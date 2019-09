Más de 200 personas participan en Santander en la 'Noche violeta de emergencia feminista'

Más de 200 personas han participando esta tarde en Santander en la movilización de 'La noche violeta de la emergencia feminista', convocada en las principales ciudades del país para denunciar "la proliferación de actos que atentan contra la libertad, la vida y la integridad de las mujeres".

La movilización en la capital cántabra estaba convocada por la Comisión 8 Marzo, plataforma integrada por distintas organizaciones sociales, políticas y sindicales de Cantabria, y ha discurrido desde los Jardines de Pereda hasta la plaza Pombo, con paradas en las plazas de Cañadío y Velarde.

Con esta movilización, que ha estado marcada por una cacerolada y por la iluminación con linternas, velas o teléfonos móviles, las asistentes han denunciado "las atrocidades del machismo", que no sólo son las víctimas de violencia de género, que ya suman 42 en los que va de año, sino también "los parricidios, pederastia, extorsión, desapariciones, manadas o violaciones".

Por ello, la Comisión 8 de Marzo ha movilizado hoy a la sociedad cántabra para "alzar la voz" contra esa "lacra" que sufren las mujeres y también sus hijos, ya que los asesinatos de violencia machista han dejado en lo que va de 2019 un total de 32 niños huérfanos.

En la movilización, se ha leído un manifiesto en el que las organizaciones feministas y sociales han reclamado que se garanticen los medios "más adecuados" para sensibilizar, visualizar y concienciar a la sociedad sobre la violencia de género como "un problema público".

Además, han exigido la aplicación "inmediata" de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como las recogidas en la Ley Integral "que a fecha de hoy no se han cumplimentado". También solicitan una dotación presupuestaria "adecuada y suficiente" para cumplir todas las medidas de prevención de la violencia de género y para la protección y recuperación de las víctimas.

Asimismo, han reclamado que se forme en igualdad a los operadores jurídicos "para que la ley se interprete y se aplique con perspectiva de género", al igual que se promueva la educación en igualdad entre mujeres y hombres desde la infancia como base para prevenir esta lacra.

"Esta noche no estamos solas, no volvemos solas, no nos sentimos solas. La luz violeta hoy alumbra las calles, alumbra nuestros pasos. Son pasos firmes que caminan hacia delante, somos las mujeres reclamando que se cumplan nuestras exigencias para que el estado de emergencia no protagonice nuestras vidas", ha concluido el manifiesto, al que han dado lectura diferentes personas.