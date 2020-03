El presidente de Murcia pide a Sánchez que prohíba cualquier actividad que "no sea imprescindible para la supervivencia"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, pedirá el próximo domingo al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que se prohíba cualquier actividad que "no sea esencial para el abastecimiento y la supervivencia", según dijo en una rueda de prensa ofrecida junto con el consejero de Sanidad, Manuel Villegas.

López Miras también indicó que habían solicitado una mayor colaboración con la Delegación del Gobierno para que "se castigue a quien no tenga en cuenta nuestra advertencia" de salir a la calle si no es para realizar una actividad imprescindible. El jefe del Ejecutivo murciano volvió a poner sobre la mesa la necesidad de que la Unidad Militar de Emergencia (UME) se despliegue en la Región, sobre todo en los municipios donde algunos miembros de la Policía Local se encuentran en aislamiento debido al contagio del coronavirus.

550 camas libres y otras 50 en la UCI

Aún quedan 550 camas libres y 50 más en las unidades de cuidado intensivo (UCI) en los hospitales de la Región, informaron los responsables del Ejecutivo murciano. También señalaron que, en caso de necesidad, está previsto que se levanten hospitales de campaña como en otras comunidades.

Por su parte, el consejero de Salud anunció que están estudiando la posibilidad de dar alojamiento a los sanitarios para que no tengan volver a casa después de trabajar en el hospital. "Podríamos disponer de 1.425 habitaciones", dijo Villegas.

El aparcamiento para los sanitarios será gratis a partir del sábado, señaló el jefe del Ejecutivo murciano, al tiempo que ha recordado que están prohibidas las visitas a los pacientes aquejados por el COVID-19.

En lo que respecta a la evolución de los casos, el consejero de Sanidad señaló que todavía es pronto para saber si están evolucionando al igual que en otras comunidades, como Madrid, aunque apuntó que en general las curvas son parecidas en todas ellas.

"Esto no ha hecho más que empezar", señaló López Miras, tras la reunión telemática que había tenido con los alcaldes de los 45 municipios de la Región. "Ahora es el momento de sobrevivir: para esto quédense en sus casas, no viajen, no se muevan, no visiten", dijo el presidente murciano.

Movilización de brigadas forestales

Un total de 19 brigadas forestales han sido movilizadas para limpiar y desinfectar de espacios públicos como hospitales y clínicas, centros de salud, paradas de taxi y tranvía y estaciones de trenes y autobuses. Por su parte, los consistorios han puesto en marcha sus dispositivos de limpiezas para desinfectar lugares públicos.

El viernes por la mañana la organización agraria FECOAM también ha realizado el ofrecimiento de que 300 tractores se sumen a estas labores de fumigación de las calles.

Aplazamiento de tributos

El jefe del Ejecutivo regional especificó una serie de medidas económicas para que entren en funcionamiento en colaboración con los ayuntamientos, como la exención de las tasas administrativas devengadas en los tres meses siguientes a la declaración del estado de alarma. López Miras consideró que esta medida supondrá un ahorro de unos cuatro millones de euros para los murcianos. De la misma forma, se aprobará un aplazamiento de los tributos propios y cedidos.