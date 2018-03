"No queremos armas y explosivos en el Puerto de Santander para la masacre en Yemen"

La movilización social contra el barco saudí que ha comenzado a utilizar el Puerto de Santander como punto para cargar armamento militar para la guerra de Yemen va tomando forma. Tras hacerse público este hecho en la jornada del 8 de marzo, cuando ya se produjeron las primeras protestas en el marco de la huelga feminista, este sábado se ha convocado una concentración en El Sardinero, donde el navío sigue fondeado.

"Es importante destacar la rápida movilización de Santander para que las navieras sepan que la ciudadanía no quiere ser cómplice del tráfico de armas. Hemos estado informando a nuestras conciudadanas de esta actividad que, además de ser mortífera en sí, pone en riesgo a la ciudad y hemos encontrado interés en las personas con las que hemos ido hablando", ha explicado a eldiario.es la activista de Pasaje Seguro Aurora Otero tras la protesta.

El acto, celebrado en el paseo marítimo de la ciudad y a unos cientos de metros de donde se encuentra actualmente el polémico barco saudí Bahri Hofuf a la espera de un cargamento de armas que les suministra la empresa MAXAM desde la localidad burgalesa de Quintanilla Sobresierra, se une a la petición impulsada en las últimas horas para solicitar a las instituciones competentes que tomen medidas de inmediato.

" Creemos que es la primera vez que viene a Cantabria, pero no queremos que se convierta en algo habitual. No son bienvenidos, porque las armas se usarán contra la población yemení masacrada en un conflicto tan extremadamente cruento como silenciado en los medios y que se ha cobrado ya más de 10.000 muertos y al menos dos millones de desplazados, la mitad sin refugio. No queremos armas y explosivos en nuestro puerto para la masacre en Yemen", han subrayado desde Pasaje Seguro.

Además, han recordado que Ongi Etorri Errefuxiatuak, junto con Greenpeace, ya consiguieron con sus denuncias públicas que el barco dejara de fondear en Bilbao, por lo que se han propuesto que ahora ocurra lo mismo en Santander. "Esperamos que no se haga necesario llevar a cabo acciones como las que a estos colectivos les ha supuesto sufrir el castigo penal", han señalado, en referencia a los cuatro activistas vascos que se encuentran a la espera de juicio.