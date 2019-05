VIDEO | Un invitado cuenta cómo propinó un "tortazo" a una mujer en un programa murciano para encontrar pareja

Un hombre que asistió al magacín Ailoviú emitido por 7TV (la televisión pública de la Región de Murcia) narró cómo dio "un tortazo que se pegó con la cabeza en el portal de su casa..."a una expareja. El invitado, de nombre Juan, fue al programa, el viernes 24 de mayo, en busca de una nueva relación sentimental.

Su presentador, Antonio Hidalgo, procedió a cortar inmediatamente el relato: "A mí ya no me quedan ganas de seguir hablando contigo". Juan se defendió aludiendo a que ella "le había hecho mucho daño".

Hidalgo criticó abiertamente la conducta del invitado: "Todas las parejas tienen sus diferencias pero jamás está justificado ponerle la mano encima a una mujer. Bajo ningún concepto". Juan le dio la razón al presentador pero señaló que ella también se "la ponía". "Si te la pone vas a la comisaría y la denuncias", le respondió Hidalgo, que procedió a terminar la conversación, que puede verse íntegramente a través de la web de la 7TV (minuto 29).

A pesar de sus declaraciones, el invitado estuvo presente durante todo el programa, con las líneas abiertas en caso de que alguna mujer estuviera interesada en contactar con él, aunque no se diera el caso.

La 7TV expresó su disconformidad con las declaraciones de Juan a través de Twitter: "Este tipo de comportamiento no tiene cabida en esta casa".

Ailoviu dice NO a la #violenciadegenero



Este tipo de comportamiento no tiene cabida en esta casa. Gracias, Antonio Hidalgo, por tu respuesta al invitado que reconoció haber pegado a su ex pareja pic.twitter.com/QQ8wHdFz4Q