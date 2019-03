"A mí me da igual Pedro Sánchez que Pablo Casado, lo primero Cantabria"

José María Mazón (Oviedo, 1951) llega puntual a los estudios de Arco Fm en Joaquín Bustamente con el programa electoral bajo el brazo. En la portada una fotografía de su rostro y también del líder de su partido, Miguel Ángel Revilla, que no se presenta a las elecciones generales del 28 de abril, sino a los comicios autonómicos que se celebrarán un mes más tarde, pero que se va a volcar en la campaña. Los regionalistas están convencidos de que esta vez sí lograrán representación en el Congreso de los diputados e incluso apuntan alto: "No hay ninguna duda de que vamos a estar en cabeza, el segundo puesto como mucho", no se cansan de repetir estos días. Lo que no dejan claro es cuál es su posición ideológica en un debate que no estaba tan polarizado entre derecha e izquierda desde hacía mucho tiempo. "No estamos votando a Pedro o a Pablo; estamos votando a Cantabria", sostiene el exconsejero de Obras Públicas y Vivienda y ahora candidato al Congreso por el PRC.

Guillem Ruisánchez:Las primera encuesta para Cantabria, elaborada por GAD3 para El Diario Montañés, deja fuera del Congreso al PRC. Dice la encuesta: 2 PSOE, 1 PP, 1 Ciudadanos y 1 Vox y se quedan fuera tanto el PRC como Unidos Podemos, siendo el PRC el que menos porcentaje de votos obtiene. Supongo que me dirá que la encuesta que vale es la del 28 de abril, pero entiendo que no son buenas noticias para los regionalistas.

Yo le doy muy poco futuro a esta encuesta; saldrán otras y, en cualquier caso, siempre infravaloran al PRC de una manera escandalosa. En las últimas elecciones autonómicas nos daban 6-7 diputados y sacamos 12. Ósea, doblamos el resultado. Lo que pasa con estas encuestas hechas a nivel nacional es que desconocen la realidad de Cantabria y preguntan a la gente de una manera que la inducen a pensar únicamente en los partidos de ámbito nacional. El Partido Regionalista está absolutamente implantado en la Comunidad, con 42 alcaldes. Vamos a ser sin duda la primera fuerza política. Por lo tanto, yo no le doy importancia y esto quedará olvidado dentro de tres semanas. Tengo una confianza total. No hay ninguna duda de que vamos a estar en cabeza o el segundo puesto como poco.

Guillem Ruisánchez: ¿Insiste? Los pronósticos suyos y los de Revilla son prácticamente tachados de “delirantes”, porque son elecciones generales, no autonómicas, y porque el contexto está muy marcado con un debate nacional muy polarizado y no es fácil que se cuele el discurso del PRC. Usted ha dicho incluso 3-1-1 en el reparto de escaños.

Sí, lo he llegado a decir en un mitin. Las cuestiones de resultados son muy matemáticas y vamos a partir de que saquemos el mismo resultado que en las autonómicas, a lo cual aspiramos. Por lo tanto, estamos rondando el 30%. ¿Cómo vienen el resto de partidos? El PSOE siempre baja 8-10 puntos sobre la media nacional. Es decir, si sacan 28 en España, en Cantabria va a estar rozando el 20. Y si se divide el voto del PP también va a estar rozando el 20, y los demás van a estar rondando el 10. ¿Qué nuestros resultados son muy optimistas? Pues sí, en mi partido somos muy optimistas. Ahora, yo no digo que vayamos a sacar este resultado, pero lo que sí está clarísimo es que vamos a estar muy a la par de los primeros. Y lo digo porque sé de matemáticas y he sido profesor de bioestadística y sé cómo se hacen los muestreos. Yo estoy viendo a nuestros candidatos en los municipios y estoy oyendo a la gente en la calle.

Olga Agüero: Osea, que ustedes no tienen ningún sondeo que avale ese optimismo.

No, no tenemos una encuesta organizada, pero lo que te dice tu gente también tiene mucho valor, y no tienen porqué decirnos que les hemos quitado un peso de encima porque no sabían a quién votar. Y esto nos lo ha dicho más de uno. Y luego hay mucha gente que dice "ya está bien" porque la mayor parte de los partidos del norte ya tienen sus representantes y cuando llega la hora de negociar los presupuestos, tienen peso y nosotros estamos fuera. Es un mensaje que está calando, y no porque nosotros lo estemos repitiendo, sino porque la gente lo siente y lo ve.

Rubén Vivar: Pero entre lo que ustedes prevén y lo que pronostica la encuesta hay un abismo.

