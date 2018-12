Casares afirma que es "absolutamente falso" que se contratase en la UC a una persona de su entorno con firmas falsas

El secretario general del PSOE de Santander y candidato a la Alcaldía, Pedro Casares, ha asegurado que es "absolutamente falso" que se haya contratado con firmas falsas a una persona de su entorno en la Universidad de Cantabria (UC), en la que él dirige el Máster en Comercio, Transportes y Comunicaciones Internacionales.

De esta forma, el líder socialista y profesores de la Facultad de Económicas de la UC ha negado la información publicada hoy por OK Diario con la que ha considerado que sólo se "persigue dañar a la institución académica en la que trabajo y a la que dedico buena parte de mi tiempo", así como "la imagen pública del PSOE" y la de él como candidato a la Alcaldía de Santander.

Para Casares, esa información, además de "absolutamente falsa", es "muy grave" y cree que se trata de un "ejercicio de distracción" por parte de "algún cierto medio de comunicación y algún que otro partido político" que "persiguen con esto es dañar el cambio político en Santander".

"Pero, si estas son las únicas herramientas y estrategias que tienen, pues es que lo ven muy mal en la ciudad de Santander", ha apostillado el secretario general del PSOE que, en cualquier caso, ha insistido en que es "absolutamente falso" que se contratase a una persona de su entorno en la Universidad con firmas falsas.

Según la información de OK Diario, las firmas falsificadas corresponderían a las del decano de la Facultad de Económicas, Pablo Coto, y el profesor Manuel Agüeros que, junto con el propio Casares, formaron el comité de selección en el que se contrató a esa persona del entorno del candidato del PSOE a la Alcaldía y que también es militante socialista.

"Les invito a comprobar preguntando al decano de la Facultad si su firma está falsificada, porque estoy completamente convencido de que no es así", ha manifestado al respecto, al tiempo que ha defendido que la Universidad de Cantabria es "un organismo de prestigio" en el que las contrataciones de profesorado y personal "se hacen bien".

Para finalizar, ha indicado que no va a "entrar en más polémicas, que es lo que persigue este medio, y no voy a contribuir a manchar el buen nombre que tiene la Universidad de Cantabria. "Como comprenderán no voy a hacer el juego político a nadie y en ningún caso a este tipo de medios de comunicación, que no sé que persiguen pero el cambio político en Santander es imparable", ha concluido.