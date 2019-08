Murcia, tierra santa: casi el 80% de la Región se declara católica

Un 36,2% de murcianos es católico, acude misa o se confiesa, mientras que un 42,5% se declara creyente no practicante. El CIS ha arrojado estos datos a nivel nacional en su último barómetro, que incluye información de cada comunidad y permite ver como la Región todavía se asienta en una sociedad mayoritariamente religiosa. Por otra parte, el 6,2% de los ciudadanos de la Comunidad se consideran agnósticos, mientras que un 7,5% se declara indeferente o no creyente, y otro 7,5% atea.

A nivel nacional, dos de cada tres españoles se declaran católicos, pero no llega a un tercio de ellos (el 22,7%) los que afirman ser activos. Por primera vez se constata que los ateos, agnósticos o no creyentes superan a los católicos practicantes al llegar al 29%. Apenas un 2,3% afirma pertenecer a otra religión distinta a la católica.

En Catalunya, un 52% se declara católico mientras que solo un 10,9% es practicante. Los ateos son el 26,4%, los no creyentes, el 11,3%, y los agnósticos, el 6%. Por otra parte, en la Comunidad Valenciana, casi la mitad de la población (49,7%) se considera católica no practicante, frente a un 13,8% que sí lo es. Un 15,8% de valencianos es ateo, otro 11,2% simplemente no creyentes, y un 5,3% agnósticos.

En Euskadi, se encuentran un 56,7% de católicos, de los que solo un 16,9% son practicantes, frente a un 18,9% de ateos, 12,8 de no creyentes y un 10,8 de agnósticos. En la Comunidad de Madrid, los ateos, con un15%, agnósticos, con un 13,5%, o no creyentes, con un 6,9% superan al 20,4% de católicos practicantes.

En La Rioja, los que se definen como católicos llegan al 90% (40% practicantes y 50% no practicantes), mientras que no hay datos de ateos, no creyentes o fieles de otras religiones, pero sí de agnósticos, con un total de 10%.