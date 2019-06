Cantabria llora la pérdida de Rafael de la Sierra: reconocimiento unánime a su talla personal y política

La pérdida de Rafael de la Sierra ha conmocionado a Cantabria. El fallecimiento en la noche de este miércoles del histórico dirigente regionalista a causa de una grave enfermedad ha caído como un jarro de agua fría entre sus compañeros de partido, pero también entre sus rivales políticos. Todos han expresado sus condolencias y han lamentado la muerte de uno de los políticos de mayor trayectoria y mejor valorados de la Comunidad.

"Día tremendo. Cuarenta años a mi lado. Qué difícil continuar sin él", ha expresado Miguel Ángel Revilla, muy afectado por la pérdida del que ha sido su número dos y fiel escudero desde que juntos fundaron el PRC. "Ha sido mi brazo derecho, mi hombre de confianza, la persona más honrada que he conocido jamás. Nunca me he molestado en leer un documento que llevara su firma", ha señalado en una carta de despedida a su compañero.

Por su parte, el Ejecutivo en funciones ha guardado un minuto de silencio durante la reunión del Consejo de Gobierno celebrada este jueves, y ha dejado vacía la silla que De la Sierra ha ocupado buena parte de la legislatura como consejero de Presidencia y Justicia hasta que en abril, por su delicado estado de salud, tuvo que dejar el cargo.

La vicepresidenta en funciones, Eva Díaz Tezanos, ha manifestado que Rafa de la Sierra "ha sido un compañero excelente, magnífico, una gran persona, un gran político, riguroso además en todo el trabajo que hacía y sobre todo una persona dialogante, siempre intentando buscar el acuerdo, el consenso y de una talla intelectual muy importante".

La dirigente socialista ha añadido que es una "gran pérdida" para la política regional y especialmente para el Partido Regionalista de Cantabria y su secretario general, a los que ha trasmitido su pésame y condolencias.

Su sucesora al frente de la Consejería de Presidencia y Justicia, Paula Fernández, ha señalado que su fallecimiento es una "terrible pérdida para Cantabria, para su historia y para la política regional", y se ha referido a él como un político digno, honrado, trabajador y hombre de consenso. "Todo lo que se pueda decir es poco para definir la figura de Rafael de la Sierra", ha dicho Paula Fernández, que ha también ha valorado que "se marcha como hizo siempre, en silencio y con una discreción que le engrandece aún más".

En señal de duelo por su muerte, las banderas del Gobierno de Cantabria y del Parlamento ondearán hoy a media asta, y la capilla ardiente del exconsejero y diputado electo permanecerá abierta este viernes en la sede de la Cámara autonómica.

Asimismo, la presidenta en funciones del Parlamento, Dolores Gorostiaga, que De la Sierra, en todas sus responsabilidades, como concejal, consejero, diputado y presidente del Parlamento, ha dejado, entre los que le han tratado, "una profunda huella de humanidad"."Las diferencias ideológicas nunca fueron para él muros insalvables, y ha sido un servidor público que se ha caracterizado por su rigor, sencillez y carácter afable", ha subrayado en un comunicado, al tiempo que ha enviado un "cariñoso y sentido abrazo" a los familiares y amigos del exdirigente regionalista.

"Referente ideológico, intelectual y humano"

Pero como era de esperar, las palabras más sentidas han sido del partido del que fue cofundador y vicesecretario general. "El PRC pierde a su referente ideológico, intelectual y humano además de a un maestro, cuyas enseñanzas marcarán el presente y el futuro de esta formación política", han manifestado los regionalistas en un comunicado.

"El PRC es hoy la primera fuerza política de Cantabria por los años de trabajo, lucha y constancia de Rafa, y Cantabria es hoy la Comunidad que es, gracias a la labor llevada a cabo por nuestro vicesecretario general", han señalado el portavoz parlamentario regionalista, Pedro Hernando, y la secretaria de Organización del PRC, Paula Fernández.

Por ello, han remarcado que "los hombres y mujeres que forman la familia regionalista tendrán siempre presente cada una de sus lecciones y cada uno de sus consejos en el quehacer diario en el que la honradez, la cercanía, el diálogo, la escucha y el consenso deben marcar el camino".

