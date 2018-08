"En otros países se valora más la cultura, pero no hay que caer en el victimismo y en echarle la culpa solo a los políticos"

La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La M.O.D.A.) nació en 2011 y, siete años después, ya es el grupo español que más festivales visitará este verano a golpe de trabajo duro y autoedición. Entre ellos, el Santander Music, donde estarán este sábado 4 de agosto presentando su tercer disco: 'Salvavida (de las Balas Perdidas)'. David Ruiz, cantante del septeto burgalés independiente que levanta al público en salas pequeñas y en festivales multitudinarios, habla del crecimiento de la banda, los fans -''lo más importante''- y de política.

¿Cómo enfocan el concierto de cara a un festival como el Santander Music?

Para nosotros, cada actuación es igual de importante, no importa si tocamos en Santander, en Nueva York o en Jaramillo de la Vega. En los festivales, el repertorio y el tiempo del que dispones para tocar es menor, así que hay que acortar un poco lo que sueles hacer en la gira de salas y, en realidad, todo lo demás es igual. Por nuestra parte, darlo todo en el escenario, dejarnos la piel e intentar contagiar al público y que el concierto les toque un poquito la fibra.

¿En un festival tienen la oportunidad de que les conozca más gente?

Todo tiene sus pros y sus contras y en el caso de los festivales, una de las cosas buenas es que te permiten tocar delante de un montón de gente que, de otra forma, probablemente no sabrían ni que existes.

¿Son más de tocar en una sala pequeña o en un gran festival?

Nosotros empezamos tocando en salas pequeñas para poco público, pero ahora mismo ya tocamos para mucho, o eso nos parece a nosotros. Creo que todo tiene su atractivo y su punto. A nosotros nos encanta hacer la gira de salas y disfrutamos un montón, pero los festivales también son un puntazo. Yo creo que no hay por qué elegir, nos podemos quedar con las dos cosas.

Desde fuera, han tenido un crecimiento muy fuerte, ¿cómo lo han vivido?

Para nosotros, quizá, desde dentro ha sido un poco más lento de lo que pueda parecer. Son ya casi ocho años tocando, tres discos, uno de directo, casi 500 conciertos dados. Hemos visto un crecimiento, pero muy poco a poco, casi ganando seguidores uno a uno gracias al boca a boca y a los conciertos.

No sé si hay mucho secreto. No tenemos discográfica ni una promotora de las grandes detrás. No hemos tenido la oportunidad de que una promotora que tiene a bandas importantes pueda apretar más y meter en los festivales a sus grupos pequeños también. En nuestro caso, nos lo hemos tenido que guisar y comer todo nosotros solos y estamos muy orgullosos de haber recorrido este camino como hemos querido, al margen de discográficas.

¿Han encontrado la clave del éxito?

Supongo que lo más importante es creer en lo que haces, que lo que estés tocando signifique algo para ti y disfrutar y trabajar como cabrones, porque al final todo eso se transmite al público. El público no es tonto, está viendo una banda en el escenario y ve cuándo el grupo se cree lo que canta, cuándo se deja la piel y cuándo está dando la vida en el escenario. Si hay algún secreto, tiene que ir por ahí.

Transmiten mucho a sus fans, ¿Cree que es parte del secreto?

Nosotros no lo planteamos como un fin. Es un fenómeno que a nosotros también nos llamó mucho la atención. La relación estrecha que tenemos nosotros con el público creo que tiene más que ver con nuestra forma de ser. No nos planteamos si eso viene bien para que la gente te escuche, no somos una marca ni una empresa que queramos fidelizar a ningún cliente, entonces la cuestión es que, para nosotros, el público es sagrado y lo más importante de una banda. Como tal, actuamos e intentamos siempre cuidar mucho a nuestros seguidores en todo lo que podemos: precio de las entradas, cantidad de tiempo que tocamos, en qué salas tocamos y en cuáles no, etcétera.

¿Cómo se organiza una banda de siete componentes que trabaja de forma independiente?

Las canciones las compongo yo: escribo la letra, hago la música y luego nos juntamos todo el grupo. Le vamos dando vueltas a los temas, cada músico aporta su personalidad y su forma de entender su instrumento y su música. De la unión de todos, surgen las canciones finales que se escuchan en los discos o en los conciertos.

