Zuloaga: "Es indecente cómo algunas personas pretenden sacar rédito político a las cloacas"

El secretario general de los socialistas cántabros y candidato a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones autonómicas, Pablo Zuloaga, ha sido el primero en reaccionar a la exclusiva de eldiario.es en la que se desvelaban las maniobras para implicar a su compañero de partido, Pedro Casares, en una supuesta falsificación de firmas, y ha defendido públicamente, en un desayuno informativo con la prensa, que "no todo vale en política".

En esta información quedaba de manifiesto que los audios que pretendían vincular al secretario general del PSOE de Santander y candidato a la Alcaldía de la ciudad en un presunto trato de favor a una persona de su entorno en un proceso de selección en la Universidad de Cantabria (UC) fueron manipulados, editados, recortados y sacados de contexto con el objeto de inducir a la confusión e implicar al líder socialista en una presunta trama a menos de seis meses de las elecciones.

"Espero y deseo que los partidos políticos afronten la campaña electoral con limpieza. Lamentablemente, debo decir que algunos de los primeros golpes que se han vivido en esta precampaña no han sido así. Yo, como secretario general del Partido Socialista, siempre he pretendido hacer mi torre más alta sin tirar la de enfrente, y eso es algo que me voy a seguir autoexigiendo, más allá del juego político o el debate dialéctico y de ideas", ha reflexionado.

Para Zuloaga, "atacar a una persona intachable, como es Pedro Casares, que está ejerciendo una labor fundamental como líder de la oposición en el Ayuntamiento de Santander, pretendiendo ensuciar su faceta pública o su faceta personal o profesional, es una deslealtad". A su juicio, aquellos que utilizan este tipo de herramientas para "intentar derribar a un rival fuerte" lo acabarán pagando en las urnas, ya que se ha mostrado "convencido" de que su compañero de filas "será el próximo alcalde de Santander".

"A mí me parece indecente cómo, en la situación política actual, se pretende mezclar lo político, lo profesional y lo personal para dañar la imagen de una persona. No me voy a pronunciar más de la indecencia de algunas personas que pretenden sacar rédito político a las cloacas", ha expresado Zuloaga, en referencia a las declaraciones de dirigentes del PP o Ciudadanos durante los últimos días.

Currículums falsos

El secretario general de los socialistas cántabros ha sido especialmente duro con la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que acusó a Casares de "esconderse" y consideró "realmente grave" la supuesta falsificación de firmas basándose en unos audios manipulados, tal y como ha acreditado eldiario.es.

"Creo que es importante poner el foco precisamente en eso, en aquellos representantes públicos que a lo largo de esta legislatura han dejado de tener licenciaturas para tener 'estudios de' o tantas y tantas cosas", ha señalado el líder del PSOE, en relación a la falsificación de la formación académica de la alcaldesa de Santander que también destapó este periódico hace dos años.

Además, Zuloaga ha respondido así a las informaciones que también ponían en duda su formación académica, reivindicando sus estudios como ingeniero técnico de Obras Públicas, máster en Transporte, Comercio y Relaciones Internacionales y máster como técnico superior en Riesgos Laborales. "Hay muchos políticos en Cantabria que han rectificado sus currículums vitae a lo largo de esta legislatura. Yo no soy uno de ellos. Yo nunca he ocultado mi formación", ha subrayado.

Guerra 'sucia' en Santander

El máximo dirigente del PSOE de Cantabria ha opinado también que Casares ha dado muestras de ser un "político responsable" en su función de líder de la oposición en el Consistorio santanderino, "escuchando a los vecinos y siendo útil presentando iniciativas", motivos por los que ha considerado que "el resto de partidos lo están atacando de forma injusta en todas sus facetas menos en la que deberían, la política"

"Vuelvo a decir que Pedro Casares es un candidato honrado y humilde, que viene desarrollando su faceta profesional en la Universidad de Cantabria, que está haciendo una labor política en el Ayuntamiento de Santander que todo el mundo conoce, y que espero que la mayoría progresista de la ciudad respalde en las próximas elecciones de mayo", ha reiterado.

Además, a juicio de Zuloaga, está labor "viene a poner pie en pared a muchos de los desastres que está generando el propio Partido Popular en el Ayuntamiento de Santander". "No olvidemos que la alcaldesa es una de esas personas que modificó su currículum, que se le ha caído un edificio, que se le ha quemado un museo, que ha traducido una web con Google y tantas y tantas cosas, como el dispendio de siete millones en el Metro-TUS", ha recordado durante su intervención.

En clave electoral, se ha mostrado "seguro" de que los vecinos y vecinas de Santander van a entender que "el proyecto de Pedro Casares es un proyecto limpio, es un proyecto honrado, es un proyecto transparente y es un proyecto que merece la pena votar", unas expectativas que Zuloaga confía en ver ratificadas el próximo mes de mayo en las urnas.