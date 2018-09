El coqueteo entre Soberón y Ciudadanos agita al PP

Desde que el pasado mes de mayo el entonces presidente de Nuevas Generaciones del PP de Cantabria, Javier Fernández Soberón, abandonara el partido tras siete años de militancia, los rumores sobre su posible aterrizaje en Ciudadanos han sobrevolado las quinielas de las posibles listas para las elecciones municipales de 2019.

No obstante, su desvinculación con la formación que ahora lidera Pablo Casado no estuvo acompañada de una renuncia al acta de concejal que ostenta en el municipio de Astillero desde 2015, a pesar del requerimiento del partido con el que concurrió a los citados comicios.

Ahora, la llegada de Soberón a la formación encabezada por Albert Rivera parece estar más cerca después de una reunión celebrada este fin de semana con el secretario de Organización del partido a nivel nacional, Fran Hervías, y que ha terminado por agitar a los populares, quienes han advertido al partido naranja de que "llevar en las listas a tránsfugas es incompatible con la regeneración política".

"Para el Partido Popular, este paso es difícil de explicar porque Soberón es un tránsfuga de libro", ha subrayado la secretaria autonómica del PP, María José González Revuelta, quien ha opinado que el encuentro entre el exedil popular y el dirigente de Cs "ha bendecido" una operación que hasta ahora "se mantenía en la prudencia".

"El PP está muy nervioso"

La réplica de Félix Álvarez, portavoz autonómico de Cs, no se ha hecho esperar. "Parece que el PP está muy nervioso y le preocupa en exceso con quién hablamos", ha manifestado el diputado naranja, quien además ha mostrado su "asombro porque el PP, un partido político con una trayectoria de corrupción escandalosa y que ha lastrado este país, se dedique a dar lecciones de regeneración democrática sin mostrar el mínimo sonrojo".

Asimismo, Álvarez ha incidido en que Soberón "a día de hoy no pertenece a Ciudadanos" y que "no lo hará mientras mantenga su acta de concejal en el Ayuntamiento". "Un tránsfuga es aquel que abandona un partido político e influye en las mayorías de un Pleno municipal apoyando a otro partido político", ha sostenido, aludiendo al caso del concejal tránsfuga David González en el Ayuntamiento de Santander, en el que el PP lleva año y medio apoyándose para "gobernar con mayoría absoluta sin tenerla".

Por su parte, Soberón ha señalado a este medio que no tiene nada que decir sobre el comunicado del PP puesto que no entra a valorar "chismorreos". "Me centro en trabajar por el municipio", ha sentenciado. Junto a Soberón se marcharon otros tres cargos del PP de Astillero y uno de ellos, Alejandro Hoz, se ha integrado recientemente en la dirección de Ciudadanos del municipio.