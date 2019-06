Revilla defiende el acuerdo PRC-PSOE frente a un PP sin "remedio" y a un Cs "muy Vox"

El presidente de Cantabria en funciones y candidato a la reelección, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha defendido el acuerdo con el PSOE frente a un PP que, a su juicio, no tiene "remedio" y sufre una "deformación de la realidad" y a un Cs al que ve "muy Vox" en algunos aspectos, como su 'no es no' a Pedro Sánchez. Mientras, ve un "buen comienzo" con Vox y confía llegar a acuerdos en esta legislatura pese a las "discrepancias".

Así lo ha afirmado Revilla tras escuchar las intervenciones de los grupos parlamentarios de la oposición (PP, Cs y grupo mixto-Vox) en la segunda sesión del debate de investidura.

En su respuesta a las críticas de la oposición al bipartito entre regionalistas y socialistas, Revilla ha defendido que la legislatura recién concluida ha sido "buena para Cantabria", que, pese a algunos "altibajos" entre los dos socios de Gobierno, PRC y PSOE, ha tenido un Ejecutivo "sólido" y "estable".

"Somos una región estable. Ha habido alguna turbulencia en el vuelo pero el capitán manejó el aparato, aterrizó y no ha pasado nada", ha dicho Revilla.

El líder regionalista y candidato a revalidar su cargo como presidente del Gobierno ha afeado al PP que aluda a las discrepancias que han tenido en estos cuatro años socialistas y regionalistas con lo que los 'populares' han tenido en su casa.

De hecho, Revilla ha dicho a Sáenz de Buruaga que ha sido candidata del PP a la Presidencia de Cantabria por un "incidente deportivo", aludiendo así a la renuncia a serlo de la atleta Ruth Beitia, cuando "no estaba ni en el banquillo".

El líder regionalista ha reivindicado que mientras su partido, el PRC, ha ido ganando votos en las sucesivas elecciones autonómicas, el PP ha sufrido un "goteo" en la pérdida de apoyos.

"Van por mal camino", ha dicho Revilla al PP, al que ha recomendado, por el bien de ese partido, un "cambio de discurso" y de "dinámica" en su actitud hacia el PRC. "Van de mal en peor y de tumbo en tumbo", ha aseverado el regionalista.

Y es que Revilla ha opinado que con una oposición como la del PP, él "no necesita" hacer ni campaña porque "la realidad desmiente" las críticas y los argumentos de los 'populares'.

Y es que, a juicio de Revilla, la "percepción" de los ciudadanos, a diferencia de la visión del PP, es que el Gobierno PRC-PSOE, aunque con "problemas", lo está haciendo "bien".

Ha insistido en que Cantabria, a día de hoy, es una "región sólida", que "da buen rollo" fuera y "cae bien", algo que, según ha reivindicado, "en gran parte", ha logrado él con sus intervenciones en los programas de televisión, como El Hormiguero, que el PP critica.

"El Hormiguero la tiene loca. Como si tuviera las hormigas dentro", ha dicho Revilla a Buruaga, a la que, irónicamente, ha invitado a "seguir hablando" de El Hormiguero mientras él seguirá yendo.

Revilla ha criticado que el PP, con su valoración sobre la situación de Cantabria y del Gobierno PRC-PSOE, siga "sin rectificar, ni aceptar la realidad" y parezca, a su juicio, afirmar que quienes se han "equivocado" son los votantes en las urnas. "¿Hay 122.000 equivocados en Cantabria?", ha preguntado el regionalista aludiendo así a los cántabros que votaron el pasado 26 de mayo al PRC.

El regionalista ha asegurado que el Gobierno PRC-PSOE "va a seguir trabajando muy duramente" para lograr, entre otros objetivos, situar la tasa de paro en esta legislatura en el 8 o 9 por ciento.

UN CS "MUY VOX"

Además de al PP, Revilla ha combatido las críticas de Cs al hecho de que el PRC se vaya a unir, según ha dicho, a independentistas y populistas para apoyar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Tras escuchar al portavoz de Cs, Félix Álvarez, Revilla ha opinado que su intervención ha sido "muy Vox" en lo relativo a sus alusiones a Pedro Sánchez.

Estas palabras de Revilla han suscitado las críticas del líder 'naranja', que, en su segunda intervención, ha reconocido que "no le ha hecho gracia" la comparación entre Cs y Vox hecha por el presidente del Gobierno regional en funciones cuando son dos partidos a los que les separan "océanos" ideológicos.

Álvarez ha censurado que cuando Sánchez dijo "no es no" a facilitar la investidura de Mariano Rajoy se interpretara como un "loable acto de compromiso moral" y cuando esto mismo lo hace Cs con el líder del PSOE se hable de "deformación democrática".

En cuanto a Vox, Revilla ha señalado que tras escuchar al portavoz de este partido en el Parlamento, Cristóbal Palacio, ha podido constatar las "discrepancias" entre esas siglas y las suyas, las del PRC.

Pese a ello, ha agradecido a Palancio el "talante" y ha opinado que supone un "buen comienzo" para intentar lograr amplios consensos a lo largo de la legislatura en diferentes temas.

Así, el presidente y líder del PRC ha asegurado que será "un placer" mantener en "próximas fechas" un encuentro con el representante en el Parlamento cántabro del partido que a nivel nacional lidera Santiago Abascal, reunión que mantendrá cuando le "venga bien" a Palacio.

Entre otras cosas, el regionalista ha agradecido al portavoz de Vox el hecho de que comparta los mismos criterios a la hora de defender la financiación autonómica.

Y, al margen de esta cuestión, se ha referido a distintos puntos de vista entre él y Palacio en diferentes asuntos y áreas de gestión, como la importancia de la industria en la economía, el Hospital Valdecilla como referente nacional, la apuesta por la educación pública, políticas de vivienda, la concentración de sedes jduciales, la ubicación del MUPAC en Santander en vez de en la comarca del Besaya, o el emplazamiento del polígono industrial previsto en La Pasiega y no en Campoo.