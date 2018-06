'Ronnie Spector & The Ronettes' actúan el sábado en Escenario Santander

Escenario Santander acogerá este sábado, 16 de junio, la actuación de 'Ronnie Spector & The Ronettes', un concierto que será el primero del grupo en España y que se enmarca dentro del ciclo 'Sublimes'.

Las entradas del concierto, que comenzará a las 21.00 horas, están ya a la venta en Discos Cucos, Tienda Tipo, Manuel Muñoz, Escenario Santander y www.escenariosdr.es al precio de 25 euros más gastos de distribución.

La cantante norteamericana Ronnie Spector es "leyenda viva de la historia del pop mundial" y su grupo fue incluido en el Salón de la Fama del Rock en marzo de 2007, según ha informado la Fundación en un comunicado,

Spector formó cuando era adolescente The Ronettes, que en sus inicios fueron un grupo de cantantes y bailarinas profesionales en el New York's Peppermint Lounge. El DJ 'Murray the K' (Murray Kaufman) las descubrió y las contrató como bailarinas para participar en sus actuaciones en el Brooklyn Fox Theater.

A principios de 1963, Ronnie Spector --ya como líder y principal vocalista del grupo-- grabó una lista de éxitos que se han convertido en clásicos de la era pop: 'Walking in the Rain', 'Do I Love You', 'Baby I Love You', 'The Best Part Of Breaking Up', 'I Can Hear Music', y el número uno internacional 'Be My Baby'. Canciones que forman parte de la historia de la música.

En su carrera en solitario, lanzó su primer single con Apple Records en 1971, 'Try Some, Buy Some', escrito y producido por George Harrison, con una banda de acompañamiento que incluía a George, John Lennon y Ringo Starr.

La cantante celebró su 55 aniversario en la industria de la grabación con el lanzamiento en 2016 de 'English Heart', un álbum con versiones de canciones de la British Invasion, que incluía temas de the Beatles, Rolling Stones, Yardbirds o Bee Gees entre otros. La publicación del album estuvo acompañada por una memorable actuación en el Glastonbury Festival ese mismo año.

En 2017 salió a la luz 'Love Power', el primer sencillo grabado con The Ronettes en décadas.

Ciclo 'Sublimes'

El ciclo 'Sublimes', organizado por Escenario Santander con el apoyo de la Fundación Santander Creativa, ha completado su quinta edición con propuestas diferentes, "lejos de las tendencias dominantes".

Dentro de la programación de este año, la sala ha recibido las visitas de la banda británica Stone Foundation, el norteamericano Willie Nile y el cantante y guitarrista de soul Eli 'Paperboy' Reed, acompañado por la High & Mighty Brass Band.

Así, el rock ha sido el gran protagonista, con guiños a las raíces del soul y la música americana.