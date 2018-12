López Miras exige un trasvase de 38 hm3 "por imperativo legal"

“Hoy, 1 de diciembre, la cabecera del Tajo ha entrado en su nivel 2 y exigimos al ministerio de Transición Ecológica que el lunes reúna a la comisión correspondiente y autorice un trasvase de 38 hm3 del Tajo al Segura porque es un imperativo legal”, ha subrayado el presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en una jornada de convivencia que ha reunido a más de 400 simpatizantes y afiliados de la formación en el municipio de Cartagena.



López Miras se ha referido al trasvase ‘0’ de esta pasada semana, “en la que hemos visto, incrédulos, cómo una ministra, un gobierno, el PSOE y Pedro Sánchez se niegan a que llegue el agua a la Región de Murcia y a la comarca de Cartagena”. Asimismo, se ha preguntado “cómo es posible que el PSOE de Cartagena y de la Región no haya levantado la voz cuando por primera vez en la historia con reservas en el Tajo se cierra el trasvase que tanta vida a dado a la Región de Murcia y a Cartagena”.



El presidente regional del PP ha señalado que “el PP defiende políticas frente a quienes quieren destruir España y limitar su progreso y desarrollo”, y se ha referido a la situación política en el municipio cartagenero. En este sentido, ha dicho que “Cartagena necesita un cambio, se lo merece, y la mejor para conseguirlo es Noelia Arroyo que en seis meses será la alcaldesa”. “Arroyo representa lo mejor del Partido Popular y tiene las soluciones a los problemas y necesidades de los cartageneros”, ha afirmado, para añadir que el proyecto del PP “va a hacer que Cartagena sea lo que siempre ha sido, el eje de la Región y uno de los pilares de España, y con Noelia Arroyo volverá a serlo”.



López Miras ha recordado que “el PP ganó las pasadas elecciones en Cartagena pero un pacto de perdedores hizo que no gobernara”. Un pacto, que según ha dicho, “ha hecho que el municipio “lleve parado casi 4 años y que sea noticia por conflictos y cosas negativas que suceden en el ayuntamiento”. “Esto es consecuencia de un gobierno sustentado en un pacto firmado en un servilleta y por quienes no ganaron las elecciones”, ha afirmado el dirigente del PP en la Región de Murcia para quien Cartagena debe recuperar su posición como “motor de desarrollo, de crecimiento, desarrollo y generación de oportunidades en toda la Región y en España”.