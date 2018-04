El documental 'Hard as indie' verá la luz este miércoles en el Casyc Up

El documental 'Hard as indie' sobre el rodaje de la película 'El Cosmonauta' se estrenará este miércoles 4 de abril en el Casyc Up. La proyección, que contará con la presencia de su director Arturo M. Antolín, será a partir de las 20.00 horas con entrada gratuita.

En 2008 tres amigos veinteañeros, Carola Rodríguez, Bruno Teixidor y Nicolás Alcalá, decidieron embarcarse en un visionario proyecto: 'El Cosmonauta', una película transmedia que tenía como objetivo crear una alternativa al modelo de producción usado en la industria cinematográfica española. Pretendía ser financiado principalmente por crowdfunding y por pequeños inversores, licenciado bajo licencia creative commons y tenía la intención de estrenarse simultáneamente en televisión, cines y gratuitamente en Internet.

"Era el proyecto sobre el que todo el mundo estaba hablando", aseguran los organizadores del documental. Riot Cinema Collective, su productora, "era conocida a nivel mundial y su proyecto y plan de negocio comentado internacionalmente como la nueva forma de producir cine", recalcan.

Tres años más tarde, con más de 4.000 productores y 250.000€ de su presupuesto obtenido mediante crowdfunding, la productora viajó a Letonia para rodar la película, donde se encontró dificultades a las que tuvo que hacer frente más allá de la propia grabación.

"Un rodaje infernal, una larga fase de montaje, entrar en deuda con el Gobierno español y una campaña online en contra de la película" son algunos de los problemas que se les presentaron, en un proceso en el que la amistad de los tres protagonistas "se vería deteriorada para siempre".

Ante este panorama, 'Hard as Indie' reúne todo el material rodado durante los seis años de proyecto, desde el inicio hasta su final, y junto con exclusivas nuevas entrevistas y behind the scenes "cuenta la extraordinaria historia detrás de 'El Cosmonauta'".

'Hard as Indie', ópera prima de Arturo M. Antolín (Miranda de Ebro, 1991), es "un making of doloroso, una lección de cómo es el cine y sus mecanismos", señalan sus promotores. "La mirada objetiva del joven realizador y montador plantea al espectador un viaje descarnado al rodaje de 'El Cosmonauta'", recalcan. "Un filme que generó auténticos ríos de tinta en las redes sociales y círculos cinematográficos, para bien y para mal, tanto en España como en el extranjero", subrayan.

"Última recompensa"

Así pues, este proyecto es, tal y como sostienen sus creadores, "la última recompensa que merecen todas aquellas personas que participaron en los crowdfundings que lanzó Riot Cinema y aportaron dinero para la producción de 'El Cosmonauta' desde los micromecenazgos de un euro o las apuestas ciegas de 1.000".

"Es un largometraje imprescindible para entender al cien por cien qué pasó aquel 2013 en el este de Europa, en un rodaje donde se hizo historia del cine español", inciden. Arturo M. Antolín realiza "un ejercicio de metacine para que el cinéfilo sacie su curiosidad sobre las dificultades de llevar a puerto un proyecto tan ambicioso como lo fue 'El Cosmonauta'", explican desde la organización.

En este sentido, 'Hard as Indie' es una producción, según sus propios impulsores, "totalmente independiente, realizada sin ánimo de lucro e inspirada por nuestra única pasión: el amor al cine". El largometraje será distribuido bajo la licencia de Creative Commons, de manera gratuita y online a partir del 26 de enero.