamentables y van a secundar la huelga que han convocado CCOO y UGT el próximo día viernes 4 de diciembre. Porque ya no pueden esperar más. Cogen brócolis, arrancan lechugas, cultivan tomates o almacenan limones. Nos dan de comer a todos, generan una gran riqueza para la Región de Murcia y para España y resulta que son los peor pagados del país. Y no es una opinión; es un hecho. Entre el 80 y el 90% de las personas que trabajan como jornaleras están ganando, en el mejor de los casos, el salario mínimo interprofesional. En torno a 7 euros la hora en jornadas exhaustivas haga frío o haga calor.

No solo se ponen en huelga para mejorar sus escasos salarios. Están hartos y hartas de ser explotadas por las empresas de trabajo temporal. Un altísimo porcentaje de los contratos de ETT en España se hacen en la Región de Murcia y en su sector agrario. Es un abuso en toda regla que debe acabar. En el mejor de los casos, aspiran a ser fijos discontinuos y con ello consiguen trabajar solo unos meses al año. No llegan a ganar el mínimo para sustentar a una familia. Casi ninguno llega a ganar el salario anual mínimo prescrito por el Gobierno de la nación. Las patronales agrarias de la Región no contemplan mejorar los 13 convenios que regulan el sector. Están furiosos por las subidas del SMI en los últimos años. La única pretensión patronal es aprovechar la negociación colectiva para mermar los escasos derechos adquiridos por las trabajadoras y trabajadores agrarios en convenios raquíticos.

Y, además, las mujeres que trabajan como jornaleras han tenido que sufrir acosos, abusos y hasta agresiones sexuales que se producen más de lo imaginado en el campo murciano, donde la infinita cadena de subcontrataciones impide que se visibilicen y atajen estas intolerables agresiones sexuales a las mujeres trabajadoras del sector agroalimentario de la Región: reclamamos que haya más inspecciones de trabajo para acabar con esta lacra. Y si alguna persona trabajadora enferma o se queda en el paro, su subsidio por incapacidad temporal o por desempleo se calcula de forma que pierden dinero al no considerar la Seguridad Social su situación de fijos discontinuos en igualdad con los restantes trabajadores asegurados. Esta discriminación debe acabar ya. No puede ser que estas personas cobren 8, 5 o hasta 2 míseros euros al día cuando enferman por un error burocrático no resuelto por la administración española desde hace años.

Por todo ello van a ir a la huelga en el sector agroalimentario de la región de Murcia el próximo 4 de diciembre, y no será la última ocasión en que lo hagan. Y CCOO, desde luego, les prestará todo el apoyo.