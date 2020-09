Ciudadanos no entrega documentación sobre sus primarias fraudulentas en Murcia pese a un requerimiento urgente del juez: "Se están riendo de la Justicia"

Ciudadanos ha evitado una vez más dar explicaciones a la Justicia sobre cómo se desarrollaron sus primarias internas en la Región de Murcia, investigadas desde hace 14 meses por un presunto delito de daños informáticos y de usurpación de identidad. El juzgado de Cartagena encargado de las pesquisas envió el pasado 17 de septiembre un requerimiento urgente al partido: tenían cinco días para remitir un dosier informativo sobre el funcionamiento de las primarias. Su respuesta fue reenviar un 'copia y pega' de las declaraciones hechas por la secretaria de Organización regional hace más de un año, en las que asegura no tener la información porque la dirección nacional no se la había hecho llegar.

La Justicia también reclamó la confección de un informe en ese mismo plazo a Lazarus Technology, empresa a la que la formación naranja supuestamente encargó el desarrollo de las primarias investigadas, y en las que se escudó a principios de año para no entregar datos relativos a la votación. Los datos solicitados a Lazarus podrían arrojar algo de luz sobre si hubo o no fraude en los comicios, ya que desvelarían desde qué IP, en qué día, y a qué hora, se emitieron los votos supuestamente fraudulentos. Según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal -UDEF- contactó en cinco ocasiones con el representante de dicha empresa, Manuel Huerta, entre abril y julio para reclamarle información detallada sobre el sistema de votación, sin éxito. A día de hoy, y pese al requerimiento, sigue sin entregarlo.

La primera persona en señalar el posible fraude durante las primarias murcianas fue Leonardo Pérez, contrincante de Isabel Franco en la votación, ganadora en los comicios y actual vicepresidenta de la Región de Murcia. A comienzos de abril de 2019, Pérez hizo público un informe que cuestionaba casi la mitad de los votos que Franco había recibido, y decidió interponer una denuncia que culminó con la apertura de una investigación en julio del mismo año. La Policía Nacional detectó, en un cotejo inicial, decenas de votos telemáticos a favor de Franco efectuados de forma irregular desde fuera de la Comunidad.

"El juez tendrá que tomar medidas más drásticas, pero se están riendo de la Justicia", lamenta Pérez en declaraciones a este medio. "Estamos hablando de una documentación que les pidieron hace más de un año", añade. El contrincante, ahora alejado de la política no entiende el papel de Lazarus en los comicios: "Ellos no estaban en el momento en el que se realizaron las primarias, el sistema de votos estabas centralizado". Pérez recuerda que si se hubieran invalidado los supuestos votos fraudulentos de Franco, ahora mismo sería vicepresidente de Murcia. "Cuando alguien tarda tanto tiempo en atender una demanda de la justicia que además pone en entredicho su honorabilidad, es porque está ocultando algo", señala.

El pasado diciembre, tanto la vicepresidenta de Murcia como la propia dirección nacional del partido solicitaron formar parte de la acusación. El juez les negó la petición, al no poder ser considerados ni perjudicados ni víctimas de los delitos investigados.

Fuentes de la dirección de Ciudadanos aseguran a elDiario.es que "no es verdad" que el juzgado de Cartagena les haya solicitado documentación de las primarias, e insisten en que todo lo que en su día se les requirió ya lo enviaron. Por tanto, deslizan que la responsabilidad la tiene la empresa Lazarus que, según dicen, es a la que se solicita esa documentación. No obstante, el auto con el requerimiento urgente al que ha tenido acceso elDiario.es, pide al partido explícitamente un "dosier informativo sobre el funcionamiento del voto telemático".

La incógnita de las primarias murcianas

El requerimiento urgente se produce tras las múltiples evasivas que tanto Ciudadanos como Lazarus Techonology han puesto en práctica para evitar responder por los comicios internos de Murcia durante los últimos meses.

El partido naranja eludió desde el inicio de las pesquisas aportar documentación alguna sobre las primarias y la relación de votos efectuados. Una información que sí proporcionó en los comicios de Castilla y León, y que fueron claves para desvelar el pucherazo que acabó con la caída de la candidata ganadora, la oficialista Silvia Clemente, frente a su rival Francisco Igea, vicepresidente de dicha Comunidad.

Juan Carlos Bermejo, militante del partido que compitió en las primarias contra el actual vicepresidente de Madrid, Ignacio Aguado, solicitó también una relación completa y trazada de los votos. En esta ocasión, el partido le exigió firmar una cláusula de confidencialidad. "Hacía referencias a infracciones penales. Eran muy lesivos, por lo que desistí", señaló Bermejo a este medio en enero del presente año. No obstante, con el caso Murcia, Ciudadanos sostiene que no posee documento alguno que corrobore que el sistema de votaciones no incurrió en irregularidades, y asegura que el depositario de esa información es Lazarus Technology.

Nuevos comités autonómicos

Las investigaciones en torno a las primarias murcianas se producen mientras Ciudadanos acaba de renovar sus comités autonómicos. En Murcia, en donde había una gestora, se ha quedado fuera de la dirección Isabel Franco. Arrimadas ha designado como coordinadora a Ana Martínez Vidal, en la actualidad consejera de Empresa e Industria y portavoz del Ejecutivo autonómico. La portavoz nacional del partido, Melisa Rodríguez, ha restado importancia a su exclusión, asegurando que "una cosa es ser vicepresidente de un gobierno autonómico y otra que tenga que tener un puesto en la parte orgánica del partido". Preguntada por los medios sobre por qué aun no se había enviado información relativa a los comicios, Rodríguez aseguró a nadie más que al partido le "interesa que este asunto quede zanjado". La portavoz sostuvo que Ciudadano ha colaborado con la Justicia en todo lo que se les ha pedido y que seguirán haciéndolo, "como no puede ser de otra manera".