De hecho, ambos dirigentes han subrayado que De la Sierra "estructuró el PRC y asumió su papel sin personalismos, dejando una enseñanza muy clara y que debe quedar para el futuro que el partido es Cantabria y que Cantabria no puede tener personalismos". "Rafa siempre se mantuvo al margen de los personalismos y pensó en el interés de todos más que en el suyo propio, en muchas ocasiones", han asegurado.

"Hoy le despedimos con el convencimiento de que sabe, de que tiene estar seguro, de que su enseñanza, de que su ejemplo, de que la honestidad y la lealtad con la que siempre ha mirado a Cantabria va a seguir en manos de todos esos regionalistas, que ahora somos miles, que le echamos en falta y que le vamos a tener siempre como referente en nuestra manera de hacer política y de amar a Cantabria", han concluido. Por último, han agradecido todas las muestras de cariño que los regionalistas están recibiendo de todos los partidos, asociaciones, colectivos y ciudadanos de Cantabria.

Reconocimiento personal y político

Y es que el resto de partidos también han mostrado sus condolencias reconociendo de forma unánime la talla personal y política de De la Sierra. El PSOE ha "lamentado profundamente" su fallecimiento y ha trasladado el pésame a su familia y amigos, así como a todos los militantes del PRC "que hoy lloran su marcha".

El secretario general de los socialistas cántabros, Pablo Zuloaga, ha destacado que De la Sierra fue "un hombre honesto, cuya trayectoria intachable le deja como ejemplo del espíritu de acuerdo, de consenso y de la política al servicio de Cantabria". Zuloaga ha telefoneado a primera hora de la mañana a Revilla para transmitirle el pésame de toda la familia socialista, y pedirle que transmita su condolencia a los familiares, compañeros de partido y amigos del exconsejero del PRC.

Por su parte, la presidenta del Partido Popular de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, también ha expresado su "profundo pesar y el más sincero pésame" de su partido a los familiares, amigos y compañeros del PRC y ha subrayado que De la Sierra fue "un referente de la política que, como los grandes, supo hacer fácil lo más difícil, construir a su alrededor".

"La política pierde a uno de los grandes", ha afirmado la presidenta del PP, quien ha recordado que tuvo el honor de compartir con él Mesa del Parlamento cuando presidió la Cámara, así como trabajos como la reforma del Reglamento. "Fue un ejemplo de moderación, de entendimiento, de sentido común y de consistencia en el ejercicio de la política, pero, ante todo, un caballero siempre, inteligente, sensato y con un gran corazón", ha recalcado Buruaga.

Ciudadanos también ha expresado su "más profundo pésame" por la pérdida "de un referente indudable para la política de esta comunidad autónoma". "Perdemos a un político enorme, pero sobre todo, a partir de ahora nos faltará una gran persona", ha manifestado Félix Álvarez, que ha alabado la labor desarrollada por Rafael de la Sierra, de quien ha subrayado que "trabajó por Cantabria y por España sin complejos". El portavoz autonómico del partido naranja ha definido a de la Sierra como "un hombre moderado, de diálogo y consenso" que "siempre ha defendido, con la mayor honestidad, aquello en lo que creía y a lo que dedicó gran parte de su vida".

Al mismo tiempo Izquierda Unida de Cantabria ha trasladado "su cariño y recuerdo" para la familia y el entorno cercano del exconsejero regionalista Rafael de la Sierra, fallecido este miércoles tras una larga enfermedad, de quien ha destacado "el respeto y la facilidad para el diálogo" entre sus virtudes políticas.

En un comunicado, el portavoz autonómico de IU y concejal de Unidas por Santander, Miguel Saro, ha expresado el pésame a "la familia regionalista" que acompañó toda su vida al político cántabro. Saro ha remarcado las virtudes políticas, como el respeto y la facilidad para el diálogo, de Rafael de la Sierra, "un acuerdo unánime compartido por todo el panorama político cántabro", ha asegurado.