Lo importante es tener una idea común para que todos tiremos hacia delante en la misma dirección. Lógicamente, hay muchos momentos y muchas opiniones divergentes y no siempre pensamos lo mismo, pero al final, son muchos años juntos ya y tenemos el objetivo común de hacer música honesta y tocar lo mejor que podamos allá donde nos llamen. Como compartimos ese objetivo, todo es mucho más fácil de lo que puede parecer.

Su grupo se formó en 2011, ¿Nacer en plena crisis es casualidad?

Todo tiene que ver y las circunstancias que te rodean siempre influyen en lo que haces, pero en nuestro caso surgió en ese momento porque tenía que surgir. Es verdad que el clima era propicio: no había muchas expectativas de futuro o de trabajo. Para nosotros, igual que para todos los jóvenes de nuestra generación. Mucha gente tenía que irse fuera de España a buscarse la vida y puede que eso, de una forma seguramente directa, influyese en que pudiésemos dedicar más tiempo y más energía al grupo, porque tampoco había otra forma de romper la rutina y de buscar algo futuro; también eso se coló en nuestras canciones, ese clima social. El clima que atravesaba el país y las circunstancias sociales, políticas, económicas influyen en lo que hacemos, influyó en la creación del grupo e influye todavía, a día de hoy, en nuestras letras y en lo que somos.

¿Se maltrata a los músicos desde las instituciones?

Creo que en otros países se valora más la cultura que en el nuestro, pero no hay que caer en el victimismo y en echarle la culpa solo a los políticos. Creo que ese ha sido parte del error de los ciudadanos, que durante muchos años hemos mirado para otro lado, no nos hemos preocupado de lo que se hacía con nuestro dinero. Se ha creado una especie de indiferencia o descontento por el cual la gente prácticamente ni vota, ni se interesa por los asuntos que afectan a su vida y no parece que para el gobierno y para la clase política de nuestro país la cultura sea lo más importante o una de las cosas más importante dentro de su agenda.

El dinero sí que está ahí, los intereses empresariales y tener contentos a las grandes multinacionales está claro que está ahí, es lo más importante para ellos, todos los vemos. Pero creo que es responsabilidad de todos nosotros, de los periodistas, de la gente que escucha conciertos y compra discos, ser responsables y cuidar y valorar bien la cultura, ya no solo la música sino cualquier forma de expresión artística, porque yo creo que es algo que nos acompaña en nuestro día a día a todos, es algo sin lo cual no podríamos vivir y como sociedad, mide bastante el punto de evolución y de madurez en el que se encuentra un país.

Yo creo que nos tienen a los músicos y a la gente del arte como entretenedores, gente que lo hace porque le gusta. Nosotros no esperamos nada de ningún político y tampoco creemos que tengamos que esperarlo, hay que salir a ganarse el pan, tocar, dejarse la piel como un trabajador que está ocho horas currando; un músico tiene que ser lo mismo. No tiene que ser tratado ni mejor ni peor que otro trabajador, pero sí creo que debemos valorar todos la importancia y el respeto que se merece la cultura, la música. Todos somos un poco responsables y de alguna forma un poco culpables de la situación en la que estemos y nosotros intentamos no echar balones fuera, no exigir y empezar por dar y por aportar nosotros mismos antes de pedirle nada a nadie, porque está muy claro cuáles son los intereses de la clase dirigente.

¿Cuáles son sus próximos planes?

Nuestros planes pasan por presentar este último álbum. Llevamos siete meses tocando, hemos estado en Estados Unidos por primera vez hace unas semanas, nos vamos a México de nuevo en octubre, vamos a tocar en Colombia por primera vez este verano, tenemos un montón de festivales y cuando acabe la temporada y llegue el otoño seguiremos tocando en salas. Así que nuestro plan es presentar este álbum en directo, un disco que nos ha llevado a nuevas cosas, con el que hemos alcanzando más público que nunca, hay más festivales que nos llaman que nunca y donde la prensa está más pendiente de nosotros que nunca. A disfrutar de este momento tan bueno que estamos viviendo.