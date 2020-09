Diego Conesa (PSRM): "Somos la única Comunidad que ha optado por el low cost educativo para reducir las ratios"

El secretario general de los socialistas murcianos, Diego Conesa, ha reclamado al Ejecutivo regional más medios para el sector sanitario y educativo. "Nos encontramos ante una situación de colapso en los centros de salud, hacen falta más recursos humanos, más médicos, enfermeras y trabajadores sociales para atender los casos de COVID pero también otras patologías que pueden llevar a situaciones graves en caso de que no se haga una detección precoz", ha dicho este lunes el portavoz del PSRM en la Asamblea regional.

En una visita al municipio de Mula, Conesa ha destacado que en materia educativa seguimos insistiendo para que el Ejecutivo regional rectifique su decisión "de enviar cada día a casa a un 20% del alumnado, somos la única comunidad que ha optado por el low cost educativo para reducir las ratios" y la única -ha afirmado el socialista- "que no ha puesto dinero de su bolsillo para complementar los 74 millones de euros que vinieron del Gobierno central para contratar más maestros y profesores".

El líder los socialistas murcianos ha remarcado que la Comunidad de Asturias, con un millón habitantes, "ha invertido 30 millones de euros de su presupuesto en educación"; mientras que Castilla La Mancha, con dos millones de habitantes, ha destinado 120 millones de euros a este área, y la Región de Murcia, con una población de un millón y medio de personas, "no ha dedicado ni un euro". El Gobierno de PP y Cs, "muy aficionado a los anuncios y los grandes acuerdos", hizo público en junio el Plan Reactiva al que destinaban 700 millones de euros para la reactivación económica y social, "pero no han dedicado ni un 5% para educación, siendo la principal palanca para la transformación del modelo productivo".

Un 5% de esos 700 millones son 35 millones de euros, ha dicho Conesa al tiempo que ha explicado que desde el PSRM "le planteamos una aportación extraordinaria de 25 millones junto a los 74 millones del Gobierno de España". Y ha lamentado que, por el momento, la Administración regional no haya hecho ningún movimiento en este sentido.

Esa realidad "supone que cada día un 20% de alumnos, 50.000 en la Región de Murcia, no tengan clase", una situación "grave" también en materia de conciliación para las familias. Para Conesa, el Gobierno de Fernando López Miras no está dando la respuesta que merece la Comunidad. "No están siendo competentes en el grueso de los 5.000 millones que gestionan, ni en educación, ni en sanidad, ni en políticas sociales".

Lealtad institucional con los ayuntamientos

En su opinión, tampoco están cumpliendo con la lealtad institucional que deben a los ayuntamientos. Y ha recordado que hace un mes los alcaldes socialistas, pero también la ejecutiva de la Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM), pidieron un informe epidemiológico a la Consejería de Salud para avalar los espacios de conciliación propuestos desde el departamento de Política Social para suplir las carencias educativas de dejar sin clase a un 20% de alumnos. Una petición que sigue todavía sin respuesta. "A día de hoy seguimos sin tener ese informe". De hecho, el proyecto para las que se denominaron aulas canguro sigue sin concretarse todavía. "Nuestra posición es que haya más contrataciones y clase todos los días, pero si van a seguir por esta línea errática, que al menos exista la garantía sanitaria para alumnos y familias". Según Conesa, "sacar a los niños de sus aulas y juntarlos con otros un día concreto lo único que hace es romper el grupo burbuja y aumentar el riesgo de contagio".

En cuanto a la apertura de las instalaciones deportivas de los municipios, tal y como se anunció este fin de semana, el socialista ha dicho que lo "mínimo exigible" es que se haga de manera coordinada con Salud y que haya un informe epidemiológico que avale las prácticas deportivas "y se establezca un protocolo que indique cómo deben actuar los técnicos municipales, que haya un criterio de responsabilidad". Deporte sí, pero con la máxima seguridad sanitaria, ha insistido Diego Conesa.