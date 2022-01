El alcalde de Pamplona confía en que habrá Sanfermines a la espera de la evolución de la pandemia

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya (Navarra Suma), ha afirmado este lunes que, aunque "no se sabrá hasta el último momento lo que va a ocurrir", el ayuntamiento "está trabajando en que va a haber San Fermín" en 2022 a la espera de que "evolucione bien la pandemia". Después de dos años de suspensión de los Sanfermines a causa de la COVID-19, en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press Maya ha confiado en que este mes de julio "se puedan celebrar las fiestas" que los ciudadanos están "soñando después de tanto tiempo".

"Estamos preparando esos Sanfermines porque es lo que tenemos que hacer, lógicamente. Hasta el último momento probablemente no se sabrá lo que va a ocurrir pero nosotros vamos a estar preparados", ha subrayado, tras responder que no existe una fecha concreta para confirmar la celebración o suspensión de las fiestas.

En este sentido, ha respondido que lo que espera es que se vaya "reduciendo el nivel de contagios" y la curva se vaya "suavizando". "Como no lo sabemos, no puedo barajar fechas. Lo que no se puede nunca es tomar esta decisión en el último minuto, siempre hay que tomarla con un poco de tiempo porque la gente tiene que saber lo que va a ocurrir con un poco de tiempo", ha apuntado.

Respecto al chupinazo, ha indicado que "hay una persona" que le "encantaría" que lo lanzase. "A partir de ahí, fíjate si queda tiempo y cosas que puedan ocurrir. Tengo claro quién me gustaría y estoy convencido de que habrá más de una persona que habrá pensado en la misma persona. Pero me quedo ahí", ha señalado.