El PP se enroca en sus proyectos más polémicos para Santander: el Metro-TUS y los espigones seguirán adelante

El Partido Popular seguirá adelante con dos de sus proyectos estrella esta legislatura para Santander: los espigones en las playas de La Magdalena y el nuevo sistema de transporte urbano rebautizado como Metro-TUS. Ni las críticas vecinales, ni las movilizaciones sociales, ni las iniciativas contrarias de los partidos políticos hacen rectificar a la alcaldesa, Gema Igual (PP), y a su equipo de Gobierno, que parecen decididos a enrocarse y mantener sus controvertidas apuestas.

Así ha quedado de manifiesto una vez más en el pleno municipal, durante el debate en el que se se han planteado distintas mociones para frenar dos proyectos que han sacado a la calle de manera multitudinaria a los santanderinos, y que se han vuelto a encontrar el voto negativo del PP, que una vez más ha salvado los muebles y ha logrado esquivar las iniciativas de la oposición con el voto cómplice del concejal tránsfuga David González.

En ambos casos, las excusas y la argumentación del edil no adscrito, que abandonó Ciudadanos a mitad de la legislatura envuelto en múltiples sombras por su actitud en el Ayuntamiento, han sido exiguas y en algunos casos inexistentes. Breves intervenciones en las que ha acusado al resto de partidos de la oposición de "incoherentes" o "irresponsables" sin justificar el motivo por el que se posicionaba en contra de mociones que venían respaldadas por miles de firmas de vecinos, como ocurría en el caso del Metro-TUS.

Su labor como concejal en el Consistorio pasará a la historia negra de la Corporación municipal, pero González ha dejado claro en repetidas ocasiones que no tendrá ningún problema en servir una y otra vez de muleta al PP, lo que garantiza una carta en la manga a Gema Igual para pasar el rodillo de una mayoría absoluta que los populares no lograron en las urnas.

Y con este escenario favorable en el pleno, el PP ha decidido tirar para adelante y no dar ni un paso atrás, mostrarse altivo, inflexible, proyectar una imagen de fortaleza y tapar las múltiples vías de agua que ha sufrido el equipo de Gobierno durante toda la legislatura hasta llegar a las elecciones municipales y jugársela en las urnas, con la confianza de que la marca no esté tan quemada como ellos mismos sospechan.

A favor de los espigones

Con esta estrategia, en un nuevo pleno bronco y convulso, el PP ha tumbado primero -con la inexcusable participación de González- una moción del PRC para instar al Ministerio de Medio Ambiente a parar las obras de los diques que se están construyendo para estabilizar las playas de Los Peligros, La Magdalena y Bikinis por su "evidente" e "intolerable" impacto paisajístico.

"No hay otra solución", ha remachado el responsable del área, el edil de Medio Ambiente, el popular José Ignacio Quirós, que ha defendido que "todas" las alternativas planteadas en su día para frenar la pérdida de arena por los temporales de invierno incluían escolleras, al tiempo que ha añadido que la escogida es "la mejor".

"Será su obra. Será su legado. Lo que usted consintió en el entorno más emblemático de Santander", ha advertido el concejal del PRC, José María Fuentes-Pila, a la regidora municipal, tras lo que el portavoz del PSOE, Pedro Casares, ha agregado que "la obra se está haciendo porque la alcaldesa quiere que se haga, en las circunstancias actuales y con los impactos que presenta".

Los informes científicos desfavorables, las protestas de grupos ecologistas como ARCA o Grupo Alceda, y el hecho de que el Ministerio que dirige Isabel García Tejerina (PP) optara por la opción más agresiva desde el punto de vista paisajístico, visual y medioambiental primando la alternativa más económica han sido desechados de un plumazo, garantizando que las obras sigan en marcha.

El Metro-TUS no desaparece

Tampoco ha dado para mucho más el debate relativo al sistema de transporte urbano implantado por el PP en el mes de febrero. Como ocurrió en la última cita mensual, Igual y Quirós siguen defendiendo que es "útil" y "bueno" para la ciudad, a pesar de las incontables modificaciones y cambios que han tenido que introducir en las líneas durante estos dos meses de funcionamiento y el descontento generalizado entre los usuarios.

El concejal no adscrito David González ha vuelto a salvar de nuevo al equipo de Gobierno municipal del PP en el pleno celebrado este jueves, al evitar la paralización del Metro-TUS que pedía el portavoz de Santander Sí Puede, Antonio Mantecón, que ha sido rechazada con los votos en contra de los populares y el ex de Cs, que sin embargo no ha intervenido en este punto del orden del día para explicar su postura.

"Los vecinos están todos hasta las narices, del Metro-TUS y de ustedes", ha espetado Mantecón al PP. Por eso, este edil se ha mostrado dispuesto a "hacer todo lo posible para echar abajo este modelo, incluso aunque tenga que esperar un año para echarles del Ayuntamiento".

Mantecón ha instado a la alcaldesa a "rectificar" este proyecto, promovido durante el mandato de su antecesor en el cargo, Íñigo de la Serna, actual ministro de Fomento, y que lo haga aunque sea "por beneficiarse a sí misma", ya que, en su opinión, "con el Metro-TUS está cavando su propia tumba política".