AUDIO | Un párroco de Murcia dice que la ley Celaá busca que los niños con necesidades especiales "estorben" en los colegios como excusa para "matarlos"

El párroco de la basílica de la Purísima del municipio murciano de Yecla, José Antonio Abellán, dijo durante la misa del pasado domingo 22 de noviembre que uno de los puntos de la ley educativa Lomloe, más conocida como ley Celaá, recientemente aprobada en el Congreso, busca integrar a los niños con necesidades especiales en los colegios ordinarios para que "estorben" y "entonces digan: ¿veis? Estos niños es que ni siquiera tienen que exisitir: hay que matarlos".

"Ahora mismo, tristemente, aparece ese nuevo proyecto de ley que dice que hay que quitar los colegios de educación especial: ¿sabéis lo que significa? Que para quien hace esas leyes esas personas no valen nada", apuntó el cura. "No es para que todos estén al mismo nivel; no pueden, más quisiéramos, pero no pueden. Hay que atenderlos de una manera especial. Vamos a sacarlos fuera para que incomoden", explicó durante la homilía.

"Cualquier criatura que venga con un defecto psíquico o físico hay que matarla porque estorba en la sociedad. Y nosotros los cristianos decimos no: cualquier persona en cualquier circunstancia tiene un alma y su alma es perfecta porque ha sido creada por Dios", añadió el cura durante la misa.

El cura se ha remontado a los tiempos de la guerra civil en España en los que “te podían pegar siete tiros por ser cristiano” y la represión que sufren los católicos en la actualidad en países como China para introducir el tema.

Cierre de los centros de educación especial

De este modo, Abellán abunda así en la lectura polémica que las derechas han hecho de la nueva ley educativa, en la que consideran que el Gobierno quiere cerrar los centros de educación especial para que estos estudiantes se integren en los colegios ordinarios.

En realidad, el texto, que ahora pasará por el Senado, dice exactamente que "el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad".

Más adelante, en referencia a los centros de Educación Especial, la ley añade: "Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios".

En mayo de 2019 este mismo párroco protagonizó otra polémica al pedir durante la celebración de una misa que los católicos votaran al partido que vaya "a defender mejor los derechos de Dios".