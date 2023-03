“El único partido que puede frenar gobiernos de PSN con EH Bildu es UPN”, defiende Esparza

El presidente de UPN y candidato a la presidencia del Gobierno de Navarra, Javier Esparza, se ha mostrado seguro de que “UPN está fuerte, tiene una salud de hierro y va a obtener un buen resultado en las elecciones forales, a gran diferencia del segundo, que no sabemos si será el PSN o EH Bildu”. Además, ha aseverado: “Vamos a sacar más listas municipales que hace cuatro años, porque está incorporándose gente nueva que quiere sumar”. Y también ha enfatizado que “el único partido que puede frenar gobiernos de PSN con EH Bildu es UPN”.

Así lo ha manifestado durante un encuentro en Marcilla, donde se ha reunido con un centenar de miembros del partido y cargos orgánicos para poner en marcha la maquinaria regionalista de cara a los comicios municipales. Esparza ha afirmado que, “para algunos ahora toca Navarra”. “Para UPN, Navarra es, ha sido y será siempre nuestra razón de ser”, ha enfatizado, según informa Europa Press.

El presidente regionalista ha señalado: “PSN y PP se quieren parecer a UPN y arrebatarnos nuestra esencia y vocación foralistas, pero el algodón no engaña”. “Nos copian mensajes e incluso eslóganes utilizados por UPN”, ha dicho. A este respecto, ha considerado que “seguimos siendo un partido referente”. “Navarra no se entiende sin un partido singular que defienda su singularidad. Si no existiera UPN habría que inventarlo”, ha sostenido.

Asimismo, ha destacado que “los ciudadanos quieren y necesitan un partido que conozca Navarra, que piense en Navarra, que priorice a Navarra, que tome las decisiones aquí, pensando en los navarros y las navarras”. “Así estaremos contribuyendo desde Navarra a hacer más fuerte a nuestro país, España”, ha añadido. Esparza ha afirmado que “el seguidismo a Pedro Sánchez y su pacto con Arnaldo Otegi van a ser dos grandes losas de María Chivite”. “Son tan pesadas sus dependencias que le van a acabar por lastrar”, ha asegurado.

Así, ha señalado que “el PSN lleva cuatro años sometido a los dictados de EH Bildu, que es quien ha tenido las llaves”- “Y eso nos está penalizando porque Navarra se está quedando atrás. Está claro que el PSN está deseoso de repetir, está muy cómodo con sus socios. Y EH Bildu también, aunque ya ha dicho que esta vez va a jugar más fuerte y va a exigir más presencia porque sin duda va a tener más votos”, ha indicado.

En este sentido, ha añadido que “el PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo Navarra van a querer alcanzar pactos en bloque que sirvan tanto para el Gobierno de Navarra como para las diferentes localidades y con tal de seguir en el Gobierno de Navarra, aunque ya se verá cómo queda la correlación de fuerzas, es evidente que el PSN va a dar todas las alcaldías que le pida EH Bildu”. “Hay una mayoría social que no quiere esos acuerdos”, ha insistido.