Tres filas y dos metros de distancia en el 8M de Murcia: "¡Nos quieren sumisas, nos tienen combativas!"

"¡Por favor, los fotógrafos también guardad la distancia de seguridad!", espeta una manifestante, altavoz en mano, a los gráficos que empiezan a disparar al comienzo de la manifestación del 8M en la Gran Vía de Murcia a las 18h. La organizadora grita de forma insistente a las decenas de manifestantes, la mayoría de ellos chicas jóvenes, que guarden las tres filas y los dos metros de distancia de seguridad durante el recorrido por la arteria principal de la ciudad. Cae la lluvia y las manifestantes siguen impertérritas en sus posiciones de salida bajo el paraguas o la capucha en una imagen muy distinta de las anteriores ediciones del 8M. "¡Mujer trabajadora, libre y luchadora!", "¡Nos quieren sumisas, nos tienen combativas" y "¡Que viva la lucha de la mujer obrera!", "¡Murcia será la tumba del machismo!" y "¡Patriarcado y capital, alianza criminal!", gritan.

Zaira, de 19 años, porta una bandera roja y es una de las responsables de la comisión específica de la asamblea para que se cumpla la distancia de seguridad y de que los asistentes lleven todos mascarillas. "Aunque pedimos las convocatorias en momentos diferentes, ahora nos hemos reunido tres de las cuatro concentraciones de hoy en Murcia", señala. La cuarta, convocada en el Malecón, ha sido finalmente suspendida. "Es difícil saber si superamos las 100 personas por convocatoria que nos permite la Delegación del Gobierno, pero sabemos que mucha gente no ha querido venir por miedo al contagio", admite la integrante de la Asociación Feminista Obrera, una de las agrupaciones convocantes.

Irene ha dudado si asistir o no a la manifestación también convocada por el Movimiento Feminista de la Región de Murcia. "Lo que está claro es que el Gobierno regional nos ha querido criminalizar al pedirle al delegado de Gobierno que no permitiera esta manifestación", señala. "Aunque, por ejemplo, no puedo compartir ningún sentimiento de festividad hoy", dice señalando a un grupo de mujeres que bailan y cantan al ritmo de un tambor y maracas. Entonan "¡No toques a mi hermana, ésta es su manada", y "¡Pin pa fuera que el fascismo no cabe en la escuela", en referencia al veto parental que en la Región de Murcia está suspendido por el Tribunal Superior de Justicia.

Por su parte, Lucía recuerda el episodio acaecido a primera hora de la mañana en el puente de hierro en Murcia en el que tres hombres han colgado un cartel que decía "Soy mujer y no me representan". "Si no estuviéramos como estamos es que hasta me reiría porque la situación es de chiste", afirma.

La manifestación llega a la plaza Martínez Tornel sin incidentes, admiten agentes de la policía. Allí leen el manifiesto: "Si estando en libertad nos sentimos menospreciadas y vulnerables imagináos si nos privan de ella". "Debido a esta pandemia nos sentimos sobrecargadas con esta gran crisis de los cuidados", añaden. Durante la lectura del manifiesto las organizaciones también muestran su apoyo al colectivo LGTBI y a las mujeres trans, una de las cuestiones junto con la prostitución, que más divide las posturas dentro del movimiento feminista. En la marcha han gritado varias veces: "¿Dónde están las trans en el mundo laboral?".

También han definido como "perversa" la consigna de 'Quédate en casa' y, en su lugar, han querido "reivindicar la calle como lugar seguro para hablar de las cosas que importan" tras haber sido "acusadas hace un año de los males del mundo". Las feministas consideran que han sido "criminalizadas desde hace 600 años, cuando uno de los crímenes para acabar en la hoguera era la organización" y por ello se reconocen "descendientes de las brujas que no pudo quemar la Inquisición". "Podríamos seguir toda la noche", señala una joven porque como han venido reclamando, entre otras muchas cuestiones, "la calle y la noche también son nuestras".