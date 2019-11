El Ayuntamiento de Murcia subvenciona a una asociación católica que "corrige la desviación sexual"

El Consistorio de la ciudad de Murcia subvencionó en 2018 con 8.500 euros a la asociación 'Mater Familiae', que ofrece como servicio la atención con "especial delicadeza" de casos en pacientes donde haya "una desviación de la conducta sexual". El organismo, creado por la Diócesis de Cartagena en 2007, se define a si mismo como un "centro de orientación familiar" que integra entre sus filas profesionales abogados, psiquiatras, pedagogos y psicólogos. De la financiación desde el Ayuntamiento se ha hecho eco el grupo municipal del PSOE, que ha accedido al proyecto técnico entregado por la asociación católica al Consistorio en 2018. Su concejala Esther Nevado ha señalado que desde su formación están "sorprendidos e indignados" porque esta asociación reciba subvenciones públicas "cuando se dedica a adoctrinar"

'Mater Familiae', ofrece formación prematrimonial, reconocimiento de la fertilidad y orientación familiar. Nevado ha cuestionado la formación de los orientadores y se pregunta si los trabajadores de la asociación se encuentran colegiados. "Nos resulta absolutamente anacrónico el apoyo del Ayuntamiento de Murcia a una asociación que se dedica a reconvertir las desviaciones sexuales", ha criticado la concejala socialista. La edil ha expresado que estas "supuestas terapias han sido desautorizadas por la comunidad científica internacional y tan sólo son defendidas por los grupos afines a la extrema derecha".

Desde la formación municipal del PSOE han señalado que hay comunidades autónomas y países que las han prohibido de forma expresa "por considerar que atentan contra la integridad de las personas". La concejala ha considerado que el PP es "plenamente consciente de que, aunque la finalidad para la que concede la subvención sea la 'intervención con familias en situación de dificultad social', esta se destina a cursos prematrimoniales o a este tipo de terapias de reconversión sexual".

Desfile del Orgullo LGTBI en Murcia / JAVIER DÍAZ PERIAGO

Jesús Costa, presidente del colectivo LGTBI+ 'No Te Prives', ha mostrado su "indignación" ante la subvención destinada desde el Consistorio a 'Mater Familiae': "No puede haber un organismo público que conceda dinero de las arcas municipales a una asociación que comete ilegalidades". Asimismo, Costa ha exigido saber los nombres de los "profesionales que curan la no enfermedad". Hace más de 30 años la Organización Mundial de la Salud (OMS) retiró la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. "Los fines de esa asociación son ilícitos y permitir que el Ayuntamiento la subvencione, los hace cómplices de esta ilegalidad".

La concejala de Derechos Sociales y Familia, Pilar Torres, ha indicado que desde el Ayuntamiento se ha destinado en 2018 subvenciones a 127 entidades sociales de todo tipo de ideologías por un importe global de 1.600.000 euros". La edil afirma que "el PSOE politiza una subvención concedida y pagada hace más de un año a cuatro días de las elecciones generales".

Torres ha expresado que en "el documento de memoria presentado por la entidad para la justificación del proyecto subvencionado en el año 2018, quedan reflejadas y detalladas las actividades desarrolladas por la asociación y que se imputan al proyecto financiado por el Ayuntamiento de Murcia". En la misma línea, la edil ha señalado que "en esta memoria no consta ninguna actividad referida a intervención o atenciones a conductas sexuales desviadas". Desde la Corporación municipal han asegurado que trabajan desde hace cuatro meses en la revisión de todas las subvenciones que se otorgan a las entidades.