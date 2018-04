El alcalde de Santoña dice que le "dolió mucho" que Sánchez "designase" a Zuloaga cuando ni siquiera es candidato

El alcalde de Santoña, el socialista Sergio Abascal, ha admitido que le "dolió mucho" que el pasado domingo el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "designase" y "apoyase abiertamente" en nombre de la Ejecutiva Federal al líder regional, Pablo Zuloaga, como candidato del partido a la Presidencia de la Comunidad Autónoma en las elecciones de 2019, cuando "no se ha abierto el proceso" y Zuloaga ni siquiera "se ha pronunciado al respecto" y, por tanto, "no es candidato".

"A mí me dolió mucho tener que oír de mi secretario general el otro día que ya designase candidato y desde la Ejecutiva Federal se apoyase abiertamente a un candidato que no es candidato, porque no se ha abierto el proceso y porque todavía no se ha pronunciado al respecto", ha expresado Abascal sobre las palabras de Sánchez hacia Zuloaga, al que ha mostrado su "respeto" y "todo el aprecio del mundo".

El alcalde de Santoña ha respondido con estas palabras a preguntas de los periodistas este jueves sobre su opinión acerca de las primarias abiertas que demandan cargos y militantes del partido y si se presentaría él a elecciones internas para aspirar a ser jefe de la Ejecutivo autonómico. "Ni en la peor de mis pesadillas -ha dicho- se me ocurría presentarme a ser candidato regional".

"Totalmente descartado", ha zanjado Abascal, para indicar al respecto que "en este momento, mi obsesión y mi mente solo está en Santoña". Ahora bien, el regidor socialista, que no es "el mayor abanderado" de unas primarias abiertas, sí tiene "claro" que éstas deben ser "independientes y sin influencias".

Por eso cree que la dirección nacional debe mantenerse "totalmente al margen, independiente" de los procesos regionales, al igual que han de hacer las ejecutivas autonómicas respecto a las primarias locales. "Sin injerencias y sin influir en la voluntad del militante", ha defendido el alcalde santoñés, que ha recordado que esto es algo que ya se "criticó" en su día en el seno del partido.

Al hilo, y tras subrayar que apoyó a Sánchez --"y le sigo apoyando como mi secretario general"-- Abascal ha aludido al "rechazo" que hubo a que la gestora que dirigió durante unos el PSOE a nivel nacional (hasta que Sánchez fue reelegido en el cargo) "se posicionaba del lado de uno de los candidatos en detrimento de otro".

"Todos poníamos el grito en el cielo", ha rememorado. "Yo me levanté contra eso, yo no quería todo eso. Yo quería unas primarias en las que no habría injerencias", ha enfatizado el alcalde de Santoña, que comparte así la reflexión que esta semana hizo la vicepresidenta de Cantabria y exsecretaria general del PSOE regional, Eva Díaz Tezanos, de que las primarias tienen que ser "independientes y sin influencias".

Sobre el tipo de elecciones internas, ha considerado que las decisiones de un partido deben ser adoptadas por sus militantes, aunque respeta las opiniones de "muchos" compañeros de que las formaciones políticas "se tienen que abrir a la sociedad, a la ciudadanía en general", para que los ciudadanos participen en decisiones como quién puede ser secretario general o quién debe encabezar una determinada candidatura.

En este punto, ha recordado que esta cuestión se abordó en el 39 Congreso Federal, de donde salen decisiones que hay que "respetarlas". "Donde dije digo, no puedo decir luego Diego", ha expresado Abascal que, para finalizar, y respecto a su futuro, ha indicado que ni siquiera tiene claro todavía si será candidato a la Alcaldía de Santoña. "Tendré que tomar la decisión de si quiero o no quiero, que esa es otra. Porque yo también valoro mucho mi vida personal", ha concluido.