Sí, sí. Pero es que hay un total desconocimiento de Cantabria. Y además hay otra cuestión clave: en las fechas en las que se ha hecho [del 1 al 20 de marzo] todavía la gente está pensando en clave nacional y todavía mucha gente no sabe que el PRC se presenta, pero cuando hagamos la campaña y recorramos todo, lo van a saber. Nos van a ver en la calle y vosotros, los medios, también sois un buen instrumento para llegar a la gente y hacer ver que se presenta el partido de Revilla, que el partido de Revilla va al Congreso y que no se decide al presidente del Gobierno y que se eligen los cinco diputados que van a representar a Cantabria. Esto, cuando la gente lo conozca y lo asimile...

Guillem Ruisánchez:Desde luego, pero como acierten algo estas encuestas les van a decir que los que desconocen Cantabria son ustedes, y a muy poco tiempo de las elecciones autonómicas.

Eso no nos lo van a decir, y vamos a hablar de otra cosa porque encuestas hay muchas y va a haber más todavía (ríe).

Olga Agüero:Ustedes hacen ese agravio con Madrid justo en un contexto en el que la dialéctica es completamente diferente. Se enfrentan la izquierda y la derecha. ¿Esperan de verdad tener éxito cuando el PRC ya se presentó en 2011 y no consiguió esos resultados? Ahora parece más difícil porque se decide entre la izquierda y la derecha.

Están pretendiendo que haya un enfrentamiento entre la izquierda y la derecha, pero es que la derecha y la izquierda que están presentando no le gusta a nadie. Hay muchísima gente que está harta de estos partidos y a mí me lo han dicho: "Qué bien que se presenta el Partido Regionalista, ya sabemos que hay alguien que nos va a defender". Nosotros siempre hemos cumplido hasta ahora: hemos gobernado, no hemos dado bandazos, hemos pactado, siempre en beneficio de Cantabria y ahora lo haremos en beneficio de Cantabria lo primero y luego en beneficio de España. En esta legislatura hemos pactado con el Partido Socialista y con Podemos; hemos pactado con Ciudadanos; otro presupuesto con un diputado no adscrito y en su día, hace años, pactamos con el Partido Popular. Esto es lo que nosotros vamos a llevar a Madrid.

Guillem Ruisánchez. Y cuando se presenten debates claramente ideológicos, ¿dónde se va a ubicar el PRC en el Congreso?

Nosotros todos estos debates los vamos a resolver de una manera colegiada en la Ejecutiva, pero la gente ha visto qué hemos decidido en los últimos tiempos. Nosotros siempre hemos respetado la agenda social, hemos sido los grandes defensores de las políticas sociales dentro del Gobierno, en materia de vivienda, en materia de igualdad... Tenemos también muy claro que la economía es fundamental y que el problema mayor es el paro. El debate ideológico es muy importante, pero hay un cosa en la que todos estamos de acuerdo, hasta derechas e izquierdas: hay que mantener el Estado de bienestar y que hay que reforzarlo en estos momentos de crisis. También está clarísimo que la economía tiene que ser dirigida en gran parte por el sector privado. Lo que hace de verdad que crezca la economía es el sector privado y el sector público tiene que hacer una economía destinada a hacer inversiones para todos y a mantener el Estado de bienestar. Nuestra ideología está clarísima y lo primero Cantabria. En el tema de la unidad de España tampoco nadie nos puede decir nada. Todo el mundo ha oído a Revilla siempre defendiendo la unidad de España como el que más y el respeto a la ley y la Constitución.

Rubén Vivar. ¿Usted personalmente dónde se siente más cómodo en el espectro derecha-izquierda?

Lo que acabo de explicar. Yo considero que hay que mantener el Estado de bienestar y considero que hay que ayudar a las empresas a crear empleo. Cada uno me puede poner la etiqueta que quiera, pero yo no me voy a poner apellidos.

Rubén Vivar: Recuerda al mensaje inicial de Ciudadanos, de liberal en lo económico y socialdemócrata en lo social, sin una definición clara. Parece que tienen reparos a posicionarse. Se lo pregunto de otra forma: ¿qué le gustaría más un Gobierno presidido por Pedro Sánchez o por Pablo Casado?

Vuelvo a repetir: nosotros aquí no estamos votando a Pedro o a Pablo. Nosotros estamos votando a Cantabria y...

Guillem Ruisánchez: Pero si usted es diputado, va a tener que decidir qué candidato apoya en la investidura. La pregunta es buena: ¿Pedro Sánchez o Pablo Casado?

