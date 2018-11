El PSOE presenta una enmienda a la totalidad del presupuesto del Ayuntamiento de Santander por "electoralista e irreal"

El secretario general del PSOE de Santander y portavoz municipal, Pedro Casares, ha anunciado hoy que su grupo presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuesto del Ayuntamiento para 2019 elaborado por el equipo de Gobierno del PP por "electoralista e irreal".

Según Casares, la principal novedad del presupuesto es que el equipo de Gobierno aumenta la deuda pública de Santander para mantener los gastos de unas cuentas "electoralistas", para "intentar recuperar la pérdida de confianza de los santanderinos".

Así, en 2019 el PP prevé solicitar un nuevo préstamo bancario de 12 millones de euros, dos millones más que en 2018.

"Estos no son los presupuestos que necesita Santander para dar respuesta a los jóvenes que se marchan, a los desempleados, a los mayores, a las personas que están en riesgo de pobreza, a la actividad económica, a los barrios", ha resumido en rueda de prensa el líder socialista.

Por ello, el PSOE ha presentado una enmienda a la totalidad de un presupuesto que "reduce la inversión a la vez que aumenta la deuda pública" y donde se incrementan las partidas para amortizar vieja deuda y sus intereses, y se mantiene la presión fiscal sobre los santanderinos.

Una enmienda "a la gestión diaria de Gema Igual en la ciudad", donde "las cosas más simples no funcionan" como la recogida de basuras o la limpieza de los barrios. "O el desastre que han hecho en el transporte público", ha apostillado.

Históricas reivindicaciones del PSOE

El portavoz socialista ha enfatizado que "históricas reivindicaciones del PSOE", como ayudas para libros de texto y material escolar, becas comedor o un programa de ayudas para alquiler social para jóvenes, no aparecen en los presupuestos municipales.

Y tampoco políticas de empleo ni dotación presupuestaria específica para la ciudad, que integre una estrategia global de dinamización de la actividad productiva, comercial y económica de Santander.

Además, Casares ha denunciado que en la elaboración de los presupuestos no ha habido "ni voluntad de consenso, ni participación ciudadana ni diálogo". "Nadie nos ha llamado para aprobarlos, ya no digo para negociarlos", ha censurado el edil, para quien la alcaldesa "no ha guardado ni las formas" y no ha mantenido ninguna reunión, ni consulta, "ni llamada telefónica" sobre el presupuesto con ningún grupo municipal porque es "más fácil garantizarse la aprobación de los presupuestos con el voto de un tránsfuga que ya lo tienen", en alusión al concejal no adscrito David González.

Tampoco ha habido participación ciudadana, a juicio del líder socialista, que considera que la ciudadanía debe poder participar y decidir qué inversiones se van a realizar en los barrios más allá de la partida destinada a los presupuestos participativos. Una partida, ha recordado, que la alcaldesa anunció ayer y que demuestra por tanto que ninguno de los proyectos de los presupuestos participativos de 2018 "se va a poder realizar en el año".

Incertidumbre sobre los ingresos

"Han presentado políticas que ni siquiera se creen como la rebaja del IBI del 3% o la tasa de basuras; medidas que el PSOE siempre hemos pedido durante la legislatura y nos han dicho que no eran posibles hasta hoy y al final de la legislatura parece que si son posibles", ha denunciado.

"Si te suben el IBI de 200 a 400 euros y luego te bajan 12 euros, te siguen subiendo el recibo. Así, el incremento acumulado del IBI descontado la pequeña reducción de este año, es una subida del 70%", ha afirmado.

En su conjunto, los impuestos directos municipales para 2018 ascenderán a más de 86 millones de euros, un -3,66%. Junto con ello, "aunque no lo contaron", ha afirmado Casares, los impuestos indirectos suben en 2019 un 3,35% hasta alcanzar los 8,4 millones de euros. Y también sube la recaudación de tasas y precios públicos un 0,87% hasta superar los 36 millones de euros.

Así, ha asegurado que "mantienen la incertidumbre" sobre algunos ingresos por el futuro de la plusvalía y mantienen pagos por la anulación del PGOU, "cuando nos dijeron que no habría consecuencias y por ejemplo en 2019 habrá que pagar 2 millones de euros por ese convenio con la Fundación Caja Cantabria".

De la misma forma, Casares ha criticado que el PP "incumple sistemáticamente lo que aprueba" pues no ha ejecutado el 30% de lo que presupuestado en 2017, y por el lado de los ingresos el 26%, "cifras elevadísimas".

Y como ejemplo de la no ejecución presupuestaria, ha señalado que en la partida de inversiones en el presupuesto cerrado de 2017 "el 75% de las inversiones previstas no se llevaron a cabo, más de 70 millones de euros sin invertir, sumando los remanentes de años anteriores". Señalando a su vez, que en base al informe del Interventor General, a 30 de septiembre de 2018, el 55% de las previsiones de gastos del presupuesto de 2018 "están sin ejecutar".

También ha alertado de que el proyecto de presupuestos para 2019 mantiene "débiles políticas sociales y copagos" como los de ayuda y comida a domicilio.

Asimismo Casares ha asegurado que los socialistas "no pueden apoyar" unos presupuestos que incluyen 200.000 euros para el Pacto por el Empleo y contemplan un año más contratar los desempleados a través de SANTURBAN "para pagar de menos a los parados". "Algo que es ilegal y que este año ha llevado a la alcaldesa a perder las subvenciones para contratar jóvenes o a que todavía no se haya contratado a los 200 desempleados de la orden de Corporaciones Locales".

Casares ha asegurado que las empresas privadas gestionan en Santander más de 60 millones de euros "que antes eran de gestión pública", como el servicio de Transportes Urbanos con ALSA, la recogida de basuras, parques y jardines, la grúa, el servicio del agua, informática, multas, o recaudación.