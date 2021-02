Podemos presentará una queja formal en la Asamblea por la lista de vacunación: "Vamos a llegar hasta el final"

Podemos planteará una queja formal ante la Mesa de la Asamblea denunciando el “oscurantismo” y el "engaño" de la consejería de Salud en el acceso al listado de vacunados por coronavirus en la Región de Murcia, al tiempo que ha anunciado que no descarta emprender acciones legales para "llegar hasta el final".

En un comunicado, la formación morada ha considerado "ilegales" las "trabas" con las que se encontró su diputada autonómica María Marín este viernes al acudir a la consejería de Salud para consultar la lista de vacunados.

Marín había pedido textualmente a través de la Asamblea Regional la relación de cargos públicos de la comunidad y de los ayuntamientos de la Región vacunados contra la Covid-19, pero ha asegurado que el departamento autonómico les suministró un listado "censurado" con más de 52.000 vacunados, "en el que no figuraba ningún nombre y en el que incluso el buscador estaba bloqueado".

Solo después de insistir durante más de una hora, ha añadido la parlamentaria de Podemos, le dieron "otra lista donde figuran altos cargos de Salud que ya se sabía que estaban vacunados".

Sin embargo, ha apuntado que no había ningún rastro de los cargos de la consejería de Política Social cuya vacunación trascendió el sábado, lo que para la diputada demuestra sin lugar a dudas que los responsables de Salud "han engañado" a los grupos que solicitaron el listado.

Por ello, Marín se ha preguntado cuántos responsables políticos faltan por estar en el listado y por qué "tantas trabas si no tienen nada que esconder", además de revelar que los funcionarios de Salud les reconocieron que en ese listado no aparecía ningún dato sobre la vacunación de una persona, que había solicitado expresamente que su vacunación no figurara esgrimiendo la protección de datos.

"¿Quién es ese señor X y qué poder tiene? Vamos a exigir conocer su nombre y el del resto de altos cargos vacunados. Nadie puede estar por encima de la ley", ha remarcado la diputada antes de advertir de que el acceso a la información es un derecho fundamental recogido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Finalmente, ha recordado que la Ley de Transparencia de la Comunidad Autónoma recoge como uno de sus principios generales el principio de transparencia pública y exige que en su aplicación “la interpretación prioritaria siempre será favorable al acceso a la información, debiendo aplicarse de modo restrictivo las causas de denegación del acceso".