Pedro Sánchez y Pablo Casado tendrán que preparar su programa para ser investidos presidentes, u otro porque tampoco vamos a descartar a otros posibles candidatos. Cuando ellos presenten un programa de investidura con una coalición, vamos a leer ese programa y ver qué medidas están pactando y dónde están los intereses de Cantabria. Y hasta que no lo leamos, no nos vamos a posicionar, porque ya hemos visto cómo ha habido acuerdos tripartitos en Andalucía, cómo ha habido acuerdos entre el PSOE y Podemos y cómo ha habido acuerdos entre PSOE y Cs que los han firmado y luego no los han llevado a cabo.

Yo no me voy a posicionar hasta que no vea el programa de pacto. No estamos eligiendo personas, a mí me da igual Pedro que Pablo; no los estamos votando, estamos votando los diputados para Cantabria.

José María Mazón, exconsejero de Obras Públicas y Vivienda y candidato del PRC al Congreso.

Guillem Ruisánchez. ¿Y tiene claras las condiciones que pondría el PRC en una negociación?

Por supuesto. Tenemos claro que todas las infraestructuras que están pendientes, que se vienen retrasando; ese agravio comparativo que tenemos con las regiones del norte tiene que compensarse. Hemos visto cómo se han ido invirtiendo miles de millones en Asturias, en País Vasco y en Galicia, y en Cantabria no. Esto va a estar encima de la mesa desde el primer momento. Nosotros queremos ser iguales que todos.

Guillem Ruisánchez: ¿Puede concretar? ¿Qué va a pedir el AVE a Bilbao en una legislatura?

No, no, no. Nosotros lo que vamos a pedir lo vamos a decir claramente. Lo primero que vamos a pedir es el tren a Madrid, el tramo de Palencia a Aguilar de Campoo que se acelere lo más posible para que puedan comenzar las obras en esta legislatura, y que se culmine la duplicación de vía entre Santander y Torrelavega para potenciar las cercanías, además del valor que tiene para las mercancías. Pero además vamos a exigir que el ferrocarril de Bilbao a Santander comience a hacerse la planificación en serio. Yo ya he estado en Asturias y tengo el apoyo de una importante organización como es el Foro Jovellanos, que también tienen muy claro que el ramal del norte tiene que existir y que además hay que empezar por Bilbao-Santander.

Yo no voy a decir que las obras empiecen esta legislatura y que se terminen, porque yo no voy a engañar. Soy ingeniero de Caminos y llevo muchos años en la gestión de obra pública y me cuesta mucho el decir plazos que son incumplibles. Cuando vaya a los despachos de los Ministerios y me siente allí, sé muy bien lo que tengo que pedir y lo que es posible. Este es un apartado importante pero podemos obras de otras inversiones, como carreteras.

Olga Agüero: Ustedes llevan gobernando Cantabria muchos años, usted como responsable de Obras Públicas casi 12, y esa reivindicación en Madrid ha resultado bastante escasa, por lo tanto, ustedes recurren a la vía de presión: sacamos un diputado en Madrid y con ese diputado ya podemos negociar un acuerdo, independientemente de si está Vox o están los nacionalistas. Entiendo que va a ser una decisión económica, como una subasta.

Vuelvo a repetir. Nosotros naturalmente que queremos ser decisivos para conseguir nuestras reivindicaciones. Se ha conseguido poco cuando no teníamos peso, pero esto pasa en todas las organizaciones. Tú si estás en una mesa y puedes votar, pues tienes peso; pero si no puedes votar, te podrán decir lo que quieran que el resultado no es exigible. Nosotros vamos a defender a Cantabria en primer lugar, y no se trata solo de las obras, aunque las obras son para la gente. Pero en la investidura somos el Partido Regionalista de Cantabria y este es nuestro mensaje, pero también vamos a valorar la gobernabilidad de España, por supuesto, y vamos a defender una agenda social y vamos a defender la unidad de España. Todo es compatible y todo es imprescindible. Por mucho que nos den, si resulta que van a perdonar a una comunidad autónoma que no respeta la ley y la Constitución, pues nosotros no vamos a estar en ese grupo.

Rubén Vivar: Pero cuando el debate está tan polarizado, ¿no cree que les puede penalizar no saber si con su voto van a hacer presidente a Pedro Sánchez o a Pablo Casado?

Nosotros no estamos votando al presidente, estamos eligiendo cinco diputados. Los ciudadanos tienen que tener confianza en nosotros, porque nos han visto y saben cómo somos, a mí me conoce mucha gente. Todo el mundo sabe que vamos a hacer algo previsible, algo razonable. Todo el mundo sabe que a Canarias le ha venido muy bien [Ana] Oramas (Coalición Canaria), por encima de debates ideológicos.

