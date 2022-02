López Miras cambia de rumbo y reclama un congreso extraordinario del PP

Era de los únicos barones del Partido Popular (PP) que se había quedado del lado de Pablo Casado. El murciano Fernando López Miras, junto con otra decena de cargos del PP en la Región, se había mostrado firme en su apoyo al presidente nacional del PP hasta este martes. El jefe del Ejecutivo murciano, tras un encuentro con representantes de cooperativas aprovechando la floración del almendro de Cieza, se ha unido a la petición de convocar un congreso extraordinario del PP: "Es el momento de la responsabilidad y España está por encima de todo, como presidente del PP en Murcia me debo a los miles de militantes de esta Región y la situación es insostenible", ha dicho López Miras.

El presidente murciano ha calificado de "insostenible" la situación. "Hay que tomar decisiones de forma urgente a una situación que a nadie nos gusta y que debe solucionarse ya". López Miras que, hasta ahora se había mantenido fiel a Casado, ha cambiado de rumbo y ha insistido en que "no hay tiempo que perder, porque desde el pasado jueves hasta ahora la situación ha cambiado a mal por desgracia". No ha querido decantarse en público por el liderazgo del gallego Alberto Núñez Feijóo, "es algo que tendremos que decidir entre todos, estamos ahora en el escenario previo a ese paso", pero sí que ha vuelto a pronunciarse en defensa de la "honorabilidad" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la comisión obtenida por su hermano en el contrato del Gobierno de Madrid a una empresa propiedad de un amigo de la presidenta.

López Miras, que ha sido convocado este miércoles en Génova a una reunión con los demás barones del PP para abordar una salida a la crisis, también tiene previsto asistir a las cuatro de la tarde a la sesión de control al presidente en la Asamblea Regional, "en cuanto termine saldremos para Madrid para estar en ese encuentro". Sobre su relación con la directiva nacional, ha dicho, "les he respaldado desde el primer momento y a ellos me une una amistad a la que no voy a renunciar nunca, pero por encima está España".

En sus últimas intervenciones, López Miras también había pedido "unidad" y había dirigido su atención a "centrarse en lo importante" para "liderar las encuestas" y seguir siendo "la única alternativa posible".

Patricia Fernández reclama soluciones "urgentes"

La que sí que se mostró ya este lunes partidaria de seguir otra línea, pidiendo "soluciones urgentes", fue Patricia Fernández, alcaldesa del PP en el municipio murciano de Archena, y principal competidora de López Miras para dirigir a los populares murcianos, aunque no lo haya puesto de manifiesto tan abiertamente como hasta ahora.

Desde la lealtad que me caracteriza, considero que nuestro @populares necesita soluciones, urgentes, que garanticen la estabilidad del partido para volver a ser referente político de nuestro país. — Patricia Fernández (@Patriciaflopez) 21 de febrero de 2022

Hasta el momento, Fernando López Miras había ido siempre de la mano de su compañero de partido y amigo, el ciezano Teodoro García Egea, y no había dudado en posicionarse en contra de su dimisión después de que estallase la crisis entre Isabel Díaz Ayuso, presidenta del PP de Madrid, y Pablo Casado. Este pasado fin de semana, el presidente murciano se pronunciaba además sobre la posible implicación de Teodoro García Egea en el espionaje a Isabel Díaz Ayuso, remitiéndose a que su partido ya había hecho público "un comunicado rotundo desmintiendo esas cuestiones".

Teodoro García Egea y la moción de censura fracasada en la Asamblea Regional

Ambos se han brindado siempre un apoyo mutuo. Teodoro García Egea estuvo presente en primera línea el pasado abril cuando PSOE y Ciudadanos presentaron la fallida moción de censura al Gobierno de López Miras. El político ciezano se encargó de sumar 'noes' a la moción de censura con el apoyo de los tránsfugas de Ciudadanos y los disidentes de Vox hasta el punto de que algunos de ellos se incorporaron al nuevo Ejecutivo regional. En el PP se llegó a hablar del "efecto Teo", en referencia a su rápida capacidad de reacción para abortar la moción de censura a López Miras.

"El Gobierno regional hoy tiene estabilidad y trabaja como lo hacía hace dos años para solucionar los problemas de los murcianos desde todos los rincones de la comunidad", valoraba entonces el dirigente nacional del PP, para quien lo ocurrido con la moción de censura en Murcia "ha dejado una lección, que se puede ganar a Pedro Sánchez y a los asesores de Moncloa".