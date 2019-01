Mucha música en directo, el monólogo de Berto Romero y otros planes para el fin de semana

Este fin de semana de enero traerá a Cantabria, además de una ola de frío polar, mucha música, teatro y arte para todos los gustos. Se podrá corear el mítico 'Déjame' en el Palacio de Festivales, ver cómo el humor inunda el Concha Espina o disfrutar de las ilustraciones de jóvenes talentos.

Empezando por el viernes, el fin de semana arrancará con el monólogo de Berto Romero en el Teatro Concha Espina de Torrelavega. El evento comenzará a las 21.00 horas y forma parte del Festival de Invierno que se celebra en la ciudad estos meses. Aunque no quedan entradas online para el show de Romero, 'Mucha tontería', en el que repasa su vida a través del humor, se han reservado un 10% para adquirir en taquilla a partir de 8 euros.

Los Secretos se suben al cuadrilátero para celebrar 40 años de música EFE

En Santander la noche del viernes estará dedicada al rock con el concierto de Carlos Tarque, cantante del grupo murciano M Clan. Será en el Escenario Santander a partir de las 21.00 horas y es una manera de ir abriendo boca para el regreso de la banda completa en 2020, cuando se cumpla el 20 aniversario de su disco 'Sin Enchufe'.

La sala Black Bird, por su parte, ofrecerá un concierto góspel a cargo del grupo The Wizards, que en 2018 publicó su último disco, 'Rise of the Serpent', con gran éxito. La música comenzará a sonar a las 21.30 horas y la entrada cuesta 10 euros.

El sábado, el Palacio de Deportes de Santander dejará un hueco para la solidaridad con la Gala solidaria de Andanzas Centro de Danza a beneficio de Nuevo Futuro, que trabaja con los niños más desfavorecidos, y APTACAN ( Asociación de Padres del Síndrome de Trastorno Espectro Autista y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo de Cantabria). El evento comienza a las 18.00 horas y su entrada tiene un precio de 8 euros.

José María Pou, durante la recreación de 'Moby Dick'

Noja celebrará su Fiesta de Fin de Temporada el sábado a partir de las 18.00 horas. El evento será en la bolera del municipio, donde está instalada la pista de hielo, y se repartirán premios entre aquellos que vayan a patinar disfrazados. Además, habrá actuación de un DJ.

Los Secretos aterrizarán en el Palacio de Festivales de Santander el sábado a las 20.30 horas para celebrar sus cuarenta años en la música. El grupo liderado por Álvaro Urquijo hará sonar en la capital cántabra temas como 'Déjame' o 'Pero a tu lado'. Esta banda, nacida en el Madrid de La Movida, se ha sabido sobreponer a los golpes y sigue llenando escenarios y sacando nuevos discos. Los precios de las entradas oscilan entre los 25 y los 48 euros de precio.

En la capital del Besaya, a la misma hora, el Concha Espina acogerá una representación de Moby Dick bajo la dirección de Andrés Lima e interpretado por José María Pou, Jacob Torres y Óscar Kapoya. En esta ocasión, la obra está inspirada en la solitaria figura de Ahab y su lucha contra la ballena. El evento también se enmarca en el Festival de Invierno y su entrada tiene un precio de entre 13 y 18 euros.

Detalle de uno de los trabajos de la ilustradora Andrea Obregón. | TWITTER/@AnjanasDeCantab

Por último, para los amantes de la mitología, el Espacio Joven de Santander acoge desde este fin de semana y hasta el 4 de febrero la exposición 'Tierra de Celtas'. Su creadora es Andrea Obregón, una joven ilustradora cántabra que ha ganado varios premios y ha publicado dos obras: 'Dusty Wings' (MP Ediciones, 2016) y 'Anjanas de Cantabria' (Autopublicada, 2017). El proyecto consta de una serie de una decena de ilustraciones de algunos personajes históricamente conocidos de la época de los celtas, costumbres, creencias en la naturaleza, en las hadas, así como parte de su mitología.