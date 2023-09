“Confiamos en que el Gobierno de la Región de Murcia no haga un totum revolutum y el sindicato de Vox se beneficie”

El curso sindical en la Región de Murcia ha empezado cargado de incertidumbre. El pacto de PP y Vox para gobernar en la Comunidad abre la incógnita a cómo será la relación entre las organizaciones por los derechos de los trabajadores y el Ejecutivo, o al menos parte de él: “Estamos expectantes a cómo se desarrolla esta coalición”, reconoce Santiago Navarro, secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) en la Región de Murcia. Castilla y León podría ser una ventana al futuro que le espera a la Comunidad, donde el consejero de Empleo, Mariano Veganzones —de Vox—, ha llamado a los sindicatos “sanguijuelas y parásitos”. También han recortado 20 millones en las subvenciones a sindicatos y patronal.

En Murcia, el partido de extrema derecha no ha recurrido al insulto, pero sí que ha tratado de negociar con los populares la supresión de las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales. Finalmente los socios de gobierno han acordado modificar la Ley de Participación Institucional para hacer que la concesión de subvenciones se haga de forma competitiva, en lugar de directa como se hacía hasta ahora: “No es posible que el trabajo que desarrollamos las centrales sindicales que sirven para toda la sociedad se pueda ir a concurrencia competitiva. Son compensaciones que percibimos por nuestra participación institucional”, explica el secretario general.

¿Cómo ve la composición del nuevo gobierno, en especial en lo que respecta a los agentes sociales?

La composición del gobierno nos produce antes todo inquietud, la derecha española está blanqueando la extrema derecha, justo lo contrario de lo que sucede en la mayoría de las democracias de Centro Europa. Aquí en el mundo laboral llama la atención lo relacionado con los Agentes Sociales, donde parece que quiere reducir el diálogo social a la mínima expresión.

¿Ha hablado el presidente del Gobierno Regional con los sindicatos para aclarar cómo se va a modificar la Ley?

Confiamos en que llamará pronto a las centrales sindicales. Le preguntaremos cuál es la idea que tienen de gobierno de cara al futuro. Esto es una experiencia nueva, una coalición que sabemos que ha tenido dificultades en otras comunidades autónomas. Esperemos que aquí tengan las cosas muy claras para que no tengamos ni confrontación ni enfrentamientos de ningún tipo.

¿Qué piensa de la posible modificación de la Ley de Participación Institucional?

Nosotros negociamos 45 convenios en esta Región, además de los de empresa, que hay más de 200. Todo esto lo tratamos para todos los trabajadores y las trabajadoras, no solo para nuestros afiliados. Estamos haciendo una labor social, se tiene que compensar de alguna forma ese trabajo.

Vox también es subvencionado por su trabajo en la Asamblea...

Están cobrando y están recibiendo también compensaciones por los votos que tienen, por la representación con la que cuentan en la Asamblea Regional o por la representación que tienen en el Parlamento nacional. Si quieren dar ejemplo podrían renunciar ellos primero a esas compensaciones.

¿Por qué cree que Vox trata de recortar derechos sindicales?

No tiene una justificación ni se puede entender. Ellos apuestan por su ideología por acabar con la representación sindical colectiva, pero las relaciones individuales dan desventaja del trabajador a la hora de negociar con el empresario.

¿Está el sindicalismo en peligro en España?

Esto en la democracia española está más que superado, vamos a seguir defendiendo la representación unitaria. En las empresas, los trabajadores defienden sus derechos través de los delegados y las delegadas sindicales y los representantes del Comité de Empresa. Todo el mundo puede participar ahí, igual que en unas elecciones generales o en las elecciones de Comunidad Autónoma.

¿Incluso el sindicato de Vox?

En efecto, si tiene candidatos pueden participar. Cuando tenga esa representatividad mayoritaria, pues tendrá derecho a participar en el diálogo social. Lo que no se puede pretender es meter con calzador a un sindicato que no tiene representación.

¿Cree que esa podría ser la intención del partido de extrema derecha a la hora de querer modificar la normativa en la Región?

Quiero pensar que no es así. Que no quieren obtener unos beneficios ilegítimos por el trabajo de otras organizaciones. Pero claro, cuando quieren introducir la competencia competitiva en estas subvenciones que nada tienen que ver con la concurrencia competitiva, nos tememos que vayan a intentar hacer un totum revolutum para que todo el mundo pueda participar y su sindicato también se beneficie, participe o no en el diálogo social.

¿A qué retos se enfrentan los sindicatos este año?

Actualmente estamos negociando con el Gobierno regional un plan contra la economía sumergida, una estrategia de salud laboral y otra contra la brecha salarial. También estamos negociando en una mesa de empresas de trabajo temporal para intentar normalizar esa contratación a través de ETT, que genera dudas y que incluso en algunos casos puede incluso estar cometiéndose irregularidades en materia de abono de salarios.

Uno de los logros de los sindicatos este año ha sido renovar el convenio de hostelería en la Región después de 14 años de negociaciones. Ahora que han pasado unos meses, ¿cuál es su balance de la situación?

Estos años de negociaciones han sido una pérdida de tiempo enorme y una pérdida de derechos de los trabajadores y las trabajadoras de hostelería. Estamos hablando de 40.000 personas que trabajan en este sector en la Región. Espero que esta sea la última vez que nos tiramos casi 15 años para negociar un convenio colectivo.

¿Está CCOO satisfecho con la renovación del convenio?

Estamos medianamente satisfechos. Creo que estar muy satisfechos no es fácil, porque sería casi decir que has engañado a la otra parte. Creo que realmente al final es el mejor convenio que podíamos firmar.

Ahora falta que se cumpla...

Hemos firmado un convenio en un sector donde desde Comisiones Obreras pudimos comprobar que más del 50 por ciento de las contrataciones tenían defectos, es decir, no estaban correctamente aplicables. Por lo tanto, una tarea que tenemos ahora importantísima desde el sindicato, pero la Inspección de Trabajo, es asegurarnos de que las empresas del sector de la hostelería cumplan el convenio colectivo.

¿Deben cambiar de mentalidad los empresarios?

El beneficio de las empresas no está en no darle a los trabajadores lo que es suyo, sino en la buena gestión, atraer a la gente. Han salido en distintas ocasiones a decir que no hay trabajadores para la hostelería. La hostelería es un sector difícil, se trabaja fundamentalmente los días que se supone que el trabajador tiene que descansar. Como norma general, lo que tienes que hacer es pagar bien a los trabajadores y formarles. Nosotros siempre hemos dicho que estamos dispuestos a ofrecer formación.