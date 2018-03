Un barco saudí carga armas en el Puerto de Santander con destino a la guerra de Yemen

Tras la movilizaciones sociales llevadas a cabo en el País Vasco por distintas asociaciones como Greenpace, el barco saudí Bahri Hofuf que durante meses ha estado cargando en el Puerto de Bilbao armas y explosivos "con destino a la guerra de Yemen" ha desviado su trayectoria habitual para atracar en el Puerto de Santander.

El navío amarró en la capital cántabra en la madrugada de este jueves, según ha alertado el colectivo Pasaje Seguro, que tuvo conocimiento de estos hechos a través de la ONG vasca Ongi Etorri ('Bienvenidos' en euskera en alusión a las personas refugiadas), que ha estado haciendo un seguimiento del Bahri a través de un geolocalizador obligatorio para este tipo de barcos.

Según ha relatado a este diario la activista de Pasaje Seguro Aurora Otero, el Bahri desconectó las señales de localización marítima durante aproximadamente 24 horas "para navegar a escondidas y que no se sepa a dónde va". "Cuando conectaron de nuevo el sistema ya estaba atracado en Santander", señala. Además, el navío para no tratar de no ser identificado "no lleva la señal que deben tener los barcos que transportan mercancías peligrosas" y su nombre ha sido "tachado", advierte.

Al ser informados por Ongi Etorri, varios miembros de Pasaje Seguro se movilizaron de urgencia y desplegaron en la tarde del jueves frente al Puerto dos pancartas con los mensajes "La guerra empieza aquí" y "Yemen se desangra". Ya a última hora, antes de concluir la manifestación con motivo de la huelga feminista del 8M, los colectivos feministas invitaron a Otero a subir al escenario para informar sobre esta situación a las cerca de 20.000 personas que se congregaron en la Plaza del Ayuntamiento de Santander.

"El movimiento feminista es un movimiento pacífico. No queremos que se utilice nuestro puerto para cargar armas para masacrar a hombres, mujeres y niños. Nos vamos a movilizar. Queremos que sepan que en Santander no es bien recibido ese barco", concluía de explicar la activista cántabra entre los vítores de los miles de asistentes.

Al ser "expulsado" del País Vasco por la "presión social", Pasaje Seguro cree que el Bahri comenzará a utilizar el puerto santanderino para continuar cargando armamento como granadas y proyectiles de alto calibre que se fabrican en Álava, Guipúzkoa y Burgos.

Esta asociación también alerta de la peligrosidad que implica tener atracado a los pies de la ciudad "un barco fantasma cargado con armas" y recuerda la tragedia del vapor Cabo Machichaco, que en 1893 explotó cuando estaba atracado en el Puerto de Santander cargado con 50 toneladas de dinamita, causando 590 muertes y cerca de 2.000 heridos.

"Aunque no fuera más que por el recuerdo de aquellas víctimas , por la propia seguridad de quienes viven en Santander y porque las armas que ahora carga el barco del reino de Arabia, con seguridad van a matar a muchos civiles en Yemen , bien haría el Ayuntamiento de Santander y el Gobierno de Cantabria en negar la autorización a que el Bahri Hofuf cargue la muerte en sus bodegas", defienden.

La acción de Greenpace

El pasado 16 de febrero en el Puerto de Bilbao un grupo de escaladores de Greenpace se encaramó al carguero saudí para protestar de forma pacífica "contra el envío ilegal de armamento con destino a los países de la coalición liderada por Arabia Saudí en la guerra del Yemen, pudiendo ser usado contra la población civil".

Según habían constatado, al menos desde el pasado mes de julio el Bahri estaba utilizando el Puerto de Bilbao una vez al mes para embarcar armas y explosivos para ser utilizadas "en esta cruenta guerra que ha costado la vida a miles de personas inocentes".

Antes de la acción de la ONG internacional, la presencia del Bahri en aguas españolas ya había ganado notoriedad después de que un bombero vasco se negara a participar en las maniobras de cargamento y fuera expedientado por ello.