Guillem Ruisánchez: Pero hay cántabros y cántabras que les afecta en su vida diaria las decisiones ideológicas. Le pongo un ejemplo: si un partido le pone encima de la mesa ilegalizar el aborto a cambio del AVE en cuatro años, ¿qué haría?

No, vamos a ver. Nosotros a eso diríamos que no. Lo mismo que si encima de la mesa nos ponen que hay que suprimir las autonomías. Hay líneas rojas.

Guillem Ruisánchez: ¿No van a votar con Vox en ningún caso?

Depende de lo que pongan en el papel. Si Vox pacta con otro partido y renuncia a su ideario, pues nosotros pactamos. Yo no quiero valorar a personas ni a siglas, yo quiero valorar cuando tenga delante el programa. Nuestras líneas rojas están definidas en cuanto a Cantabria, la unidad de España, las autonomías, la agenda social... No se puede pretender que en estos momentos escribamos la letra pequeña.

Yo siempre digo otra cosa: cuando alguien promete algo electoralmente, eso se le puede exigir si tiene la mayoría absoluta; ahora, si no sacas mayoría y tienes que pactar con otro partido que tiene otro programa distinto, hay que hacer cesiones. Yo ahora no puede prometer el 100% que se vaya a cumplir si llegamos a ser decisivos, porque unos te ofrecen A, otros B y otros C, y eso lo valoraremos con sentido común.

Un momento de la entrevista con los periodistas Guillem Ruisánchez, Rubén Vivar y Olga Agüero.

Olga Agüero: Hablando de la financiación autonómica. ¿Piensa usted reivindicar inversiones y blindarlas en el Estatuto de Autonomía como han hecho algunas otras comunidad autónomas?

No, no está en nuestra agenda. Nosotros vamos a reivindicar, por ejemplo, la financiación de Valdecilla, que sí que está en nuestro Estatuto. En cuanto a la financiación autonómica, vamos a defender lo que hemos defendido siempre, que no se puede valorar en cuestión del número de habitantes, porque según esta teoría Madrid se llevaría la mayor parte del pastel y provincias como Soria no se llevarían nada.

En estos momentos Cantabria tiene una financiación que no nos podemos quejar, pero nosotros no queremos bajar ni un euro. Nosotros creemos que más o menos estamos financiados de una manera justa.

Guillem Ruisánchez: ¿Ha sido determinante el adelanto electoral para que el PRC haya decidido concurrir a las generales?

Sí, porque dos elecciones tan juntas no podemos en ningún caso dejar de estar. La fidelidad del votante es importante. El PRC ha tenido siempre ese pequeño hándicap en el sentido de que cuando no se ha presentado a las generales, pues hay gente que se acostumbra a votar a otros. Esta vez vamos a estar desde el primer momento y claro, no podía faltar la papeleta del PRC. Y luego además creo que la coyuntura lo pide.

Olga Agüero: Su sucesor, José Luis Gochicoa, ya ha expresado su voluntad de seguir en la Consejería en otro hipotético Gobierno del PRC. Si usted no consigue asiento en Madrid, ¿a dónde va a volver?

Yo voy a Madrid y a Cantabria voy a venir los fines de semana. Eso lo tengo muy claro.

Rubén Vivar. ¿Sería un fracaso no obtener representación?

Yo es que no contemplo esa posibilidad. Para nosotros, el peor resultado que contemplamos es obtener un diputado y fuera de ahí no me van a sacar.

Olga Agüero: Quería preguntarle por la relación con el presidente de la patronal cántabra, Lorenzo Vidal de la Peña, que en un foro reciente tuvo palabras despectivas hacia usted. Usted se levantó del acto y se fue, entiendo que como un reflejo de esa situación. ¿Qué sintió en ese momento y cómo es la relación con la patronal?

La relación con la patronal es muy buena y siempre ha sido así. Y una aclaración: yo no me marché ni me levanté por esa alusión, debe quedar claro. Él estaba utilizando un tono insultante, estaba realmente con una agresividad impropia de una conferencia. No puedes dirigirte a las personas que tienes en la mesa de delante diciéndoles "menos romerías y más trabajo" o "no os preocupáis de los problemas de la gente". Todo con una falta de educación que yo creo que no era adminisible, y me levanté y me fui, pero no por ninguna alusión a mí, que yo acepto todas las críticas y algunas pueden tener razón.

