"Llegué a la universidad muerto de miedo, ahora trabajo en un despacho de abogados"

"Llegué a la universidad muerto de miedo, a estudiar el Grado de Derecho, pero superé ese temor y estuve muy a gusto en toda la carrera". Así se dirige Mikel Álvarez a un grupo de estudiantes de 4º de ESO y Bachillerato. Este joven de Bermeo de 25 años, tiene Síndrome de Asperger, lo que no le impidió disfrutar de su etapa universitaria, y finalizar con éxito sus estudios. "Después, hice el Master en Derechos Fundamentales y Poderes Públicos. Ahora, a las mañanas trabajo en un despacho de abogados y, a las tardes, estoy preparando oposiciones", cuenta con orgullo.

Mikel Álvarez es uno de los participantes en el programa 'Voces del alumnado', mediante el que la UPV/EHU ha dado la oportunidad, por primera vez, a 15 estudiantes preuniversitarios con discapacidad y a sus familias de conocer la experiencia de alumnado universitario.

Para ello 16 estudiantes de la universidad que tienen alguna discapacidad les han explicado sus vivencias y les han dado algunos consejos: que arrinconen la vergüenza y que cuenten a los profesores y profesoras y a sus compañeros y compañeras cuál es su discapacidad. ”Así, se pueden evitar los obstáculos”, señalan la estudiante Ana Ferreiro, y los antiguos alumnos Ander Cornejo y Mikel Álvarez en el encuentro del Campus de Bizkaia. Las reuniones también se han realizado en Vitoria-Gasteiz y en Donostia-San Sebastián.

Ana Ferreiro Ortega: (Logroño, 1985) estudio Periodismo. "Comencé tarde, con 25 años. Hice el examen de acceso y hace siete que estoy en la universidad. Cada curso lo hago en dos años. Ahora estoy en cuarto. Cuando acabe este curso, todavía me quedará escoger las dos asignaturas optativas y hacer el Trabajo Fin de Grado”. Así comienza la joven a contar su experiencia universitaria. Ana Ferreiro padece una enfermedad neurodegenerativa Ataxia de Friedreich.

Ander Cornejo: (Gallarta, 1993): “Hice mis estudios de Periodismo en la universidad y, tras finalizar en 2015, también hice el Master en Comunicación Corporativa. En la actualidad, trabajo en la Oficina de Comunicación de la ONCE”. Cornejo tiene un retinoblastoma bilateral. Hoy día es ciego.

Los tres han compartido una tarde con estudiantes de 4º de la ESO, de Formación Profesional y Bachillerato y explicándoles sus experiencias. En la conversación destacaron que la comunicación es muy importante tanto con el profesorado como con sus compañeros y compañeras.

Como dice Ana Ferreiro, “mi consejo es que hablen con claridad desde el principio, sobre si se trata de una incapacidad invisible. En mi caso está a la vista, yo estoy en una silla de ruedas y conmigo siempre está una auxiliar, en los últimos cinco años Edurne (Nieto). Mis manos son ella, y en las prácticas yo le digo cómo hacer en el ordenador. Y no solo ella, también mis compañeros me ayudan, por ejemplo, para coger apuntes”.

Ander Cornejo está de acuerdo con Ferreiro. “Como soy ciego, los profesores y los compañeros ya saben cómo proceder, pero la sordera no se nota tan fácilmente. En ese caso mi consejo es que se dirijan al profesorado, para explicarle los problemas o trabas que tengan, o para decirle que necesitan más tiempo para hacer el examen. La comunicación se tiene que dar desde el primer día”.

Y de esa manera, actúa Mikel Álvarez. Desde el inicio explica las características del Síndrome de Asperger: “Es un tipo de autismo. En mi caso, no sé resumir, todo me parece importante, y tengo problemas en las relaciones sociales, por ejemplo, no se captar la ironía. Por eso empecé a estudiar en la universidad con mucho miedo, pero superé ese temor e hice muy a gusto mi carrera”.

Una de las charlas del programa 'Vices del alumnado' de la UPV/EHU

Los tres también han estado muy a gusto en el encuentro, con los adolescentes. “Son muy maduros”, dice Ana Ferreiro, y, además, los encuentros organizados por la UPV/EHU han sido muy interesantes para ellos. “Ha sido muy valioso para nosotros y para los chavales”, destaca Mikel Álvarez; y Ander Cornejo añade que los estudiantes salieron muy contentos del encuentro.

En esta iniciativa, también han estado familiares y profesionales de la educación. Tras escuchar las voces del alumnado, el personal técnico del Servicio de Atención a Personas con Discapacidades o con Necesidades Educativas Especiales les explicaron a padres, madres y orientadores los recursos que ofrecen y les aclararon sus dudas.

El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad de la UPV/EHU ha organizado los encuentros, a través de la Dirección de Estudiantes. Montse Maritxalar, directora de Estudiantes, explicar así la iniciativa: “Es la primera vez que la Universidad organiza estos encuentros, y en gran medida ‘Las voces del alumnado’ de la UPV/EHU que han participado se han convertido en un importante referente para el alumnado de Educación Secundaria. Y no sólo para el alumnado, sino también para los que hemos estado allí, porque hemos aprendido mucho al escuchar sus experiencias·.