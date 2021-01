Detectados dos brotes de COVID-19 que afectan a 20 mayores en residencias de Navarra que ya habían recibido la primera dosis de la vacuna

Dos nuevos brotes de COVID-19 detectados en las residencias de Buñuel y Cortes han dejado a 20 ancianos contagiados. Se da la circunstancia de que las personas usuarias de ambos centros ya habían recibido la primera dosis de la vacuna de Pfizer, lo que no evita que se pueda producir un contagio, ya que la inmunidad del 95% no se alcanza hasta una semana después de haber recibido la segunda dosis. Al igual que en brote detectado este lunes en la residencia de Ibañeta, en Erro, El Departamento de Derechos Sociales no ha especificado si alguno de los contagios se podría haber producido antes de que recibieran la vacuna.

GUÍA | Qué se puede hacer y qué no en Navarra hasta el 28 de enero

Saber más

En el caso de la residencia San Gregorio de Buñuel, el Departamento señala que tras el cribado a las 37 personas residentes se ha constatado la existencia de 15 casos positivos por COVID-19. Las personas afectadas permanecen aisladas en su centro sin complicaciones que aconsejen un traslado.

En la residencia Carmen Bellido de Cortes, cinco de las 46 personas que residen en el centro han dado positivo en las pruebas de detección. Dos de ellas han sido trasladadas a un recurso intermedio y el resto cursará la enfermedad guardando el aislamiento en la propia residencia, ha explicado el Gobierno de Navarra.

Cabe recordar que el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra apuntó este lunes, tras descubrirse un brote en la residencia de Erro, que la vacuna sólo alcanza una efectividad cercana al 95% "una semana después de recibir la segunda dosis". Además, la respuesta inmunitaria a la primera dosis "tarda en producirse unos 14 días", por lo que al serles administrada la vacuna el día 4 "no ha habido tiempo suficiente para que hayan desarrollado la respuesta y, por tanto, la enfermedad seguirá su evolución natural".

El Departamento de Derechos Sociales ha subrayado su llamamiento a familiares con personas mayores o con discapacidad que vivan en centros residenciales para que "extremen las precauciones y puedan evitarse brotes durante el proceso de vacunación, ya que ello podría originar el retraso de la inmunización en el centro afectado". Así, se recuerda que "con el incremento de la incidencia general en Navarra se agudiza el riesgo de brotes en los centros y puede verse interrumpido el proceso de vacunación en los mismos, echando por tierra el esfuerzo realizado durante los últimos meses".

Ante esta situación se solicita a familiares y a residentes, que "reduzcan las visitas y las salidas a las mínimas imprescindibles mientras dure la vacunación que se espera esté terminada en los centros residenciales a lo largo del mes de febrero". En todo caso, tanto en este espacio como en otros, la recomendación sanitaria en términos generales "es que la vacunación, aunque supone una herramienta de lucha contra el virus muy importante, no debe suponer bajar la guardia tanto de medidas individuales como colectivas ya que todos los factores son importantes para evitar contagios y su propagación".