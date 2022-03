La condena expresa del terrorismo de ETA lleva a EH Bildu a rechazar el Plan de Convivencia de Navarra

EH Bildu y Navarra Suma han dejado al Gobierno de Navarra (PSN, Geroa Bai y Podemos, con el apoyo desde fuera de Izquierda-Ezkerra) sin apoyos para su Plan de Convivencia en el Parlamento foral por incluir una condena expresa del terrorismo de ETA en el caso de la formación abertzale y por no añadir una enmienda para impedir acuerdos con formaciones que no condenen a esta banda terrorista en el caso de la coalición de derechas. Con todo, el plan, que fue aprobado por el Ejecutivo de María Chivite el pasado mes de diciembre y publicado en el BON seguirá vigente, ya que no precisa del aval del Legislativo para su puesta en marcha.

EH Bildu asegura que rechaza "todo tipo de violencia, también la de ETA"

El PSN llegó este martes a la Comisión de Relaciones Ciudadanas del Parlamento foral sabiendo que no contaría con los votos favorables de la coalición de UPN, PP y Ciudadanos, quien ya lo abandonó en su proceso de elaboración, pero confiaba en lograr el respaldo de EH Bildu, que finalmente no ha llegado. La causa ha sido la incorporación de una enmienda por parte de los socialistas en la que se recogía una condena del terrorismo, “específicamente el de ETA por parte de todas las fuerzas políticas”. Desde EH Bildu han reprochado al PSN que haya “cedido al chantaje de Navarra Suma” y han terminado rechazando el Plan, en el que pidieron incluir una referencia a la tortura policial y medidas de política penitenciaria. “No se trata de la palabra 'condena', se trata de que el Plan de Convivencia no puede ser una prueba del algodón para nadie”, ha criticado la portavoz de la formación abertzale Bakartxo Ruiz.

Tampoco ha apoyado el plan Navarra Suma después de que no se incluyera en él una enmienda para vetar los acuerdos con formaciones políticas que no condenen el terrorismo de ETA, en una referencia a EH Bildu, coalición con la que el PSN ha pactado los tres presupuestos de la presente legislatura y cuya abstención permitió a María Chivite ser investida presidenta en 2019. “Los que han roto la convivencia en Navarra son incapaces de dar un solo paso para reconstruirla, y eso debería hacer reflexionar al PSN porque es evidente que tiene de socio a quienes siguen justificando la violencia terrorista”, ha señalado posteriormente el presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza en una nota de prensa.

La portavoz del PSN Inma Jurío ha criticado a Navarra Suma que se haya “atribuido una supremacía moral para hacer política utilizando la condena al terrorismo”. “No vamos a permitir que nadie nos dé lecciones. Una cosa es la necesaria condena del terrorismo y otra es ligar esa condena a que un Gobierno pueda llegar a acuerdos con determinados partidos para impulsar políticas que considera beneficiosas para la ciudadanía”, ha aseverado.

Un plan para impulsar una “comunidad democrática, plural y diversa”

El plan, que sigue vigente pese a no contar con el apoyo de la mayoría del Parlamento navarro, se estructura en torno a seis ejes que pasan por la aplicación de los derechos humanos, la salvaguarda de los derechos de las víctimas del terrorismo y de la violencia política, la construcción de una memoria crítica e inclusiva, la educación para la tolerancia, la convivencia en la diversidad, y la constitución de instituciones referentes para la coexistencia.

En él, se plantea, entre otras medidas, fomentar la investigación histórica y sociológica en torno a las diferentes dimensiones, causas y consecuencias del terrorismo y de la violencia política y que han tenido lugar en Navarra; sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de una memoria crítica para fortalecer la convivencia; fortalecer los procesos de democratización del espacio público; y crear redes de cooperación, interautonómica, nacional y europea, en torno al desarrollo y transmisión de la memoria democrática.

En el ámbito de la educación, recoge el impulso de un proyecto formativo en materia de memoria, convivencia y derechos humanos dirigido a toda la comunidad escolar de los centros educativos de Navarra; promover actuaciones educativas para la convivencia en otros espacios distintos a los centros escolares; fomentar el sentido crítico en el uso de internet y de las redes sociales; y favorecer la cooperación con los medios de comunicación en el trabajo de fortalecimiento de la convivencia.