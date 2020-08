Chivite promete que no habrá recortes en Navarra: "Tenemos una buena base para la recuperación económica"

María Chivite ha destacado que "el espíritu" de su Gobierno "no es hacer recortes" y ha señalado que "nuestro esfuerzo tiene que ser para que no haya una disminución de ingresos y podamos mantener nuestro estado de bienestar". En esta voluntad ha enmarcado tres líneas de trabajo entre la cantidad que perciba la Comunidad foral del fondo no reembolsable de 16.000 millones, que ha cifrado en unos 160 millones; los fondos europeos que Navarra pueda captar; y el margen de endeudamiento que se negocia con el Estado.

"No sabemos exactamente cómo va a ir la situación epidemiológica", ha apuntado Chivite, quien ha opinado que si va bien "entiendo que la economía va bien". Ha destacado que Navarra ha sido la comunidad que "más ERTE ha adelantado y estamos creciendo en producción industrial", por lo que, ha considerado, que en la Comunidad foral "tenemos una buena base para que la recuperación económica se haga quizás más rápido que en otras comunidades".

"Precipitado" hablar del remanente de los ayuntamientos

Ha opinado también que se está haciendo una valoración "absolutamente precipitada" del acuerdo entre el Gobierno central y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre el remanente de los ayuntamientos. Así, ha destacado que "primero tiene pasar por el Congreso de los Diputados y ver si finalmente se aprueba". En el caso concreto de Navarra, ha resaltado que el tema de las haciendas locales la Comunidad foral lo negocia a través del Convenio con el Estado, de manera que "habrá una norma navarra propia". Por ello, ha considerado que "es precipitado hacer una valoración porque no sabemos siquiera cómo va a afectar a los ayuntamientos navarros que, en ningún caso, van a estar en peor situación que el resto de ayuntamientos".