Olga Agüero: ¿El presidente de la patronal se ha dirigido a usted en alguna ocasión, le ha planteado qué infraestructuras concretas defiende la CEOE para Cantabria? ¿Han tenido alguna reunión?

No, mano a mano no. Hemos estado en la Mesa de Diálogo, donde están representados la patronal, los sindicatos y el Gobierno. Sí he tenido reuniones con distintos sectores de la patronal, como con los excavadores, los administradores de fincas,… Directamente con él no me he sentado nunca a discutir ningún asunto.

Rubén Vivar: ¿A qué achaca este discurso tan crítico del presidente de la patronal?

El tono era absolutamente inapropiado, más propio de un debate político en el que llevaba el programa de la oposición, y no sé si lo achaco a que tiene algunas veleidades políticas o a que iba muy dirigido porque si no, no es normal. En la vida se ha visto que una patronal tenga un discurso así con un Gobierno. Además, los empresarios normalmente suelen estar con el que manda.

Olga Agüero: Una de las cuestiones que habrá que negociar con el Gobierno central es la ubicación de la nueva Vuelta Ostrera y llevar a Madrid un planteamiento claro.

Yo aquí dejo que el proceso siga su línea… Hay una sentencia, lo ideal sería intentar negociar esa sentencia de alguna manera nuevamente.

Olga Agüero: Lo que se está negociando ahora es dónde se ubica la nueva depuradora.

La ubicación que se ha planteado en la Isla de Solvay no sé si es la mejor o no, pero desde luego que es una barbaridad el coste. Para una sociedad como la española gastarse este dinero, 100 millones de euros, en esto yo creo que no tiene lógica.

Rubén Vivar: Este sábado se manifestaba la PAH por las calles de Santander lamentando que la nueva Ley de Vivienda no hubiera salido adelante en esta legislatura.

Guillem Ruisánchez: Y añado porque hay una pregunta concreta de la PAH: ¿podría comprometerse a que va a ser una prioridad desde el minuto uno de la próxima legislatura?

Bueno, yo no voy a estar en la próxima legislatura, pero el partido sí tiene idea de que hay que tramitar una ley de vivienda. El borrador de la PAH tiene muchas cosas que son interesantes, lo que no quiere decir que tenga que salir tal y como está. El derecho a la vivienda que está en la Constitución dice que los poderes públicos tienen que garantizar los medios para que el acceso a la vivienda sea efectivo. Y en esta legislatura hemos trabajado mucho en esta línea. Nosotros hemos estado ahí para que la gente no se quede en la calle. Ahora, una ley que diga que hay que expropiar la vivienda vacía, pues no tiene lógica, primero porque puede ser inconstitucional y segundo, porque hay gente que se piensa que expropiar es gratis.

Rubén Vivar: Volviendo a las elecciones, usted decía antes que los empresarios suelen estar con los que mandan. También el PRC suele ir en línea con el Gobierno central. ¿La formación del Gobierno de España condicionará el pacto de Gobierno en Cantabria?

Todavía es muy prematuro valorarlo. Siempre tiene influencia, eso está claro. Cuando tú estas en una relación con tus socios amistosa, siempre se pretende ensanchar los puentes. Es mucho mejor con amigos aquí y con amigos allí que tener enemigos. La armonía siempre es buena para todos y si se consigue además tener una relación en todos los aspectos, pues mucho mejor. Pero bueno, esto es muy prematuro. Nosotros de momento vamos a defender Cantabria y luego ellos vendrán a pedirnos a nosotros aquí, porque aquí sí que vamos a ser la primera fuerza con mucha mayoría.

Olga Agüero: El PSOE le ha denunciado por presentar el proyecto de dragado del Puerto de Comillas. ¿Cómo es la relación con el PSOE y si en el Consejo de Gobierno se ha notado alguna tensión desde que Pablo Zuloaga tomara las riendas del partido?

No, en el Consejo de Gobierno la relación es muy buena y hombre, no nos ha gustado nada esa denuncia, es un sinsentido. Además, ese día ni siquiera llevamos el proyecto y tampoco el presidente habló. Yo fui allí aquel día porque la Cofradía me hacía un homenaje y Revilla me acompañó y estuvimos hablando de las características técnicas e incluso hubo una pequeña discursión de lo que íbamos a hacer, pero sin el proyecto delante. Ahora, el señor Zuloaga y su número dos también pueden denunciar alguna peor que han hecho sus compañeros de partido.

También es cierto que en los primeros días de campaña no está tan claro lo que es propaganda electoral y lo que no lo es, y en el día a día tenemos que seguir trabajando. La administración no se puede parar.