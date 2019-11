¿Qué votamos hoy?: número de diputados y el precio de un escaño en la Región de Murcia

¿Cuántos votos cuesta un escaño por Murcia?¿A quién estoy votando?¿Cómo funciona la Ley D’Hont? A continuación, un breve repaso por el sistema electoral español ese gran desconocido.

Cuántos escaños tiene Murcia en el Parlamento

El Parlamento tiene 350 escaños: 102 fijos y 248 variables. Los 102 fijos se asignan por circunscripción: dos por cada provincia y uno para cada ciudad autónoma (50*2)+1+1=102.

Los 248 escaños variables dependen de la población de cada provincia y se publican en el Real Decreto de convocatoria de elecciones. Para calcularlos, primero se obtiene una cuota de reparto dividiendo el censo total entre los 248 escaños a repartir; y después se divide el censo provincial entre esa cuota de reparto. Según este cálculo, a Murcia le corresponden 8 escaños proporcionales a su censo (1.057.296 personas).

En total, Murcia tiene 10 representantes en el Congreso: 2 escaños fijos y 8 variables. Un 2,8% de los 350 escaños totales.

Cómo se eligen los escaños de Murcia en el Parlamento

Los escaños también se reparten por provincia: cuando alguien de Murcia vota en las elecciones generales, está eligiendo quién va a representarle por la Región.

Por ejemplo, una persona que vota al Partido Popular en la Región de Murcia no está eligiendo a Pablo Casado como representante, sino a Teodoro García Egea (primero en la lista por Murcia). Del mismo modo, quien vota al Partido Socialista elige a Pedro Saura García (no a Pedro Sánchez); en Ciudadanos a Miguel Ángel Garaulet (no a Albert Rivera), en Vox a Lourdes Méndez Monasterio (no a Santiago Abascal), en Podemos a Javier Sánchez Serna (no a Pablo Iglesias) y en Más País a Óscar Urralburu (no a Iñigo Errejón).

Cada partido presenta una lista de representantes por circunscripción, y los escaños que tiene la provincia (10 en el caso de Murcia) se distribuyen según la Ley D’Hont entre las candidaturas.

Para que un partido obtenga representación (es decir, entre en la ecuación de la Ley D’Hont) debe superar el 3% de los votos totales. Aquí es donde el voto en blanco perjudica a los partidos minoritarios: cuantos más votos en blanco, más difícil es llegar al 3%.

Por ejemplo, si tuviéramos 100 votos y ninguno en blanco, 3 serían suficientes para entrar en la ecuación de la Ley D’Hont. Pero si a los 100 votos se suman 50 blancos, se necesitarían 4,5 votos para formar parte del reparto.

Una vez celebrados los comicios, para determinar el número de diputados por partido, los votos se dividen entre 1, 2,3,4,5…. y las cifras más altas resultantes (10 en el caso de Murcia) son las que determinan el número de representantes de cada candidatura.

Por ejemplo, en las elecciones del 28 de abril de 2019, este fue el cálculo para Murcia:

Fuente: elaboración propia con datos oficiales publicados en el BOE

En abril de 2019, los partidos que obtuvieron más del 3% de los votos fueron PSOE (3 escaños), PP (2 escaños), Cs (2 escaños), Vox (1 escaños) y Unidas Podemos (1 escaño).

Cuál es el precio de un escaño en Murcia

Salvando los favoritismos de la Ley D’Hont hacia los partidos mayoritarios, el escaño en Murcia (si dividimos los votos válidos totales, 769.084, entre el número de escaños que nos corresponden, 10) costó en abril 76.908 votos: un 32% menos que en Madrid, donde un escaño cuesta 102.222 votos; y un 33% más que en Soria, donde un escaño cuesta 26.039 votos.

¿Y el Senado?

El senado se compone de 265 escaños, de los cuales 208 son elegidos en los comicios generales mediante listas abiertas y 57 son designados por las comunidades autónomas.

A diferencia del Congreso, en el Senado ninguno de los 208 escaños dependen de la población: tienen una asignación fija de 4 representantes por circunscripción peninsular, 3 representantes para Gran Canaria, Mallorca y Tenerife; 2 representantes para Ceuta y Melilla; y 1 representante para Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma.

De los 57 sillones designados por los parlamentos autonómicos, corresponde uno para cada territorio y uno por cada millón de habitantes. Por lo que a Murcia le corresponden 6 en total: 4 elegidos en elecciones generales y dos designados por la Asamblea Regional.