"La Guardia Civil tiene un pasado que no gusta, pero tiene éxito en la mayoría de los casos que investiga"

Inés Plana (Barbastro, Huesca, 1959) es periodista y escritora. Tras su exitoso debut, acaba de publicar Antes mueren los que no aman (Espasa), la segunda novela de la saga que protagoniza el teniente Tresser, un guardia civil que, en palabras de la autora, "lejos de los arquetipos de alcohólico, mujeriego, gastrónomo, sibarita, melómano, es un hombre normal y corriente, pero extremadamente solitario".

Plana nos recibe en el hotel Meliá de Bilbao al final de un día repleto de entrevistas, pero el cansancio no evita su entusiasmo y humildad al recordar lo afortunada que es por tener la oportunidad de realizar giras como esta, recorriendo diferentes puntos del país para dar a conocer su obra. "Una suerte, que muchos escritores desearían", insiste. Su genero es la novela negra y acerca del papel de las mujeres sobre la literatura, y en concreto, sobre ese genero, opina que "a pesar del talento que hay, a las mujeres se les invisibiliza, se les aparta y les cuesta cuatro veces más que a un hombre el poder salir y darse a conocer".

¿Por qué recomendaría leer Antes mueren los que no aman?

Se va a disfrutar mucho. Es un paseo profundo por la condición humana y por todas sus aristas más afiladas, más oscuras. Todo lo que nosotros podemos tener miedo de sacar alguna vez fuera de nosotros está allí, en la novela. Y es la maldad, no sólo la maldad de los malos, los psicópatas, pongamos también la gente malvada, pero también la maldad de la crisis económica. La mala suerte de encontrarte con una situación que te sobrepasa. Y a la que no puedes hacer frente si no es traicionando, mintiendo o siendo desleal. Este es el paseo que ofrezco a los lectores.

¿El ser humano es malo por naturaleza?

Ni es malo ni es bueno, es un ser complejo. Digamos si se encuentra con un entorno favorable, pues supongo que se construirá como una persona decente y honesta. Si se encuentra con un entorno hostil, desarraigado, que lo embrutece, pues se convertirá en un ser malvado. Luego están los de en medio, que a veces son malos, que son buenos, que tienen dos caras.

El protagonista de sus novelas es el teniente Tresser, de la Guardia Civil. ¿Ha sido complicado escribir acerca del cuerpo?

Escribir acerca del cuerpo es complicado y yo por eso lo elegí, porque era un reto. Lorenzo Silva abrió el camino de poner a dos guardia civiles de investigadores. No lo han seguido muchos, aunque ahora las series españolas policíacas sí que ponen guardias civiles. A mí, lo que hizo Lorenzo Silva me pareció un reto magnífico, estupendo. Y yo recogí el guante, ya que él abrió el camino. Me interesó desde el principio poner a un guardia civil de investigador. Un teniente solitario, lejos de los arquetipos de alcohólico, mujeriego, gastrónomo, sibarita, melómano. No. Es un hombre normal y corriente, pero extremadamente solitario. No tiene aficiones, no tiene inquietudes y tiene 45 años. El funcionamiento del cuerpo de la Guardia Civil es tan complejo que yo creo que determina las vidas dentro de los propios guardias civiles, porque es un cuerpo de naturaleza militar y eso de alguna manera te tiene que influir. Es un cuerpo muy hermético y muy peculiar. Para mí es un reto poder hablar de ello, mostrar cómo trabajan, cómo investigan. La Guardia Civil es un cuerpo precario, es el que menos cobra, se tienen que comprar los chalecos antibalas, hay cuarteles que se caen a pedazos, pero lo

aceptan con resignación.

También generan rechazo a cierta parte de la población

Bueno, ahora mismo la Guardia Civil es el cuerpo policial más valorado por la ciudadanía en cada encuesta del CIS. Sobre todo en las zonas rurales, donde están para todo. La Guardia Civil ha tenido una historia y un pasado que no nos gusta a nadie. Ha sido cómplice de la Dictadura y lógicamente no ha sido bien vista a nivel político, a nivel de Drechos Hmanos, pero de eso ya ha pasado mucho tiempo y la Guardia Civil ahora es uno de los cuerpos policiales mejor dotados tecnológicamente del mundo, que tienen éxito en la mayoría de los casos y creo que eso la ciudadanía lo reconoce y se lo agradece. La imagen general que están dando ahora mismo es de absoluta discreción y de hacer muy bien su trabajo.



¿Y qué ha sido lo más complicado de escribir acerca del CNI?

El CNI me atraía mucho porque dependen de un juez de la Audiencia Nacional pero evidentemente no trabajan como otras fuerzas de seguridad. A diferencia de un guardia civil, un policía nacional, una policía autonómica, no tiene que pasar por un juez. El CNI es un servicio secreto y como es secreto las actuaciones son muy discretas y no siempre hacen lo que nosotros consideraríamos correcto. Tienen sus propios cauces clandestinos, secretos para informar de lo que puede estar pasando, para infiltrarse en directivos, grupos para informar o tomarles el pulso.

Su libro también habla acerca de la trata de mujeres. ¿Considera que en España se debería abolir la prostitución?

Absolutamente.Lo que no se puede hacer es pretender legalizarla para blanquear al proxeneta. No se puede dignificar la profesión o el oficio de proxeneta y convertir a una esclava sexual en trabajadora sexual, eso es intolerable. Tampoco cambiaría mucho la vida de las prostitutas, no tiene ningún sentido, como tampoco ha tenido nunca ningún sentido legalizar la esclavitud de los hombres o de las mujeres para ponernos a trabajar todo el día sin cobrar nada y a latigazo limpio. No tiene ningún sentido. Lo que es ilegal es ilegal. Es como quien dice "vamos a legalizar la droga", pues también blanqueamos a los narcotraficantes. No conduce a nada. Son negocios clandestinos que generan muertes. Tanto la prostitución como la droga generan muertes, generan sufrimiento, generan mucho dolor. Entonces, no tenemos por qué degradarnos a nosotros mismos como seres humanos, poniéndolos al mismo nivel que un empresario cualquiera, porque no es un negocio cualquiera. Deberían prohibirse o por lo menos penalizarse muchísimo más.

¿Considera que el de la novela negra es un mundo de hombres?

Si ha sido un mundo de hombres, ha sido porque durante muchos siglos los hombres han dominado el mundo y las mujeres nos hemos quedado aparte o nos han apartado. Nos han dejado ahí en una cueva y ahora hay grandes mujeres novelistas de novela negra. Y qué decir, por ejemplo, de las damas del crimen británico Ruth Rendell, Agatha Christie... Siempre hemos estado, lo que pasa es que somos invisibles muchas veces. Aunque estemos escribiendo novela negra, aunque estamos escribiendo otro tipo de literatura, nos invisibilizan, nos apartan y nos cuesta muchísimo, nos cuesta cuatro veces más que un hombre poder salir y darnos a conocer, porque el propio mundo tiende a apartarnos hacia atrás. No es que haya pocas, habrá muchas y con mucho talento. Igual que hombres con mucho talento, pero ellos salen mucho más que nosotras.

¿La saga va a tener una tercera parte?

Sí, ya la estoy pensando. Es muy importante remarcar que se pueden leer independientemente la una de la otra. Uno puede empezar a leer la segunda novela, que no va a echar nada en falta de la primera. La tercera ya está entrando en mí, ya voy tramando la tercera porque a mí me encanta escribir y no puedo vivir sin hacerlo.