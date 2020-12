El consejero Villegas considera “muy poco probable” que la nueva cepa de la COVID-19 no esté en España

El consejero de Salud, Manuel Villegas, ha afirmado este martes que es “muy poco probable o imposible” que la nueva cepa de coronavirus detectada en el Reino Unido no esté presente en España, pero ha apuntado que “no está claro que haya casos más graves” por contagiarse con esta cepa, lo que ha calificado de “tranquilizador”.

Villegas ha comparecido en la Comisión de Sanidad y Política Social de la Asamblea regional para dar cuenta de la situación de la pandemia en la Región de Murcia y de las medidas tomadas en este sentido por parte del Ejecutivo autonómico.

El titular de Salud ha asegurado, sobre la mutación del virus y las informaciones que apuntan a que su capacidad de contagio es un 70% superior, que “son hipótesis, no está nada claro, no tenemos ninguna certeza”. Además, Villegas ha recordado que “esta cepa en concreto está desde septiembre detectada” y que “está ya presente en toda Europa”, para añadir que “es muy poco probable o imposible que no tuviéramos esa cepa en España”.

Por otra parte, en la Región de Murcia se han interpuesto 41.000 denuncias por incumplimiento del reglamento sancionador establecido para frenar los contagios de coronavirus, entre las que el consejero ha destacado “el crecimiento de las sanciones por el incumplimiento de la restricción de movilidad y de toque de queda, con más de 3.200 denuncias recibidas al respecto”.

Villegas ha puesto en valor que, después de la incorporación el pasado jueves de 25 rastreadores nuevos, la cifra de estos profesionales en la Región asciende a 475, repartidos entre 50 del Servicio Murciano de Salud, 25 de Salud Pública, 200 de contratos externos, 110 de las Fuerzas Armadas y 90 de los ayuntamientos.

“Tengo a rastreadores que están con los brazos cruzados porque es que no hay trabajo”, ha respondido Villegas a las propuestas de los diputados de aumentar el número de rastreadores.

Sobre el proceso de vacunación que se iniciará el próximo domingo, según los planes del Ministerio de Sanidad, ha expresado que “tenemos un aparato de logística espectacular, podemos llegar a cualquier punto de la Región en horas y nuestro sistema está preparado”. Y ha indicado que “se le va a pedir autorización a las personas” que van a recibir la vacuna y que, “cuando la vacuna llegue a un centro, tiene que estar nominada y llegará con el apellido ya puesto”.

El titular de la Consejería ha recordado que en la primera etapa de la vacunación está previsto que se vacune a 80.000 personas en la Región de Murcia, siendo los primeros en recibirla los residentes y personal sociosanitario de los centros de mayores, personal de los centros de salud y hospitales y personas con gran discapacidad.

En cuanto a la Navidad, Villegas ha mostrado su preocupación ya que “solo hay que ver las aglomeraciones de gente sin mascarilla en sitios pequeños y la verdad es que uno se asusta”. En este sentido, ha lamentado que “los sanitarios están agotados y es muy triste ver a gente que cree que estamos de fiesta y que ponen en entredicho lo que estamos viviendo”.

Fidelizar a los sanitarios

De Villegas, ha dicho el diputado socialista José Antonio Peñalver, “me gustaría que pasara a la Historia como el consejero que, además de plantar cara a la pandemia, consolidó el refuerzo del sistema sanitario”; para añadir que “en el 2021 van a terminar su formación cerca de 250 profesionales; hay que fidelizarlos para que no se vayan a otras comunidades o a otros países”.

Por su parte, la diputada del PP Mari Carmen Ruiz Jodar ha puesto en valor que el número de rastreadores en la comunidad está "muy por encima" de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, lamentando los "pocos recursos" enviados por el Gobierno central, y ha calificado de “incomprensible” que el Ministerio de Sanidad no haya aceptado la propuesta de Salud para la realización de test de antígenos en las farmacias.

En la misma línea, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan José Molina, ha calificado esta decisión como un "error" por no usar todas las herramientas disponibles. "No entiendo la reticencia del Ministerio a que estos profesionales no ayuden en la lucha contra la pandemia", ha apostillado.

Mientras, la diputada de Vox Mabel Campuzano se ha interesado por las condiciones establecidas para los comerciantes ambulantes, que desarrollan su labor al aire libre, por lo que es una actividad de "bajo riesgo de contagio"

Por último, la parlamentaria de Podemos María Marín ha expresado sus dudas por la efectividad de los test de antígenos para evitar contagios durante Navidad porque, “una vez que piden la cita con el médico ya han tenido el primer contacto con los familiares”, y porque “numerosos estudios nos advierten de la bajísima efectividad”, la considera “una medida más de propaganda que algo realmente eficaz”.